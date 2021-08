Bozeman Gallatin boys, Billings Senior girls lead season opening Great Falls golf invite

GREAT FALLS — Led by two-time state champion Justus Verge, who leads the field with after a first round 69, the Bozeman Gallatin boys hold a 19-stroke lead after the first day of the Great Falls Invite at Meadowlark Country Club.

Verge leads Gallatin teammate Stevie Voigt (72) by three strokes. Jordan Verge sits tied for fifth with a 74, and Ramey Lloyd is eighth with a 75 to put all four scoring Raptors players inside the Top 10.

Helena Capital and Kalispell Glacier are tied for second place with 309 strokes apiece.

On the girls side, Billings Senior’s Kenzie Walsh leads the race for medalist honors with a 74, one shot clear of Billings West’s Bella Johnson with a 75.

The Broncs (332) hold a four stroke lead over the Bears (336). Five time defending Class AA champion Bozeman is in third place with a 340.

The tournament will finish Tuesday at Eagle Falls.

RESULTS

BOYS INDIVIDUAL



Gallatin #2 Justus Verge 69 Gallatin #3 Stevie Voigt 72 Butte #1 Jack Prigge 73 CMR #1 Eli Groshelle 73 Gallatin #1 Jordan Verge 74 Capital #2 Joe McGreevey 74 Glacier #3 Keaton Cassidy 74 Gallatin #4 Ramey Loyd 75 Sentinel #3 Joe Opitz 75 Butte #2 Brenner Booth 76 Glacier #1 Tyler Avery 76 Senior #3 Tyler Brunner 77 Capital #5 Kyler Meredith 77 Glacier #2 Sam Engellant 77 Senior #4 Reece Mayala 78 Skyview #1 Logan Connolly 78 Skyview #2 Tye Boone 78 Gallatin #5 Gavin Klein 78 Capital #1 Cale Hines 78 Senior #2 Cade Wagner 79 Capital #3 Dutch Teders 80 Bozeman #2 Nate Pailthorpe 81 Skyview #4 Eli Stenberg 81 GFH #2 Luke Huber 81 Sentinel #1 Clay Godwin 81 West #1 Trey Haber 82 Glacier #4 Will Salonen 82 Big Sky #1 Hayden Ellis 82 Sentinel #2 Kaden Sheridan 82 Sentinel #4 Colin McCarthy 82 Sentinel #5 Carson Bay 82 Bozeman #3 David Bickerstaff 83 West #4 Josh Sears 83 West #5 Palmer Coleman 83 Belgrade #1 Anthony Madison 84 Hellgate #1 Trey Mattson 84 Bozeman #5 Logan Lynch 85 Senior #1 Siam Wilailuck 85 Senior #5 Jackson Eckley 85 Havre #1 Caleb Spangler 85 Big Sky #3 Caden Mateman 85 Bozeman #1 Luke Raynovich 86 CMR #2 Fox Weymouth 86 CMR #3 Kaleb Engel 86 CMR #4 Carter Corn 86 Havre #3 Kale Reno 86 Hellgate #3 Henry Black 86 Skyview #3 Connor Droogsma 87 West #3 Mitchell Fogelsong 87 Glacier #5 Tanyon Murray 87 Bozeman #4 Lucas Rose 88 GFH #3 Teagan Lee 88 Flathead #1 Joston Cripe 88 Belgrade #3 Jacob Maroney 89 GFH #1 Michael Perkins 90 Big Sky #4 Kaden Yeager 90 Belgrade #2 Jaxson Hinshaw 91 Big Sky #2 Carson Suchecki 91 West #2 Croix Flohr 92 Havre #2 Theron Peterson 92 Flathead #4 Korbin Hawley 92 Capital #4 Dylan Dobbins 93 Flathead #3 Dylan Morris 95 Butte #4 Joseph Lyons 96 Butte #5 Gavin Roseti 96 Butte #3 Jacob Sawyer 97 Flathead #5 Kadin Gall 97 Belgrade #4 Justin Garcia 98 Belgrade #5 Colter Gee 98 CMR #5 Brevyn Goosen 98 Helena H #2 Ian Mcalpin 98 Helena H #4 Myles Jacobs 99 Flathead #2 Drew Lowry 99 GFH #4 Ethan McCurdy 100 Helena H #1 Joey Seliskar 100 Hellgate #2 Willis Philiber 100 Hellgate #4 Brennan Labbe 101 Havre #4 Lane Kinsella 102 Skyview #5 Josh Ebel 103 Hellgate #5 Oliver Long 103 Big Sky #5 Jake Paugh 105 GFH #5 Landon Donelly 106 Havre #5 Reid Kato 107 Helena H #3 Hunter Pandis 113 Helena H #5 Avery Sanders 126

BOYS TEAM

Gallatin 290 Capital 309 Glacier 309 Senior 319 Sentinal 320 Skyview 324 CMR 331 Bozeman 335 West 335 Butte 341 Big Sky 348 GFH 359 Belgrade 362 Havre 365 Hellgate 371 Flathead 372 Helena High 410

GIRLS INDIVIDUAL

Senior #1 Kenzie Walsh 74 West #2 Bella Johnson 75 Gallatin #1 Addiley Loyd 78 West #1 Kadence Fisher 80 Bozeman #1 Sara Priebe 81 Glacier #1 Stella Claridge 81 Butte #1 Kodie Hoagland 82 CMR #1 Kendra Thayer 82 Senior #3 Lauren Mayala 84 Bozeman #4 Olivia Yochim 85 Senior #2 Becca Washington 85 CMR #2 Kylie Henderson 85 Flathead #1 Jillian Wynne 85 Bozeman #2 Elly Atkins 87 Bozeman #3 Averi Bertram 87 Helena H #1 Sarah Halferty 87 Glacier #2 Chloe Tanner 87 West #5 Avery Hein 88 Gallatin #2 Ell Torsleff 88 GFH #4 Hanna Boyd 88 Senior #5 Morgan Kobold 89 Capital #2 Paige O'Mara 90 Capital #1 Makayla Bury 92 West #3 Annika Brocklebank 93 Bozeman #5 Natalie Weaver 95 Senior #4 Avery Fawcett 96 Gallatin #4 Addison Bleile 96 Capital #5 Paige Springer 96 West #4 Hayden Trost 97 CMR #5 Alex Madsen 97 Capital #4 Olivia McGreevey 99 Belgrade #2 Jordan Whitaker 101 Gallatin #3 Zoie Ceartin 101 Belgrade #3 Bella Anderson 102 Hellgate #4 Anna Stensrud 102 Glacier #3 Kenna Sandler 103 Skyview #2 Bre Williams 105 Hellgate #3 Bella Cory 105 Gallatin #5 Cassidy Levert 106 Capital #3 Megan Swanson 106 CMR #3 RyAnn Walker 107 Helena H #2 Keaton Normandy 108 Flathead #2 McKinlie Murer 108 Flathead #3 Sophie Dykhuizen 108 Sentinel #2 Landrie Anderson 108 CMR #4 Tristan Zaremski 109 Havre #2 Shea Reber 109 Belgrade #1 Leila Mamangum 110 Glacier #5 Colette Daniels 112 Belgrade #4 Brynn Butler 114 Belgrade #5 Riley McMahon 114 Skyview #3 Alex Miller 116 Skyview #5 Kennadie Peterman 117 Havre #3 Katharine Greenwood 117 Glacier #4 Sophia LeDuc 117 Big Sky #2 Madeling Heaney 117 Sentinel #3 Alta Murray 118 Sentinel #5 Annie McClaverty 125 Sentinel #4 Brooke Stayner 126 Flathead #5 Becca Vosen 131 Flathead #4 Clare Converse 134 GFH #5 Emma Newmack 136 Havre #5 Callie Bebee 136 Havre #4 Cali Pyrak 142 Havre #1 Sylvie McKeon-Hanson WD Helena H #3 Mia Taylor WD

GIRLS TEAM