RESULTS: Livingston Roundup after 2nd performance

Livingston Roundup Rodeo

Livingston, Mont., July 2-4

After Round 2:

Bareback riding leaders: 1. Jayco Roper, 87.5 points on New West Rodeo Productions' Right Spur; 2. (tie) Kaycee Feild and Ethan Mazurenko, 82.5 each; 4. Brice Patterson, 79.5; 5. Seth Hardwick, 78; 6. Lane McGehee, 75.5.

Steer wrestling leaders: 1. (tie) Dakota Eldridge and Stockton Graves, 4.0 seconds each; 3. (tie) Gavin Soileau and Jaret Whitman, 4.1 each; 5. (tie) Ty Allred, Denver Berry and Ryan Nettle, 4.2 each.

Team roping leaders: 1. Jake Orman/Brye Crites, 4.3 seconds; 2. (tie) Riley Minor/Brady Minor and Justin Yost/Garrett Smith, 4.5 each; 4. (tie) Jake Clay/Billie Jack Saebens, Manny Egusquiza Jr./Walt Woodard, Kellan Johnson/Carson Johnson, Cody Snow/Wesley Thorp and Cooper White/Tucker White, 4.6 each.

Saddle bronc riding leaders: 1. (tie) Alan Gobert, on Corey & Lange Rodeo's Monster, and Sage Newman, on New West Rodeo Productions' Brush Ninja, 85 points each; 3. Ben Andersen, 83.5; 4. Tanner Butner, 82.5; 5. Jacobs Crawley, 80; 6. (tie) Byron Gilliland, Jesse Kruse and Dean Wadsworth, 79 each.

Tie-down roping leaders: 1. Shad Mayfield, 7.3 seconds; 2. Riley Mason Webb, 7.5; 3. King Pickett, 7.7; 4. (tie) Tyler Boxleitner and Dakota Felton, 8.2 each; 6. Trevor Hale, 8.5.

Barrel racing leaders: 1. Sissy Winn, 17.24 seconds; 2. Lindsay Kruse, 17.26; 3. Stevi Hillman, 17.36; 4. Brittany Pozzi Tonozzi, 17.42; 5. Jordan Driver, 17.61; 6. Zoe Braman, 17.65.

Bull riding leaders: 1. JR Stratford, 88.5 points on Silver Creek Pro Rodeo's Simply Irresistible; 2. Jackson Ward Ward, 82; 3. Trey Holston, 80.5; 4. (tie) Tristen Hutchings and Connor Murnion, 80 each.

Total payoff: $218,179.

Stock contractors: New West Rodeo Productions, Silver Creek Rodeo, Korkow Rodeos, Jake Hannum and Mosbrucker Rodeos.

Officials: Joe Bob Locke, Clayton Macom and Jim Cutler.