Montana High School Rodeo Association Standings May 6, 2025 Girls All-Around – 1. Linden Schenk, Joliet, 566.5; 2. Aspen Swenson, Huntley, 491; 3. Brylan Garrett, Butte, 424.5; 4. Bailey Billingsley, Glasgow, 324.5; 5. Kylie Toavs, Shepherd, 313; 6. Cassie Gibson, Havre, 293; 7. Abigail DeVos, Fort Shaw, 291; 8. Brooke Billingsley, Glasgow, 268.5; T9. Mesa Radue, Belgrade, 260.5; T9. Ruby Ray, Whitefish, 260.5 Boys All-Around – 1. Tike Erickson, Hobson, 328; 2. AJ Swenson, Huntley, 304; 3. Teagen Arnold, Conrad, 299; 4. Charlie Cornwell, Glasgow, 253; 5. Cooper McMillan, Huntley, 227; 6. Ryder Gaasch, Dillon, 208; 7. JP Cornwell, Glasgow, 198; 8. Gage Mikkelson, Buffalo, 191; 9. Bryton Mikkelson, Buffalo, 187; 10. Tryan Knight, Wibaux, 186. Trap Shoot – 1. William Barnett, Absarokee, 101; 2. Katy Ramsey, Great Falls, 87; 3. Ruby Ray, Whitefish, 85; 4. Preston Lee, Choteau, 56; 5. Shea Berner, Great Falls, 55; 6. Lane Bantz, Townsend, 51.5; 7. Kamdyn Henderson, Frenchtown, 39; 8. Sophia Wyatt, Dillon, 29; 9. Macie Schreckendgust, Kalispell, 12.5. Tie Down Roping – 1. Pacen Buller, Glendive, 150; 2. Blaise Bolich, Belgrade, 141.5; 3. Teagen Arnold, Conrad, 129; 4. AJ Swenson, Huntley, 121; 5. Gage Mikkelson, Buffalo, 112; 6. Bryton Mikkelson, Buffalo, 108; 7. Cooper McMillan, Huntley, 100; 8. Tike Erickson, Hobson, 98; 9. JP Cornwell, Glasgow, 95; 10. Cole DeVos, Fort Shaw, 86. Team Roping – T1. Preston Ostrum, Huntley, 127; T1. Cooper McMillan, Huntley 127; T3. Trace Poppe, Fallon, 108; T3. Tate Poppe, Fallon, 108; T5. JP Cornwell, Glasgow, 103; T5. Charlie Cornwell, Glasgow, 103; 7. Sally Robb, Bozeman, 93; T8. Tike Erickson, Hobson, 92; T8. Ali Erickson, Hobson, 92; T10. Linden Schenk, Joliet, 85; T10. Gage Holzum, Rapelje, 85. Steer Wrestling – 1. Tike Erickson, Hobson, 138; 2. Ryder Gaasch, Dillon, 117; 3. AJ Swenson, Huntley, 115; 4. Teagen Arnold, Conrad, 86; 5. Charlie Cornwell, Glasgow, 66; 6. Burke Nowak, Worden, 58; 7. Tryan Knight, Wibaux, 19. Saddle Bronc – 1. Levi Noyes, Sarpy, 148; 2. Randon Boyce, Browning, 147; 3. Tahj Wells, Browning, 102.5; 4. Colton Haase, East Helena, 48.5; 5. Junior Calf Boss Ribs, Heart Butte, 27; 6. Jesse Racine, Browning, 24.5; 7. Will Baeth, Manhattan, 18.5; 8. Taylor Koch, Roberts, 19; 9. Stetson Seeman, Big Timber, 15. Rifle Shoot – 1. Katy Ramsey, Great Falls, 132; 2. Sophia Wyatt, Dillon, 114; 3. Isabella Moran, Kalispell, 113; 4. Ruby Ray, Whitefish, 100; 5. William Barnett, Absarokee, 54; 6. Kaelyn Caraveo, Coffee Creek, 24; 7. Hazel Davis, Great Falls, 23; 8. Kamdyn Henderson, Frenchtown, 19. Pole Bending – 1. Tess Megill, Bigfork, 140; 2. Brylan Garrett, Butte, 136; 3. Olivia Martell, Three Forks, 130; 4. Ruby Ray, Whitefish, 128; 5. Mackenzie Martell, Three Forks, 127; 6. Aspen Swenson, Huntley, 126; 7. Brynn Steadman, Miles City, 125; 8. Linden Schenk, Joliet, 125; 9. Shelby Gobbs, Glendive, 124; 10. Isabella Moran, Kalispell, 111. Goat Tying – 1. Aspen Swenson, Huntley, 146.5; 2. Raenee Mapston, Belt, 131; 3. Madison Kruzich, Shepherd, 131; 4. Cassie Gibson, Havre, 130; 5. Linden Schenk, Joliet, 126; 6. Josie Robbins, Dillon, 119; 7. Brylan Garrett, Butte, 115.5; 8. Parker Lenhardt, Helena, 113; 9. Natalie Krenning, Bridger, 111; 10. Sally Robb, Bozeman, 107.5. Girls Cutting – 1. Mesa Radue, Belgrade, 59; 2. Annastin Maier, East Helena, 19. Cowhorse – 1. JR Branger, Chinook 93.5; 2. Jocie Roen, Musselshell, 58; 3. Mesa Radue, Belgrade, 57; 4. Ali Erickson, Hobson, 56; 5. Seth Nedens, Worden, 45; 6. Jacob Heggie, Choteau, 30; 7. Taylor Kellom, Hobson, 30; 8. Sophia Wyatt, Dillon, 29; 9. Shaylee Berg, Stanford, 15.5; 10. Logan Paddock, Darby, 8. Bull Riding – 1. Tahj Wells, Browning, 58.5; 2. Octavius Christianson, Columbia Falls, 58; 3. Korbin Baldwin, Whitefish, 47; 4. Kas Whiteman, Browning, 39; 5. Joe Delaney, Grass Range, 30; 6. Clay Koehler, Ronan, 29; 7. John Mangan, Fort Smith, 28; T8. Colter Hanneman, Florence, 20; T8. Chase Blue, Browning, 20; T10 Daniel McNeely, East Glacie, 19; T10. Ryan Kendall, Ronan, 19. Breakaway – 1. Linden Schenk, Joliet, 110; 2. Paisley Verhelst, Pryor, 106, 3. Kylie Toavs, Shepherd, 96; 4. Aspen Swenson, Huntley, 93.5; 5. Josephine Michael, Cut Bank, 91.5; 6. Abigail DeVos, Fort Shaw, 87; 7. Madison Kruzich, Shepherd, 858.5; 8. Molly Gilbert, Billings, 82; 9. Bailey Billingsley, Glasgow, 79.5; 10. Brylan Garrett, Butte, 77. Boys Cutting – 1. Jacob Heggie, Choteau, 40. Barrel Racing – 1. Abigail DeVos, Fort Shaw, 141; 2. Jocie Roen, Musselshell, 138.5; 3. Landry Larson, Sidney, 126; 4. Allie Huskey, Shepherd, 123.5; 5. Olivia Martell, Three Forks, 121.5; 6. Linden Schenk, Joliet, 120.5; 7. Kylie Toavs, Shepherd, 117; 8. Isabella Moran, Kalispell, 115; 9. Maizy Pulasky, Manhattan, 112.5; 10. Mesa Radue, Belgrade, 109.5. Bareback – 1. William Barnett, Absarokee, 124; 2. Leighton Lafromboise, Helena, 109; 3. Wyatt Warneke, Great Falls, 79; 4. Wace Williams, Browning, 9. The Montana High School State Rodeo Finals are scheduled for June 2-7, 2025, at the Majestic Valley Arena in Kalispell.



