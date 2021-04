Montana State releases post-spring football depth chart

BOZEMAN — Montana State released its post-spring football depth chart Tuesday afternoon, which listed Matthew McKay as the Bobcats' starting quarterback.

Head coach Brent Vigen is scheduled to hold a press conference Wednesday afternoon to discuss the Bobcats' depth chart coming out of spring ball.

OFFENSE

Left Tackle 66 – Connor Wood (6-5/315/Jr) 75 – Jacob Kettels (6-4/304/Fr) Left Guard 59 – Zach Redd (6-1/286/Jr) 62 – Dylan Porter (6-5/316/Jr) Center 68 – Cole Sain (6-4/287/So) 79 – Jack Harlow (6-2/295/Fr) / 65 – Justus Perkins (5-11/285/Fr) Right Guard 51 – Taylor Tuiasosopo (6-4/300/Sr) 67 – Joe McElroy (6-4/296/So) Right Tackle 76 – Lewis Kidd (6-6/319/Sr) 72 – TJ Session (6-4/274/Fr) Tight End 45 – Derryk Snell (6-2/251/So) 48 – Ryan Davis (6-3/264/Sr) Z Receiver 86 – Lance McCutcheon (6-3/202/Sr) 10 – Nate Stewart (6-2/197/Gr) H Receiver 11 – Willie Patterson (5-9/178/Jr) 3 – Coy Steel (5-8/182/Jr) X Receiver 17 – Jaden Smith (6-5/207/Fr) 1 – Jamahd Monroe (6-2/190/Fr) Quarterback 8 – Matthew McKay (6-4/211/Jr) 2 – Tucker Rovig (6-5/227/Jr) Running Back 22 - Isaiah Ifanse (5-10/199/Jr) 13 – Elijah Elliott (5-10/174/Fr) Fullback 42 – RJ Fitzgerald (5-10/230/Jr) 36 – Quincy Kent-Schneider (6-2/233/Jr)

DEFENSE

Defensive End 3 – Amandre Williams (6-2/236/Sr) 53 – Kyle Finch (6-4/249/Sr) / 95 – Sebastian Valdez (6-3/251/Fr) Defensive Tackle 93 – Kyle Rygg (6-5/230/Jr) 94 – Byron Rollins (6-3/266/So) Nose Tackle 41 – Chase Benson (6-4/288/Sr) 55 – Tua Areta (6-3/358/Fr) / 92 – Blake Schmidt (6-2/286/Fr) Defensive End 44 – Daniel Hardy (6-3/229/Sr) 91 – Michael Jobman (6-5/245/Sr) / 98 – Ben Seymour (6-2/229/So) Will Linebacker 15 – Troy Andersen (6-4/237/Sr) 30 – Danny Uliulakepa (6-1/223/Fr) Mike Linebacker 47 – Callahan O’Reilly (6-2/224/Jr) 34 – Nolan Askelson (6-1/223/So) Nickel 0 – Tyrel Thomas (5-8/170/Jr) 17 – Tadan Gillman (6-0/209/Jr) Cornerback 4 – James Campbell (6-1/179/Jr) 31 – Miles Jackson (5-11/187/Fr) Strong Safety 7 – Ty Okada (5-11/189/Jr) 26 – Rylan Ortt (6-1/207/Fr) Free Safety 5 – Jeffrey Manning (6-1/192/Jr) 18 – Kendric Bailey (6-1/197/So) Cornerback 2 – Eric Zambrano (6-1/206/So) 12 – Devin Davis (6-1/187/Fr)

SPECIAL TEAMS