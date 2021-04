Montana State kicks off second spring rodeo with snowy performance rounds

BOZEMAN — Montana State kicked off Rodeo #2 Saturday with competitors all vying for a spot on Sunday’s short round.

Here are results from Saturday evening's performance rounds:

Bareback Bronc Riding

55 1 Ethan Frasier MSU 68 2 Brody Smith UMW 51 3 Nate Dearhamer MSU 65 4 Cruz McNulty MCC 50 5 Sterling Rogers NWC NS 6 Micah Frasier MSU N/A 7 Bucky McApline MSU

Steer Wrestling

7.6 1 Logan Beattie MSU NT 2 Jaret Whitman MSU 7.5 3 Garret Yeager UMW N/A 4 Keenan Kvamme MSU NT 5 Chris Norem MSU NT 6 Garret Welch MSU 24 7 Caleb Berquist MSU 8.6 8 Mike Nannini MSU NT 9 James Ramirez UMW 3.9 10 Bryce Harrison UMW

Goats

9.2 1 Elizabeth Bolich MSU 10.8 2 Jacee Currin MSU 7.9 3 Emmy Ilgen UMW 7.2 4 Paige Rasmussen MSU 8.0 5 Jayne Keeley MSUN 11.1 6 Haley Vance DAWS 7.9 7 Kaycee Rogers UMW 7.4 8 Hailey Garrison MSU 7.2 9 Shelby Rasmussen MSU

Team Roping

6.6 1 Caleb Berquist/Maclain Cathey MSU NT 2 Talyn Neville/Lucas Ramirez UMW NT 3 Treg Wolstein/Bode Spring MSU NT 4 Michelle Williams/Paige Rasmussen MSU 11.3 5 Ashley Koenig/Keenan Kvamme MSU 8.5 6 James Rameriz/Jake Cerini UMW 11 7 Jacee Currin/Kolby Currin MSU NT 8 Ethan Fraiser/Dauson Fruit DAWS NT 9 Garrett Welch/Jake Nelson MSU NT 10 Treygan Olson/Brett Bartholomew MSUN/UMW

Saddle Bronc

58 1 Tyler Turco UMT NS 2 Keylor Spotted DAWS NS 3 Brand Morgan MSU NS 4 Cody Faulkner MSU 61 5 Cody Weeks NWC NS 6 Cole Biggers NWC N/A 7 Philip Rising Sun MSU NS 8 Caleb Meeks MSU NS 9 Clancy Glenn MSU

Breakaway

NT 1 Mattie Mastel MCC NT 2 Savanna Bolich MSU NT 3 Kassidy Williamson MSUN NT 4 Maggie Lund UMW NT 5 Tatum Lauing UMW 2.8 6 Celie Salmond MSU 4.1 7 Ryland Lufkin UMW NT 8 Iriey Anderson UMW NT 9 Rylee Anderson MSU NT 10 Bailey Wickre MSUN

Short go rounds will begin Sunday, April 11 at 10 a.m. to close out Montana State's spring rodeos.