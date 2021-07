Results: PRCA Cowboy Christmas rodeos

(Results courtesy PRCA)

101st Cody Stampede Rodeo

All-around cowboy: Tuf Cooper, $9,706, tie-down roping and steer roping.

Bareback riding: 1. Chad Rutherford, 90.5 points on Frontier Rodeo's Gun Fire, $5,887; 2. Tim O'Connell, 87.5, $4,513; 3. Jake Brown, 87, $3,336; 4. Tanner Aus, 86.5, $2,158; 5. (tie) Kash Wilson and Cole Reiner, 86, $1,177 each; 7. Tyler Berghuis, 85.5, $785; 8. (tie) Dantan Bertsch, Tilden Hooper and Richmond Champion, 85, $196 each.

Steer wrestling: 1. Ben Kilburg, 3.6 seconds, $6,318; 2. Jesse Brown, 3.7, $5,653; 3. Will Lummus, 3.9, $4,988; 4. (tie) Stockton Graves, Jace Melvin and Nick Guy, 4.2, $3,658 each; 7. Blake Mindemann, 4.3, $2,328; 8. Stetson Jorgensen, 4.4, $1,663; 9. (tie) Mike McGinn, Luke Branquinho, Clayton Hass and Termaine Debose, 4.5, $333 each.

Team roping: 1. Erich Rogers/Paden Bray, 4.8 seconds, $8,671 each; 2. Chase Massengill/Lane Siggins, 4.9, $7,758; 3. (tie) Clay Tryan/Jake Long, Nelson Wyatt/Levi Lord and Cory Kidd V/Clay Futrell, 5.1, $5,933 each; 6. (tie) Tate Kirchenschlager/Ross Ashford and Jeff Flenniken/Tyler Worley, 5.3, $3,651 each; 8. (tie) Chase Wiley/Joel Galvan Jr, Chad Masters/Wesley Thorp and Cory Clark/Wyatt Cox, 5.4, $1,369 each.

Saddle bronc riding: 1. Rusty Wright, 91.5 points on Frontier Rodeo's Medicine Woman, $5,584; 2. Zeke Thurston, 89.5, $4,281; 3. Isaac Diaz, 87.5, $3,164; 4. Wyatt Casper, 87, $2,047; 5. (tie) Layton Green, Ryder Wright, Jake Watson and Mitch Pollock, 86, $884 each.

Tie-down roping: 1. (tie) West Smith and Tuf Cooper, 8.0 seconds, $8,223 each; 3. Ryan Jarrett, 8.2, $6,853; 4. Tyson Durfey, 8.3, $5,939; 5. Stetson Vest, 8.4, $5,025; 6. (tie) Blake Ash, Reese Riemer and Timber Moore, 8.5, $3,198 each; 9. (tie) Tyler Forsberg and Rial Englehart, 8.6, $914 each.

Barrel racing: 1. Paige Jones, 17.10 seconds, $8,387; 2. Jill Wilson, 17.20, $6,709; 3. Mary Walker, 17.26, $5,451; 4. Lake Mehalic, 17.32, $4,193; 5. Margo Crowther, 17.35, $3,355; 6. Meka Farr, 17.38, $2,516; 7. Chris Gibson, 17.40, $2,097; 8. Shelley Morgan, 17.42, $1,887; 9. Lindsay Kruse, 17.44, $1,677; 10. (tie) Ashley Castleberry, Kelly Yates and Sidney Forrest, 17.46, $1,258 each; 13. Jimmie Smith, 17.47, $839; 14. Stevi Hillman, 17.49, $629; 15. (tie) Kindyl Scruggs and Dona Rule, 17.50, $210 each.

Steer roping: First round: 1. Garrett Hale, 9.1 seconds, $1,791; 2. Thomas Smith, 9.3, $1,483; 3. Mike Chase, 9.8, $1,174; 4. (tie) J. Tom Fisher and J.P. Wickett, 9.9, $710 each; 6. Ty Herd, 10.4, $309. Second round: 1. Landon McClaugherty, 8.1 seconds, $1,791; 2. Tuf Cooper, 9.1, $1,483; 3. Jim Locke, 9.5, $1,174; 4. Chet Herren, 10.0, $865; 5. (tie) Coy Thompson and Trey Sheets, 10.1, $432 each. Average: 1. Garrett Hale, 20.2 seconds on two head, $2,687; 2. Thomas Smith, 21.1, $2,224; 3. J. Tom Fisher, 21.3, $1,760; 4. Trey Sheets, 21.4, $1,297; 5. J.P. Wickett, 22.2, $834; 6. Roger Branch, 22.3, $463.

Breakaway roping: 1. (tie) Katie Mundorf and Tanegai Zilverberg, 2.10 seconds, $4,012 each; 3. Kirby Eppert, 2.20, $3,172; 4. Shelby Boisjoli, 2.30, $2,612; 5. (tie) Lari Guy, Kelsie Chace, JJ Hampton and Jordan Fabrizio, 2.50, $1,213 each.

Bull riding: 1. Roscoe Jarboe, 90 points on Frontier Rodeo's Lookin' Up, $5,866; 2. (tie) Sage Kimzey and Stetson Wright, 88.5, $3,910 each; 4. Hawk Whitt, 87.5, $2,151; 5. Colby Demo, 87, $1,369; 6. Boudreaux Campbell, 86, $978; 7. Shane Proctor, 85.5, $782; 8. Chase Dougherty, 85, $587.

Total payoff: $316,009.

Stock contractor: Frontier Rodeo. Sub-contractors: C5 Rodeo and Mo Betta Rodeo. Rodeo secretary: Amanda Sanders. Timers: Marlo Ward and Terri Gay. Announcer: Boyd Polhamus. Bullfighters: Dusty Tuckness and Cody Webster. Clown/barrelman: Justin Rumford. Flankman: Heath Stewart. Chute bosses: Tom Neuens and Steve Burleson. Pickup men: Shawn Calhoun, Bobby Marriott and Rex Bugbee. Photographer: Hailey Rae. Music director: Drew Taylor.

Home Of Champions Rodeo

Red Lodge, July 2-4

Bareback: 1. Tim O'Connell, 89, $2,414; 2. Caleb Bennett, 87, $1,851; 3. Jess Pope, 84.5, $1,368; 4. Garrett Shadbolt, 84, $885; 5. Richmond Champion, 83.5, $563; 6. Taylor Broussard, 82.5, $402; 7. (tie) Ty Breuer and Chance Ames, 82, $282 each.

Steer wrestling: 1. Trell Etbauer, 4.2, $3,179; 2. (tie) Jaret Whitman and Josh Garner, 4.5, $2,677 each; 4. Chance Howard, 4.6, $2,175; 5. (tie) Don Payne and Stetson Jorgensen, 4.8, $1,673 each; 7. Walt Arnold, 4.9, $1,171; 8. Hunter Cure, 5.1, $837; 9. Jesse Brown, 5.4, $502; 10. Mike McGinn, 5.5, $167.

Team roping: 1. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 4.0, $4,912 each; 2. Jase Staudt/Riley Pedro, 4.1, $4,395; 3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.3, $3,878; 4. (tie) Coleman Proctor/Logan Medlin and Blake Hirdes/Dalton Pearce, 4.4, $3,102 each; 6. Britt Smith/Jake Smith, 4.5, $2,327; 7. Jason Stewart/Jason Duby, 4.6, $1,810; 8. (tie) Tanner Tomlinson/Patrick Smith and Levi Simpson/Tyler Worley, 4.7, $1,034 each; 10. (tie) Bubba Buckaloo/Daniel Braman IV, Rhen Richard/Jeremy Buhler and Steven Duby/Andy Carlson, 4.8, $86 each.

Saddle bronc: 1. Kole Ashbacher, 91.5, $2,707; 2. Layton Green, 90, $2,076; 3. (tie) Isaac Diaz and Stetson Dell Wright, 88, $1,263 each; 5. Wyatt Casper, 87, $632; 6. (tie) Dawson Hay and Lefty Holman, 86, $406 each; 8. Sage Newman, 85, $271.

Tie-down roping: 1. Westyn Hughes, 6.9, $4,474; 2. Hunter Herrin, 7.2, $4,003; 3. (tie) Shad Mayfield and Beau Cooper, 7.3, $3,297 each; 5. (tie) Cory Solomon and Caleb Berquist, 7.4, $2,355 each; 7. Ryle Smith, 7.5, $1,648; 8. (tie) Tanner Green and Clint Robinson, 7.9, $942 each; 10. Reese Riemer, 8.0, $235.

Barrel racing: 1. Jordon Briggs, 17.31, $4,127; 2. (tie) Maggie Poloncic and Nellie Miller, 17.55, $2,992 each; 4. (tie) Jana Bean and Kelly Bruner, 17.58, $1,857 each; 6. Lynette Clyde, 17.61, $1,238; 7. Shali Lord, 17.62, $1,032; 8. Jackie Ganter, 17.64, $928; 9. Sabra O'Quinn, 17.66, $825; 10. Heather Crowley, 17.68, $722; 11. Callahan Tryan, 17.69, $619; 12. Dona Kay Rule, 17.72, $516; 13. (tie) Taylour Russell and Jessica Routier, 17.73, $361 each; 15. Jessi Fish, 17.77, $206.

Bull riding leaders: 1. Logan Hunter, 90.5; 2. Clayton Sellars, 89; 3. Parker McCown, 85; 4. Shawn Bennett Jr., 78.5; 5. Shad Winn, 77; 6. Jake Gardner, 74.

Rodeo Roundup

Roundup, July 3-4

All-around cowboy: Caden Camp, $719, tie-down roping, steer wrestling and team roping.

Bareback: 1. Trey Taylor, 70, $530; 2. Brandley Peabody, 68, $398; 3. Steven DeWolfe-Shedeed, 66, $265; no other qualified rides.

Steer wrestling: 1. Austin Whitehouse, 4.4, $959; 2. Caden Camp, 5.6, $719; 3. Kolby Bignell, 6.9, $479; 4. Taite Stickler, 7.0, $240.

Team roping: 1. Dustin Bird/Ike Folsom, 4.8, $1,295 each; 2. Zane Barnson/Cole Wilson, 5.3, $1,072; 3. Travis Stovall/Parker Murnion, 5.4, $848; 4. Jaguar Terrill/Sid Sporer, 6.5, $625; 5. Grady Quam/Tyce McLeod, 6.6, $402; 6. Jason Carlson/Jacob Goddard, 6.9, $223.

Saddle bronc: 1. Andrew Evjene, 81, $741; 2. Dusty Morigeau, 75, $556; 3. (tie) Bailey Bench and Caleb Meeks, 74, $278 each.

Tie-down roping: 1. King Pickett, 8.2, $995; 2. Owen Wahlert, 8.5, $823; 3. Bryce Bott, 9.3, $652; 4. Blake Ash, 9.5, $480; 5. Jade Gardner, 10.3, $309; 6. Clay Elliott, 10.6, $172.

Barrel racing: 1. Tayla Moeykens, 17.44, $898; 2. Brittney Barnett, 17.54, $770; 3. (tie) Rene Cloninger and Abigail Knight, 17.55, $599 each; 5. (tie) Jenna Hoffman and Callahan Tryan, 17.61, $385 each; 7. Taylor Johnson, 17.64, $257; 8. Sharon Harrell, 17.77, $171; 9. Erin Williams, 17.80, $128; 10. Lexi Bagnell, 17.83, $86.

Bull riding: * 1. Marc Dorendorf, 74, $1,325; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

World's Oldest Rodeo

Prescott, Ariz., June 28-July 4

All-around cowboy: Stetson Wright, $8,410, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback: 1. Caleb Bennett, 90, $5,852; 2. Garrett Shadbolt, 88.5, $4,486; 3. Tim O'Connell, 87, $3,316; 4. Zach Hibler, 85, $2,146; 5. Connor Hamilton, 84, $1,365; 6. (tie) Taylor Broussard and Kaycee Feild, 83, $878 each; 8. (tie) Bodee Lammers, Tilden Hooper and Bill Tutor, 82, $195 each.

Steer wrestling: First round: 1. Dirk Tavenner, 3.8, $2,201; 2. Remey Parrott, 4.5, $1,914; 3. Kyle Irwin, 4.6, $1,627; 4. Justin Shaffer, 4.8, $1,340; 5. (tie) Tyler Waguespack and Dalton Massey, 5.0, $909 each; 7. (tie) McLane Arballo and Mike McGinn, 5.2, $335 each. Second round: 1. Dylan Schroeder, 4.0, $2,201; 2. Talon Roseland, 4.5, $1,914; 3. (tie) Nick Guy and Blake Mindemann, 4.7, $1,483 each; 5. Jacob Talley, 4.9, $1,052; 6. (tie) Rooster Yazzie, Clayton Tuchscherer and Bubba Boots, 5.2, $478 each. Average: 1. Dirk Tavenner, 9.1 seconds on two head, $3,301; 2. Nick Guy, 10.0, $2,870; 3. Blake Mindemann, 10.5, $2,440; 4. Dalton Massey, 10.6, $2,009; 5. Kalane Anders, 11.2, $1,579; 6. Remey Parrott, 12.0, $1,148; 7. Cody Devers, 12.1, $718; 8. Jule Hazen, 13.2, $287.

Team roping: First round: 1. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 5.6, $2,279 each; 2. (tie) Erich Rogers/Paden Bray and Jr. Dees/Matt Sherwood, 5.8, $1,833 each; 4. (tie) Lane Stock/Justin Simon, Clint Summers/Ross Ashford and Jake Cooper/Lane Mitchell, 6.1, $1,090 each; 7. Derrick Begay/Cory Petska, 6.4, $496; 8. Riley Minor/Brady Minor, 6.5, $198. Second round: 1. Jake Clay/Rance Doyal, 5.7, $2,279 each; 2. Derrick Begay/Cory Petska, 6.1, $1,982; 3. Michael Calmelat/TJ Brown, 6.2, $1,685; 4. Blake Teixeira/Hanes Holman, 6.3, $1,387; 5. Clint Summers/Ross Ashford, 6.4, $1,090; 6. Aaron Macy/Jason Johe, 6.5, $793; 7. John Gaona/Trevor Nowlin, 6.6, $496; 8. Jr. Dees/Matt Sherwood, 6.9, $198. Average: 1. (tie) Derrick Begay/Cory Petska and Clint Summers/Ross Ashford, 12.5 seconds on two head, $3,196 each; 3. Jr. Dees/Matt Sherwood, 12.7, $2,527; 4. Jake Cooper/Lane Mitchell, 13.2, $2,081; 5. Lane Stock/Justin Simon, 13.3, $1,635; 6. Aaron Macy/Jason Johe, 14.4, $1,189; 7. Lightning Aguilera/Shay Dixon Carroll, 15.2, $743; 8. John Gaona/Trevor Nowlin, 17.3, $297.

Saddle bronc: 1. Ryder Wright, 89, $6,345; 2. Hardy Braden, 87, $4,865; 3. (tie) Stetson Dell Wright and Wyatt Casper, 85.5, $2,961 each; 5. Brody Cress, 85, $1,481; 6. (tie) Dawson Hay, Ben Andersen and Riggin Smith, 84, $846 each.

Tie-down roping: First round: 1. Haven Meged, 8.2, $2,829; 2. Cory Solomon, 8.9, $2,460; 3. (tie) John Clark, Ryan Jarrett, Jerry Adamson, Matt Shiozawa and Ty Harris, 9.0, $1,353 each; 8. Cody Craig, 9.1, $246. Second round: 1. Cody McCartney, 8.2, $2,829; 2. Owen Wahlert, 8.3, $2,460; 3. Stetson Vest, 8.5, $2,091; 4. Ladd King, 8.9, $1,722; 5. Jake Pratt, 9.0, $1,353; 6. (tie) Shane Hanchey and Taylor Santos, 9.1, $800 each; 8. Ryle Smith, 9.4, $246. Average: 1. Shane Hanchey, 18.4 seconds on two head, $4,244; 2. (tie) Haven Meged and Ryle Smith, 18.6, $3,413 each; 4. Jake Pratt, 18.7, $2,583; 5. Cory Solomon, 18.8, $2,030; 6. Quay Howard, 19.1, $1,476; 7. Jake Booze, 19.3, $923; 8. (tie) Ryan Jarrett and Owen Wahlert, 19.9, $185 each.

Barrel racing: First round: 1. (tie) Sarah Kieckhefer and Ilyssa Riley, 17.32, $2,267 each; 3. Jaime Hinton, 17.34, $1,744; 4. Sissy Winn, 17.40, $1,511; 5. Katie Pascoe, 17.45, $1,162; 6. Tarryn Lee, 17.47, $930; 7. Mary Jo Camera, 17.51, $697; 8. Brittney Barnett, 17.52, $465; 9. Shannon McReynolds, 17.53, $349; 10. (tie) Brittany Pozzi Tonozzi and Tara Seaton, 17.55, $116 each. Second round: 1. Brittany Pozzi Tonozzi, 17.13, $2,441; 2. Cheyenne Hattesen, 17.15, $2,092; 3. Kailee Murdock, 17.19, $1,744; 4. Darby Fox, 17.31, $1,511; 5. Kiersten Pettus, 17.32, $1,162; 6. Nellie Miller, 17.34, $930; 7. Mary Jo Camera, 17.37, $697; 8. Kaitlin Schuck, 17.38, $465; 9. Tara Seaton, 17.39, $349; 10. Jaime Hinton, 17.43, $232. Average: 1. Brittany Pozzi Tonozzi, 34.68 seconds on two head, $2,441; 2. Jaime Hinton, 34.77, $2,092; 3. Mary Jo Camera, 34.88, $1,744; 4. (tie) Sarah Kieckhefer and Ilyssa Riley, 34.89, $1,337 each; 6. Tara Seaton, 34.94, $930; 7. Kaitlin Schuck, 35.00, $697; 8. Sissy Winn, 35.02, $465; 9. Kailee Murdock, 35.03, $349; 10. Nellie Miller, 35.05, $232.

Steer roping: First round: 1. Taylor Santos, 10.7, $1,299; 2. Tuff Hardman, 10.9, $1,075; 3. Vin Fisher Jr., 11.1, $851; 4. Clay Long, 11.3, $627; 5. (tie) Rocky Patterson and Roger Branch, 11.4, $314 each. Second round: 1. Rob Denny, 10.2 seconds, $1,299; 2. (tie) John E. Bland and Cole Patterson, 10.7, $963 each; 4. Chet Herren, 10.9, $627; 5. Cody Lee, 11.0, $403; 6. Mike Chase, 12.4, $224. Third round: 1. (tie) Bryce Davis and Scott Snedecor, 9.9 seconds, $1,187 each; 3. Laramie Allen, 10.0, $851; 4. (tie) Slade Wood and Vin Fisher Jr., 10.2, $515 each; 6. (tie) Thomas Smith and Clay Long, 10.3, $112 each. Average: 1. Taylor Santos, 36.0 seconds on three head, $1,949; 2. Rocky Patterson, 36.8, $1,613; 3. Cody Lee, 39.1, $1,277; 4. Trey Wallace, 45.2, $941; 5. (tie) John E. Bland and Brodie Poppino, 45.3, $470 each.

Bull riding: 1. Shawn Bennett Jr., 88.5, $7,108; 2. Stetson Dell Wright, 85, $5,449; 3. Quentin Vaught, 84.5, $4,028; 4. Trey Benton III, 81, $2,606; 5. (tie) Ruger Piva and Colten Fritzlan, 79, $1,422 each; 7. Jesse Hopper, 76, $948; 8. Lukasey Morris, 73, $711.