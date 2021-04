Montana State pins a ribbon on rodeo weekend with six event titles

BOZEMAN — Montana State put a ribbon on their spring rodeo weekend Sunday morning with six Bobcats taking home gold in their events.

Here are results from Sunday’s Short Go Rounds:

Bareback Bronc Riding



140 Brody Smith UMW 139 Cruz McNulty MCC 116 Ethan Fraiser MSU

Steer Wrestling

9.1 Bryce Harrison UMW 9.2 Jake Nelson MSU 13.3 Garret Yeager UMW 14.0 Justin Dahl MSU

Tiedown Roping

19.3 Caleb Berquist MSU 20.6 Levi Delamarter MSU 21.5 Alonzo Skunkcap UMW 21.9 Jake Faulkner MSU

Goat Tying

14.5 Shelby Rasmussen MSU 14.7 Page Rasmussen MSU 14.7 Lindsay Pulsipher MSU 15.4 Celie Salmond MSU `15.4 Jayne Keeley MSUN

Breakaway

5.9 Mikayla Witter UMW 6.0 Celie Salmond MSU 6.2 Samantha Kerns MSU` 7.1 Ryland Lufkin UMW

Barrels

31.65 Tayla Moeykens MSU 32.66 Samantha Kerns MSU 32.92 Bella Fossum MSU 32.96 Celie Salmond MSU

Saddle Bronc

61 Cody Faulkner MSU 58 Tyler Turco UMT

Team Roping

13.6 Caleb Berquist/Maclain Cathey MSU 14.9 James Ramirez/Jake Cerini UMW 18.0 Rope 3 Irons/Alonzo Skunkcap MSUN/UMW 27.4 Ashley Koenig/Peyton Mullanix MSU/DAWS

Men's Team

830 University of Montana Western 710 Montana State

Women's Team

850 Montana State 135 University of Montana Western

Men's All-Around

320 Caleb Berquist Montana State

Women's All-Around