2021 Class B-C softball all-conference, all-state selections

The 2021 Class B-C softball season concluded in May with Florence claiming an 11th state championship. The all-conference and all-state selections for Class B-C can be found below.

WESTERN B-C

All-conference

First team

Kylie Kovatch*, jr., Florence-Carlton; Liev Smith*, sr., Mission-Arlee-Charlo; Kassidy Yeoman*, jr., Florence-Carlton; Kolbi Wood*, jr., Florence-Carlton; Kooper Page*, so., Mission-Arlee-Charlo; Michael Shea*, sr., Eureka; Katie Schmidt*, sr., Eureka; Payton Mallett*, so., Ennis; Adele Didriksen*, jr., Manhattan; Jerny Crawford*, so., Mission-Arlee-Charlo; Natalie Scott, sr., Manhattan.

Second team

Ashley Mitchell, so., Anaconda; Riley Wilson, sr., Thompson Falls-Noxon; Izzy Evans, fr., Mission-Arlee-Charlo; Jenna Snider, sr., Ennis; Dylan Vigil, sr., Thompson Falls-Noxon; Jaidyn Larson, jr., Florence-Carlton; Skylar Bergstrom, sr., Plains; Molly McHugh, sr., Missoula Loyola; Sami Johnson, jr., Anaconda; Rhianna Hawkins, sr., Eureka; Rheid Crawford, so., Mission-Arlee-Charlo.

*indicates all-state selection

EASTERN B-C

All-conference

First team

Aubrey Allison*, so., Shepherd; Maggie Bender*, so., Conrad; Camille Bradley*, sr., Cut Bank; MaKenna Burke*, fr., Cut Bank; Haileigh Davis*, sr., Shepherd; Reed Johnson*, sr., Stillwater; Hannah Monroe, so., Cut Bank; Davyn Myrick*, sr., Glasgow; Lauren Philipps, sr., Conrad; Camden Susott*, so., Huntley Project; Lily Zimmer, so., Huntley Project.

Second team

Izzy Adams, jr., Stillwater; Daley Aune, so., Glasgow; Bailey Egan, jr., Colstrip; Makayla Harper, sr., Stillwater; Kinley Kovatch, so., Cut Bank; Mia Link, sr., Colstrip; Madison Orelup, sr., Shepherd; Larissa Pinski, so., Great Falls Central; Sienne Spotted Bear, sr., Cut Bank; Ashley Wengler, sr., Huntley Project; Sawyer Wiggs, sr., Stillwater.

*indicates all-state selection