Rodeo superstars shine on Friday night at the Montana Circuit Finals

GREAT FALLS — Friday night at the Montana Circuit Finals saw several of the same superstars earn go-round checks and pad their leads in the year end standings.

Click the video above to see highlights from the second round, and check out results below:

Bareback Riding: 1/2. Calder Peterson, Wise River, 84 points on J Bar J’s Q177 Delta Hawk and Tristan Hansen, Dillon, 84 points on J Bar J’s 734+ Lizard Back, $2299.65/each; 3. Weston Timberman, Columbus, 83, $1314.09; 4 (split) Tucker Zingg, Crow Agency and Richmond Champion, Stevensville, 80 points, $328.52 each; 5. Sam Peterson, Helena, 74; 6. Trevar McAllister, Ronan, 70; 7. Ty Owens, Helena, 64; 8. Spur Owens, 55; No Score – Caleb Bennett; Trevor Kay; Visual Med Out – Nathanial Dearhamer.

Average: 1. Weston Timberman 169; 2. Tristan Hansen, 167; 3. Richmond Champion, 157; 4. Sam Peterson 153.

Team Roping: 1. Dustin Bird/Ike Folsom, 4.5, $2628.18 each; 2/3. Gunner Plenty/Mason Trollinger, and Brady Tryan/Sid Sporer, 4.8, $1642.61 each; 4. Shawn Bird/Zach Schweigert, 5.5, $657.05 each; 5. Wheaton Williams/Bryan Lemmon, 5.8; 6. Radley Day/Jared Bilby, 7.6; No Times – Miles Kobold/Justin Viles; Ian Austiguy/Sam Levine; Jason Carlson/Colten Fisher; Sid & Taner Sorge; Delon Parker/Ryan Zurcher; Cameron Irwin/Coley Nicholls

Average: 1. Dustin Bird/Ike Folsom, 9.1; 2. Wheaton Williams/Bryan Lemmon, 10.8; 3. Shawn Bird/Zach Schweigert 11.5; 4. Radley Day/Jared Bilby 13.5

Steer Wrestling: 1. Ty Erickson, Helena, 4.2, $2628.18; 2. Timmy Sparing, Helena, 4.4, $1971.13; 3/4. Jake Nelson, Whitehall and Bridger Chambers, 5.2, $985.56 each; 5. Jaden Whitman, Belgrade, 5.3; 6. Newt Novich, Twin Bridges, 5.5; 7. Kyle Callaway, 6.0; 8. Kolby Bignell, Helena, 13.7; No Times – Jaret Whitman; Caden Camp; Luke Gee; Quentin Wheeler.

Average: 1. Ty Erickson, 8.5; 2. Timmy Sparing, 9.1; 3. Kyle Callaway, 10.8; 4. Jaden Whitman, 10.9.

Saddle Bronc Riding: 1. Tanner Butner, Daniel, WY, 84.5 points on J Bar J’s N45 No Charm, $2628.18; 2/3. Jesse Kruse, Fromberg and Sage Newman, Melstone, 84, $1642.61 each; 4. Liam Pauley, Miles City, 81, $657.04; 5. Garrett Cunningham, Broadus, 79.5; No Score – Caleb Meeks; Tate Harmon; Judd Applegate; Josh Davison; Bailey Bench; Taylen Nelson: Visual Med Out – Connor Murnion.

Average: 1. Tanner Butner, 168.5; Sage Newman, 168; 3. Jesse Kruse, 165; 4. Liam Pauley, 162

Tie Down Roping: 1. James Ramirez, Churchill, 8.8, $2628.18; 2. Landon Williams, Helena, 9.0, $1971.13; 3. Hank Hollenbeck, Molt, 9.6, $1314.09; 4. Ben Ayre, Glendive, 10.2, $657.04; 5. Ty Hedrick, Jackson, 10.5; 6. Dillon Hahnkamp, 11.7; 7. Shay Keller, Rockglen, SK 12.2; 8. Matt Gutierrez, St. Ignatius, 12.7; 9. Bryce Bott, Miles City, 14.1; 10. Jesse Meaderis, Belgrade, 16.3; 11. Haven Meged, Miles City, 24.5; No time – J.C. Crowley

Average: 1. Ben Ayre, 19.8; 2. Landon Williams, 20.1; 3. Dillon Hahnkamp, 20.2; 4. Shay Keller, 21.5

Breakaway Roping: 1. Katelyn Conway, Cut Bank, 2.50, $2628.18; 2. Shelby Boisjoli-Meged, 2.60, $1971.14; 3/4. Cadee Williams, Weatherford and Anna Callaway, Billings, 2.70, $985.57 each.; 5/6. Tracy Bolich, Belgrade and Sarah Verhelst, 3.4; 7. Teka Larson, Billings, 3.7; 8. Tiffany Ogren, Hysham, 4.3; No Times - Celie Salmond; Charleyne Yeager; Joey Williams; Jacey Fortier

Average: 1. Cadee Williams 5.5; 2. Shelby Boisjoli-Meged 6.1; 3. Tracey Bolich 16.0; 4. Katelin Conway 2.5

Barrel Racing: 1. Tayla Moeykens, Three Forks, 13.02, $2628.18; 2. Bailee Murnion, Kinsey, 13.17, $1971.13; 3. Ashley Day, Volborg, 13.21, $1314.09; 4. Heather Crowley, Poplar, 13.23, $657.04; 5. Tia Murphy, Lewistown, 13.26; 6. Allie Novotny, Helena, 13.44; 7. Tammy Carpenter, Kalispell, 13.45; 8. Abi Knight, Charlo, 18.10; 9. Brittney Sporer, Stevensville,TX, 18.18; 10. Hannah Shannon, Dillon, 18.93; 11. Hailey Garrison, Glen, 23.26; No Time – Tisha Larson, Forsyth.

Average: 1. Tayla Moeykens, 25.88; 2. Heather Crowley, 26.47; 3. Tammy Carpenter, 26.68; 4. Bailee Murnion, 27.21

Bull Riding: 1. Luke Gee, Stanford, 80 Points on J Bar J’s H802 Non Essential, $3613.75; 2. Payton Fitzpatrick, Polson, 75, $2956.70; No Other Qualified Rides

Average: 1. Luke Gee 163; 2. Payton Fitzpatrick 156; 3. Gavin Knutson, 81; 4. Tristan O’Neal 77;