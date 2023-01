HIGHLIGHTS: Big rides, fast times on first night of Montana Circuit Finals

RESULTS FROM ROUND 1 AT THE 44TH MONTANA PRO RODEO CIRCUIT FINALS

Bareback Riding: 1. Trevar McAllister, Ronan 86.5 on J Bar J’s Blessed Assurance, $2439.68; 2. Caleb Bennett, Corvallis, 85, $1829.76; 3. Kaleb Norstrom, Helena, 82, $1219.84; 4. Tristan Hansen, Dillon, 81.5, $609.92; 5. Calder Peterson, Gentworth, SK, 80.5; 6. Tucker Zingg, Crow Agency, 80; 7. Brice Patterson, Bozeman, 78.5; 8. Will Norstrom, East Helena 78; George Gillespie, Darby, 76; 10. Tyler Nelson, Victor, 75; 11. Ty Owens, Helena, 74

Steer Wrestling: 1. Ty Erickson, Helena, 4.2, $2439.68; 2. Caden Camp, Belgrade, 4.6, $1829.76; 3. Jake Nelson, Whitehall, 5.0, $1219.84; 4. Luke Gee, Stanford, 5.2, $609.92; 5. Austin Whitehouse, Helena, 5.4; 6/7. Ross Mosher, Augusta and Brady Boyce, Lewistown, 5.6; 8. Kyle Whitaker, Bozeman, 5.7; Bridger Chambers, Stevensville, 6.8; Newt Novich, Twin Bridges, 7.5; No Time: Will Powell, St. Ignatius and Kris Anderson, Hamilton

Team Roping: 1. Shawn Bird, Cut Bank/Zach Schweigert, Livingston, 5.6, $2439.68; 2. Brady Tryan, Huntley/Sid Sporer, Cody, WY, 5.8, $1829.76; 3. Alonzo Skunkcap, Browning/Caleb Guardipee, Cut Bank, 5.9, $1219.84; 4/5. Miles Kobold, Huntley/Justin Viles, Cody, WY and Delon Parker, Worden/Ryan Zurcher, Powell, WY, 6.0, $304.96; 6. Caleb Burquist/Landon Williams, 6.5; 7. Jason Carlson/Taner Sorge, 7.4; 8. Dustin Bird/Ike Folsom, 10.1; 9. Radley Day/Jared Bilby, No Times: Ben Folsom/Chase Gauger; Rope Three Irons/Parker Murnion; Ian Austiguy/Sam Levine

Saddle Bronc Riding: 1/2. Josh Davison, Miles City on Sankey Rodeo’s Outlaw Tunes and Jesse Kruse, Fromberg on J Bar J’s Dairy Day, 80 points, $2134.72 each; 3/4. Alan Gobert, Browning and Keenan Reinhardt, 76, $914.88 each; 5. Qwinton Stroh, 74; Cree Minkoff, 69; Travis Nelson, 68; Judd Applegate, 67; No Score – William Pauley; Andrew Evjene; Caleb Meeks and J.C. DeSaveur.

Tie Down Roping: 1. J.C. Crowley, Poplar, 8.7, $2439.68; 2. Dillon Hahnkamp, Melrose, 9.1, $1829.76; 3. Shay Keller, Rockglen, SK, 9.6, $1219.84; 4/5. Haven Meged, Miles City and Landon Williams, Weatherford, TX, 10.4, $304.96 each; 6. Corbin Fisher Ashland, 11.5; 7. Bode Scott, Custer, 12.0; Caleb Berquist, LaCrosse, WA, 14.4; 9. Trevin Baumann, Hardin, 14.5; No Times - Ty Hedrick; EJ Panetta; and Jade Gardner.

Breakaway Roping: 1/2. Jacey Fortier, Billings and Cadee Williams, Weatherford, TX, 2.4, $2134 .72 each; 3/4. Tracey Bolich, Belgrade and Tiffany OIgren, Hysham, 3.1, $914.88 each; Katelin Conway, 4.7; No Times – Joey Williams; Anna Callaway; Molly Salmond; Shaylee Wahl; Megan Small; and Callahan Otoupalik

Barrel Racing: 1. Abigail Knightm Charlo, 1302, $2439.68; 2. Cierra Erickson, Helena, 13.10, $1829.76; 3. Maggie Poloncic, Gillette, WY, 13.32, $1219.84; 4. Heather Crowley, Poplar, 13.38, $609.92; 5. Tayla Moeykens, Three Forks, 13.76; 6. Tammy Carpenter, Kalispell, 13.78; 7. Tia Murphy, Cut Bank, 17.97; 8. Ashley Day, Volborg, 18.04; 9. Hailey Garrison, Glen, 18.14; 10. Brittney Sporer, Stephenville, TX, 18.27; 11. Erin Williams, Alzada, 18.42; Lindsay Kruse, Fromberg, 18.95.

Bull Riding: 1. Hawk Whitt, Thermopolis, WY 85.5 on Kesler’s Jack Knife, $2439.68; 2. Parker Breding, Edgar, 83, $1829.76; 3. Connor Murnion, Jordan, 82, $1219.84; 4. Clayton Haverland, Dillon, 68, $609.92; No Score – Cole Wagner; Tristan O’Neal; Kobe Whitford; Cole Hould; Luke Gee; Josh Davison; Wyle Wells; and Logan Peterson.