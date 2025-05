Montana High School Rodeo Association Standings

May 20, 2025

Girls All-Around – 1. Linden Schenk, Joliet, 585; 2. Aspen Swenson, Huntley, 540; 3. Brylan Garrett, Butte, 464.5; 4. Bailey Billingsley, Glasgow, 339.5; 5. Abigail DeVos, Fort Shaw, 327; 6. Kylie Toavs, Shepherd, 325; 7. Mesa Radue, Belgrade, 321.5; 8. Brooke Billingsley, Glasgow, 312.5; 9. Cassie Gibson, Havre, 308; 10. Ruby Ray, Whitefish, 279.5.

Boys All-Around – 1. Tike Erickson, Hobson, 369; 2. AJ Swenson, Huntley, 362; 3. Teagen Arnold, Conrad, 335; 4. Charlie Cornwell, Glasgow, 289; 5. Tryan Knight, Wibaux, 254; 6. Cooper McMillan, Huntley, 21; 7. Tahj Wells, Browning, 222; 8. Blaise Bolich, Belgrade, 216.5; 9. JP Cornwell, Glasgow, 213; 10. Ryder Gaasch, Dillon, 208.

Trap Shoot – 1. William Barnett, Absarokee, 127; 2. Katy Ramsey, Great Falls, 111; 4. Ruby Ray, Whitefish, 105.5; 5. Shea Berner, Great Falls, 79; 6. Preston Lee, Choteau, 56; 7. Kamdyn Henderson, Frenchtown, 39; 8. Sophia Wyatt, Dillon, 29’ 9. Macie Schrechendgust, Kalispell, 26.

Tie Down Roping – 1. Pacen Buller, Glendive, 150; 2. Blaise Bolich, Belgrade, 148.5; 3. AJ Swenson, Huntley, 140; 4. Teagen Arnold, Conrad, 130; 5. Bryton Mikkelson, Buffalo, 120; 6. Gage Mikkelson, Buffalo, 116; 7. Cooper McMillan, Huntley, 110; 8. Tike Erickson, Hobson, 108; 9. JP Cornwell, Glasgow, 102; 10. Tryan Knight, Wibaux, 98.

Team Roping – 1. Preston Ostrum and Cooper McMillan, Huntley, 131; 2. Tike and Ali Erickson, Hobson, 119; 3. Trace and Tate Poppe, Fallon, 117; 4. Tryan Knight, Wibaux, 113; 5. JP and Charlie Cornwell, Glasgow, 111; 6. Sally Robb, Bozeman 108; 7. Teagen Arnold, Conrad, 99; 8. Cooper Fisher, Hardin, 96; 9. Sam Petersen, Three Forks, 92; 10. AJ and Aspen Swenson, Huntley, 87.

Steer Wrestling – 1. Tike Erickson, Hobson, 142; 2. AJ Swenson, Huntley, 135; 3. Ryder Gaasch, Dillon, 117; 4. Teagen Arnold, Conrad, 106; 5. Charlie Cornwell, Glasgow, 85; 6. Burke Nowak, Worden, 73; 7. Tryan Knight, Wibaux, 43.

Saddle Bronc – 1. Levi Noyes, Sarpy, 149; 2. Randon Boyce, Browning, 147; 3. Tahj Wells, Browning, 128.5; 4. Colton Haase, East Helena, 78.5; 5. Junior Calf Boss Ribs, Heart Butte, 37; 6. Stetson Seemann, Big Timber, 30; 7. Jesse Racine, Browning, 24.5; 8. Will Baeth, Manhattan, 18.5; 9. Taylor Koch, Roberts, 19; 10. Cyler Yeager, Fairfield, 17.

Rifle Shoot – 1. Katy Ramsey, Great Falls, 142; 2. Sophia Wyatt, Dillon, 141; 3. Isabella Moran, Kalispell, 121; 4. Ruby Ray, Whitefish, 107; 5. William Barnett, Absarokee, 54; 6. Kaelyn Caraveo, Coffee Creek, 24; 7. Hazel Davis, Great Falls 23; 8. Kamdyn Henderson, Frenchtown, 19.

Pole Bending – 1. Tess Megill, Bigfork, 142; 2. Brytin Steadman, Miles City, 141; 3. Brylan Garrett, Butte, 141; 4. Mackenzie Martell, Three Forks, 139; 5. Shelby Gobbs, Glendive, 132; 6. Olivia Martell, Three Forks, 131; 7. Ruby Ray, Whitefish, 131; 8. Aspen Swenson, Huntley, 128; 9. Linden Schenk, Joliet, 126; 10. Isabella Moran, Kalispell, 111.

Goat Tying – 1. Aspen Swenson, Huntley, 147.5; 2. Raenee Mapston, Belt, 137; 3. Cassie Gibson, Havre, 135; 4. Madison Kruzich, Shepherd, 134; 5. Linden Schenk, Joliet, 130; 6. Parker Lenhardt, Helena, 129.5; 7. Josie Robbins, Dillon, 126; 8. Sally Robb, Bozeman, 122.5; 9. Natalie Krenning, Bridger, 123; 10. Brylan Garrett, Butte, 119.5.

Girls Cutting – 1. Mesa Radue, Belgrade, 79; 2. Annastin Maier, East Helena, 19.

Cowhorse – 1. JR Branger, Chinook, 111.5; 2. Mesa Radue, Belgrade, 75; 3. Ali Erickson, Hobson, 69; 4. Jocie Roen, Musselshell, 67; 5. Seth Nedens, Worden, 56; 6. Jacob Heggie, Choteau, 48; 7. Sophia Wyatt, Dillon, 36.5; 8. Taylor Kellom, Hobson, 30; 9. Logan Paddock, Darby, 17.5; 10. Shaylee Berg, Stanford, 15.5.

Bull Riding – 1. Tahj Wells, Browning, 87.5; 2. Octavius Christianson, Columbia Falls, 58; 3. Clay Koehler, Ronan, 52; 4. Korbin Baldwin, Whitefish, 47; 5. Colter Hanneman, Florence, 44; 6. Andy Wagner, Billings, 39; 7. John Mangan, Fort Smith, 35; T8. Chase Blue, Browning, 30; T8. Joe Delaney, Grass Range, 30.

Breakaway – 1. Linden Schenk, Joliet, 119; 2. Josephine Michael, Cut Bank, 108.5; 3. Paisley Verhelst, Pryor, 106; 4. Kylie Toavs, Shepherd, 105; 5. Aspen Swenson, Huntley, 102.5; 6. Abigail DeVos, Fort Shaw, 101; 7. Brylan Garrett, Butte, 93; 8. Madison Kruzich, Shepherd, 92.5; 9. Molly Gilbert, Billings, 91; 10. Mesa Radue, Belgrade, 83.

Boys Cutting – 1. Jacob Heggie, Choteau, 60.

Barrel Racing – 1. Abigail DeVos, Fort Shaw, 143; 2. Jocie Roen, Musselshell, 140.5; 3. Isabella Moran, Kalispell, 131.5; 4. Allie Huskey, Shepherd, 128.5; 5. Landry Larson, Sidney, 127; 6. Linden Schenk, Joliet, 125; T7. Olivia Martell, Three Forks, 121.5; T7. Mesa Radue, Belgrade, 121.5; 9. Kylie Toavs, Shepherd, 117; 10. Maizy Pulasky, Manhattan, 113.

Bareback – 1. Leighton Lafromboise, Helena, 148.5; 2. William Barnett, Absarokee, 142.5; 3. Wyatt Warneke, Great Falls, 79; 4. Wyatt Todd, St. Regis, 18; 5. Wace Williams, Browning, 17.

The final qualifying rodeos of the regular season are this weekend in Big Timber and Harlowton. The Montana High School State Rodeo Finals are scheduled for June 2-7, 2025, at the Majestic Valley Arena in Kalispell.