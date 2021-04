Day One: Montana State Spring Rodeo results

BOZEMAN — Montana State University kicked off its spring rodeos Thursday night against eight other Big Sky regional teams: University of Montana, UM Western, Northwest College, University of Providence, MSU-Northern, Dawson Community College, Miles Community College and Montana Tech.

Here are the results from Thursday's performance rounds:

Bareback Bronc Riding

58 1 Ethan Frasier MSU 53 2 Nate Dearhamer MSU NS 3 Micah Frasier MSU 69 4 Cruz McNulty MCC 56 5 Sterling Rogers NWC 74 6 Brody Smith UMW N/A 7 Bucky McApline MSU

Steer Wrestling

13.4 1 Wesley Parker UMW 5.0 2 Mike Nannini MSU 7.4 3 Jaret Whitman MSU 5.5 4 Bryce Harrison UMW 4.4 5 Jake Faulkner MSU 6.7 6 Cody Faulkner MSU 6.9 7 Paden Woolstenhulme NWC 12.0 8 Keenan Kvamme MSU 14.8 9 Garret Yeager UMW NS 10 Garret Welch MSU

Goats

NT 1 Hailey Garrison MSU 9.5 2 Sadie Johnson UMW 7.9 3 Shantell Brewer MSU 8.3 4 Jayne Keeley MSUN 11.4 5 Breanna Jenkins UMW 7.7 6 Shelby Rasmussen MSU NT 7 Savanna Bolich MSU 9.5 8 Hailey Davis NWC 8.6 9 Tatum Lauing UMW

Team Roping

NT 1 Kaycee Rogers/Garrett Yeager UMW NT 2 Kim Williams/Lindsey Pulsipher MSU 7.1 3 Rope 3 Irons/Alonzo Skunkcap MSUN/UMW 8.3 4 Ethan Stensrud/Cody Acord MCC NT 5 Cate Hepper/Logan Beattie MSU NT 6 Bella Fossum/Levi Delamarter MSU NT 7 Garrett Welch/Jake Nelson MSU 20.9 8 Taylen Lytle/RJ Goss UMT 12.4 9 James Rameriz/Jake Cerini UMW NT 10 Paden Woolstenhulme/Hagen Wallace NWC

Saddle Bronc

NS 1 Cody Faulkner MSU NS 2 Cody Weeks NWC NS 3 Caleb Meeks MSU 28 4 Tyler Turco UMT NS 5 Cole Biggers NWC NS 6 Brand Morgan MSU NS 7 Keylor Spotted DAWS NS 8 Clancy Glenn MSU NS 9 Philip Rising Sun MSU

Breakaway

6.3 1 Kayla Schmiedeke MSU 2.7 2 Jacee Currin MSU 3.6 3 Mattie Mastel MCC 3.5 4 Molly Salmond MSU 2.7 5 Shantell Brewer MSU NT 6 Lauren Johnson UMT 2.7 7 Michelle Williams MSU 4.1 8 Iriey Anderson UMW 12.7 9 Leighton Beyer UMW NT 10 Brooke Wilson MSU

Tiedown

10.9 1 Maclain Cathey MSU 13.2 2 Ethan Stensrud UMW N/A 3 Blayne Hubing MCC 22.8 4 Keenan Kvamme MSU NT 5 Lucas Ramirez UMW 21.5 6 Bode Spring MSU 12.1 7 Garrett Welch MSU 14.8 8 Bryce Harrison UMW 13.4 9 Mike Nannini MSU NT 10 Jake Cerini UMW

Bull Riding Sec. 1

NS 1 Carson Houser MCC NS 2 Chanse Switzer DAWS N/A 3 Bucky McAlpine MSU 75 4 Cameron Plaisted NWC NS 5 Nate Dearhamer MSU NS 6 Austin Herrera NWC

Barrels

17.49 1 Paige Rasmussen MSU 26.96 2 Hunter Brewer MSUN 16.97 3 Jacee Currin MSU 19.10 4 Mckenzy Dean MCC 18.85 5 Jamilyn Addison UP 27.20 6 Olivia Grimsley MCC 20.30 7 Madison Backus DAWS 18.40 8 Hannah Vogel MSU 18.07 9 Autum Zilar NWC 18.71 10 Haley Vance DAWS

Bull Riding Sec. 2

NS 1 Sterling Rodgers NWC NS 2 Logan Peterson DAWS NS 3 Quade Slater DAWS NS 4 Justin Ketzenberg NWC NS 5 Jud Colliness DAWS 78 6 Keenan Kvamme MSU

Slack rounds will begin on Friday, April 8 at 10 a.m.