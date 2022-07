RESULTS: Red Lodge Home of Champions after Round 2

Home Of Champions Rodeo

Red Lodge, Mont., July 2-4

After Round 2 of 3:

Bareback riding leaders: 1. Jacob Lees, 88 points on Brookman Rodeo's No. 611; 2. Bill Tutor, 87; 3. Cole Reiner, 85; 4. Donny Proffit, 80; 5. Drake Amundson, 79; 6. Tim Murphy, 75.5.

Steer wrestling leaders: 1. Will Lummus, 3.7 seconds; 2. Tyler Waguespack, 4.0; 3. Trell Etbauer, 4.1; 4. (tie) Jacob Edler, Riley Reiss and Tom Uttermark, 4.2 each.

Team roping leaders: 1. Joshua Torres/Jonathan Torres, 4.6 seconds; 2. Curry Kirchner/Reagan Ward, 4.7; 3. Erich Rogers/Paden Bray, 5.0; 4. Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, 5.3; 5. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Brit Ellerman/Trae Smith, 5.5 each.

Saddle bronc riding leaders: 1. Brody Wells, 86.5 points on Brookman Rodeo's Beaver Trail; 2. Tanner Butner, 83.5; 3. Kade Bruno, 82; 4. Spencer Wright, 80.5; 5. Statler Wright, 79.5; 6. (tie) Sage Newman and Kolby Wanchuk, 78 each.

Tie-down roping leaders: 1. Cooper Martin, 7.8 seconds; 2. Cory Solomon, 7.9; 3. Kincade Henry, 8.5; 4. Caleb Berquist, 8.8; 5. Garrett Busby, 9.4; 6. Marcos Costa, 9.6.

Barrel racing leaders: 1. Leslie Smalygo, 17.14 seconds; 2. Jordon Briggs, 17.16; 3. Steely Steiner, 17.39; 4. Suzanne Brooks, 17.52; 5. Stevi Hillman, 17.56; 6. Ivy Saebens, 17.57.

Bull riding leaders: 1. Boudreaux Campbell, 89 points on Big Rafter Rodeo's Resistol's Road Rage; 2. JR Stratford, 85.5; 3. Tristan O'Neal, 81; 4. Trevor Kastner, 76.5; 5. Shad Winn, 75; no other qualified rides.

Total payoff: $136,413.

Stock contractors: Brookman Rodeo, Painted Pony Championship Rodeo, Big Rafter Rodeo, Stace Smith Pro Rodeos and Mo Betta Rodeo.