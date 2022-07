RESULTS: Cody Stampede

CODY - Below are results from the Cody Stampede in Cody, Wyoming.

All-around cowboy: Jase Staudt, $1,546, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Cole Reiner, 88.5 points on Frontier Rodeo's Southern Star, $8,460; 2. Tilden Hooper, 88, $6,486; 3. (tie) Cole Franks and Tim O'Connell, 86.5, $3,948 each; 5. R.C. Landingham, 85.5, $1,974; 6. Seth Hardwick, 84, $1,410; 7. Keenan Hayes, 82.5, $1,128; 8. Gauge McBride, 82, $846.

Steer wrestling: 1. (tie) Kyle Irwin and Tyler Pearson, 3.4 seconds, $6,376 each; 3. Jason Thomas, 3.6, $5,465; 4. (tie) Dakota Eldridge and Ty Erickson, 3.7, $4,327 each; 6. (tie) Jacob Edler and Stetson Jorgensen, 3.8, $3,416 each; 8. (tie) Riley Duvall and Tyke Kipp, 4.0, $2,505 each; 10. Remey Parrott, 4.1, $1,822; 11. (tie) Trell Etbauer, Jace Melvin, Dylan Schroeder and Joe Wilson, 4.3, $1,139 each; 15. (tie) Connor McKell and Riley Reiss, 4.4, $228 each.

Team roping: 1. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.3 seconds, $5,743 each; 2. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.4, $5,081 each; 4. Pedro Egurrola/JC Flake, 4.5, $4,418; 5. Kreece Thompson/Chad Williams, 4.6, $3,976; 6. (tie) Jr. Dees/Levi Lord and Kolton Schmidt/Cole Davison, 4.7, $3,314 each; 8. (tie) Rhett Anderson/Phoenix Everano, Tanner James/Max Kuttler and Erich Rogers/Paden Bray, 4.8, $2,540 each; 10. (tie) Kellan Johnson/Carson Johnson and Coy Rahlmann/Douglas Rich, 5.0, $1,988 each; 12. Jase Staudt/Riley Pedro, 5.1, $1,546; 13. (tie) Cutter Machado/Dalton Pearce, Hayes Smith/Cullen Teller and Clint Summers/Ross Ashford, 5.3, $884 each.

Saddle bronc riding: 1. (tie) Zeke Thurston, on Frontier Rodeo's Cowboy Town, and Spencer Wright, on Frontier Rodeo's Yellowstone, 87.5 points, $7,324 each; 3. Jesse Wright, 86, $4,698; 4. (tie) Kole Ashbacher and Ross Griffin, 85, $2,487 each; 6. Tanner Butner, 84.5, $1,382; 7. (tie) Logan Cook and Riggin Smith, 84, $967 each.

Tie-down roping: 1. Riley Pruitt, 7.7 seconds, $8,178; 2. Kyle Lucas, 7.9, $7,088; 3. Zack Jongbloed, 8.6, $6,542; 4. Tuf Case Cooper, 8.8, $5,452; 5. Hunter Herrin, 9.0, $4,907; 6. Wyatt Muggli, 9.1, $4,362; 7. J.D. McCuistion, 9.2, $3,816; 8. Michael Otero, 9.3, $3,271; 9. (tie) Beau Cooper, J. Cody Jones and Haven Meged, 9.6, $2,272 each; 12. Marty Yates, 9.8, $1,636; 13. (tie) Dakota Felton and Bo Pickett, 10.0, $954 each; 15. Hunter Reaume, 10.1, $545.

Barrel racing: 1. Leslie Smalygo, 17.04 seconds, $10,148; 2. Kylee Scribner, 17.08, $8,119; 3. Jordon Briggs, 17.09, $6,596; 4. Londyn Ross, 17.14, $5,074; 5. BryAnna Haluptzok, 17.20, $4,059; 6. Ivy Saebens, 17.24, $3,044; 7. (tie) Shelley Morgan and Cheyenne Wimberley, 17.25, $2,410 each; 9. Taylor Arakelian, 17.27, $2,030; 10. (tie) Nicole Driggers and Sadie Wolaver, 17.28, $1,649 each; 12. Katie Halbert, 17.30, $1,269; 13. Emily Beisel, 17.31, $1,015; 14. Loni Lester, 17.35, $761; 15. Paige Jones, 17.36, $507.

Bull riding: 1. Brady Portenier, 92.5 points on Frontier Rodeo's Glory Days, $8,432; 2. Tyler Taylor, 87.5, $6,464; 3. Creek Young, 87, $4,778; 4. (tie) Trey Benton III and Trevor Reiste, 86, $2,530 each; 6. Tristen Hutchings, 84, $1,405; 7. Maverick Potter, 81.5, $1,124; 8. Jace Trosclair, 79, $843.

Total payoff: $330,546.

Stock contractors: Frontier Rodeo, Mo Betta Rodeo and Championship Pro Rodeo. Timers: Terri Gay and Marlo Ward. Announcer: Boyd Polhamus. Specialty act: John Harrison. Bullfighters: Dusty Tuckness, Cody Webster and Nathan Jestes. Clown/barrelman: John Harrison. Flankman: Heath Stewart. Chute boss: Tom Neuens. Pickup men: Bobby Marriott, Shawn Calhoun and Dusty Moore. Music director: Jason Koperski. Photographer: Hailey Rae.