Livingston Roundup hosts 102nd annual rodeo

LIVINGSTON — For the 102nd year, the Livingston Roundup Rodeo is taking place at the Park County Fairgrounds in Livingston.
The rodeo runs from July 1-4. Highlights from Thursday night's performance can be found in the video below.
WATCH THE HIGHLIGHTS:
RESULTS
Livingston, Mont., July 1-4
Bareback riding leaders: 1. Cole Reiner, 87 points on Triple B Rodeo Inc's Lunch Lady; 2. Jacob Raine, 85; 3. Jacob Lees, 84.5; 4. R.C. Landingham, 84; 5. Jacek Frost, 83.5; 6. Mason Yancy, 82.Steer wrestling leaders: 1. Tristan Martin, 3.8 seconds; 2. Will Lummus, 4.1; 3. (tie) Chance Grill and Riley Westhaver, 4.2 each; 5. Ty Erickson, 4.3; 6. Tucker Ravenscroft, 4.8.Team roping leaders: 1. James Arviso/Levi Lord, 4.5 seconds; 2. (tie) Dawson Graham/Dillion Graham, Tee McLeod/Jake Edwards and Clay Smith/Coleby Payne, 4.8 each; 5. Nelson Wyatt/Jonathan Torres, 4.9; 6. Jet Toberer/Tyler McKnight, 5.1.Saddle bronc riding leaders: 1. (tie) Will Pollock, on Bailey Pro Rodeo's Yahoo Buck, and Tyrel Roberts, on Triple B Rodeo Inc's Shaboozy, 87 points each; 3. (tie) ***Tanner Butner - and Statler Wright - $6,514; 5. Kolby Wanchuk, 83.5, $4,994; 6. Allen Boore, 82, $3,691; 7. Brody Cress, 81, $2,389; 12. Spencer Wright, 76, $1,520.Tie-down roping leaders: 1. John Douch, 7.3 seconds; 2. Dillon Hahnkamp, 7.5; 3. (tie) Beau Cooper and Chet Weitz, 7.7 each; 5. Austin Hurlburt, 7.8; 6. (tie) Joel Harris and Haven Meged, 7.9 each.Barrel racing leaders: 1. Kellie Jorgensen, 17.18 seconds; 2. Kim Squires, 17.25; 3. Tricia Aldridge, 17.42; 4. Carlee Otero, 17.52; 5. Molly Harper, 17.61; 6. Sherry Cervi, 17.63.Bull riding leaders: 1. Hudson Bolton, 87.5 points on Silver Creek Pro Rodeo's Hang'em High; 2. Koby Jacobson, 86; 3. Billy Quillan, 85.5; 4. Bo Vocu, 81.5; 5. Ruger Piva, 80.5; 6. Dylan Rice, 79.
*** Tie breaker used to determine payoutStock Contractor: Silver Creek Pro Rodeo. Sub-Contractors: New West Rodeo Productions, Triple B Rodeo Inc, Jeff Miller, Quincy Kueckelhan and Bailey Pro Rodeo. Rodeo Secretary: Becky Martindale. Officials: Mike Todd, Skip Emmett and Scott Fogg. Timers: Amber Schmutz and Leasa Stratton. Announcer: Steve Kenyon. Specialty Act: Dalton Morris. Bullfighters: Kyle Weaver and Nathan Weaver. Clown/Barrelman: Dalton Morris. Flankmen: Mike Johnson and Josh Walling. Chute Boss: Chris Griffith. Pickup Men: Pender Pender and Andy Bolich. Music Director: Derreld Yost. Photographer: Josh Homer.