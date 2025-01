Star studded opening round at the Montana Circuit Finals

Click on the video above to watch highlights.

Results from the First round of the 46th Annual Montana Pro Rodeo Circuit Finals, Four Seasons Arena, Montana Expo Park, Great Falls, MT January 9, 2025.

Bareback Riding: 1. Tristan Hansen, 81.5 on J Bar J Night Jumping, $2933.48; 2. Trevar McAllister, 80, $2200.11; 3/4. Will Norstrom and Jake Kesl, 78.5, $1100.05/each. 5. Jordan Larson, 74.5; 6/7. Trevor Kay and Calder Peterson, 74; 8. Ty Owens, 73; 9. Tucker Zingg, 72.

Team Roping: 1. Cameron Irwin/Coley Nichols, 4.6, $2933.48/ea; 2. Brady Tryan/Calgary Smith, 4.9, $2,200.11/ea; 3. Ben Folsom/Casey Cummins, 5.6, $1466.74/ea; 4. Jason Carlson/Hunter Karlson, 6.3, $733.37/ea.; Jade Stoddard/Kory Mytty; Trey Fleming/Derick Fleming; Dustin Bird/Sid Sporer; Cameron Handy/Mason Trollinger.

Steer Wrestling: 1. Bridger Chambers, 5.0, $2933.48; 2. Caden Camp, 5.4, $2200.11; 3/4. Jhett Murphy & Quentin Wheeler, 5.8, $1100.05/each. 5. Will Powell, 6.6; 6. Ty Erickson, 6.8; 7. Jaret Whitman, 18.9; No Times – Jaden Whitman; Timmy Sparing; Austin Whitehouse; Kolby Bignell; and Cole Detton.

Saddle Bronc Riding: 1. Jesse Kruse, 82 points on J Bar J In Hawk, $2933.48; 2. Josh Davison, 81, #2200.11; 3. JC DeSaveur, 75.5, $1466.74; 4. Liam Pauley, 74, $733.37; 5. Jake Watson, 72.5; 6. Bo Vocu, 70; 7. Judd Applegate, 55; No Score – Hunter Haskins; Bailey Bench; Grant Finkbeiner; Houston Brown; and Qwinton Stroh.

Tie Down Roping: 1. James Ramirez, 8.6, $2933.48; 2. Haven Meged, 8.7, $2200.11; 3. Hank Hollenbeck, 9.6, $1466.74; 4. Landon Williams, 9.8, $733.37; 5. Bode Spring, 10.2; 6. J.C. Crowley, 10.5; 7. Jade Gardner, 11.8; 8. Bode Scott, 12.0; 9. Kevin Peterson, 12.8; No Times – Ryley Mapston; Trevin Baumann; and Bryce Bott.

Breakaway Roping: 1/2. Shelby Meged and Cadee Williams, 2.2, $2566.79/each; 3. Jacey Fortier, 2.4, $1466.74; 4. Anna Callaway, 2.5, $733.37; 5. Joey Williams, 3.2; 6. Celie Salmond, 3.3; 7. Tiffany Ogren, 3.4; 8. Sarah Verhelst, 4.1; No Times – Brooklyn Berg; Paige Camp; Georgia Orahood; and Ellie Meeks.

Barrel Racing: 1. Abigail Knight, 13.07, $2933.48; 2. Tia Murphy, 13.24, $2200.11; 3. Tayla Moeykens, 13.25, $1466.74; 4. Brittney Sporer, 13.42, $733.37; 5. Lindsey Kruse, 13.51; 6. Tammy Carpenter, 13.59; 8. Lisa Warfield, 13.80; 9. Ashley Day, 18.05; 10. Tisha Larson, 18.07; 11. Jamie Martin, 18.71; 12. Tammy Stedman, 18.87.

Bull Riding: 1. Kobe Whitford, 89 points on New West Rodeos Baller, $2933.48; 2. Parker Breding, 84, $2200.11; 3. Cole Wagner, 83.5, $1466.74; 4. Jake Lockwood, 83, $733.37; 5. Hawk Whitt, 74; No Score – Bo Vocu; Tristan O’Neal; Eli Higa; Connor Murnion; Jayde Murphy; and Clayton Haverland.