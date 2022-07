FINAL RESULTS: Red Lodge Home of Champions Rodeo

Home Of Champions Rodeo

Red Lodge, July 2-4

All-around cowboy: Wyatt Imus, $224, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Jacob Lees, 88, $2,913; 2. (tie) R.C. Landingham and Bill Tutor, 87, $1,942 each; 4. Cole Reiner, 85, $1,068; 5. Caleb Bennett, 84, $680; 6. Leighton Berry, 80.5, $486; 7. Donny Proffit, 80, $388; 8. (tie) Drake Amundson and Trevar McAllister, 79, $146 each.

Steer wrestling: 1. Will Lummus, 3.7, $3,090; 2. Cody Harmon, 3.8, $2,765; 3. Tyler Waguespack, 4.0, $2,439; 4. (tie) Trell Etbauer and Tristan Martin, 4.1, $1,951 each; 6. (tie) Jacob Edler, Riley Reiss and Tom Uttermark, 4.2, $1,138 each; 9. (tie) Caden Camp, Kaden Greenfield, Clayton Hass and Tyler Pearson, 4.4, $163 each.

Team roping: 1. Clay Tryan/Jade Corkill, 4.5, $4,264 each; 2. Joshua Torres/Jonathan Torres, 4.6, $3,815; 3. Curry Kirchner/Reagan Ward, 4.7, $3,366; 4. Erich Rogers/Paden Bray, 5.0, $2,918; 5. Clint Summers/Ross Ashford, 5.2, $2,469; 6. Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, 5.3, $2,020; 7. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Brit Ellerman/Trae Smith, 5.5, $1,347 each; 9. Eric Martin/Ryon Tittel, 5.6, $673; 10. Wyatt Imus/Caleb Anderson, 5.7, $224.

Saddle bronc: 1. Cole Elshere, 87.5, $3,015; 2. Brody Wells, 86.5, $2,311; 3. Cort Scheer, 84.5, $1,708; 4. Tanner Butner, 83.5, $1,105; 5. Kade Bruno, 82, $703; 6. Kole Ashbacher, 81, $502; 7. Spencer Wright, 80.5, $402; 8. Statler Wright, 79.5, $301.

Tie-down roping: 1. Caleb Smidt, 7.6, $5,001; 2. Cooper Martin, 7.8, $4,474; 3. (tie) Tuf Case Cooper and Cory Solomon, 7.9, $3,685 each; 5. Kincade Henry, 8.5, $2,895; 6. Caleb Berquist, 8.8, $2,369; 7. Zack Jongbloed, 9.1, $1,842; 8. Garrett Busby, 9.4, $1,316; 9. Marcos Costa, 9.6, $790; 10. Chance Oftedahl, 9.7, $263.

Barrel racing: 1. Leslie Smalygo, 17.14, $3,653; 2. Jordon Briggs, 17.16, $2,922; 3. Kylee Scribner, 17.30, $2,374; 4. Steely Steiner, 17.39, $1,826; 5. Suzanne Brooks, 17.52, $1,461; 6. Stevi Hillman, 17.56, $1,096; 7. Ivy Saebens, 17.57, $913; 8. (tie) Hailey Garrison and Heidi Schmid, 17.62, $776 each; 10. Kailee Murdock, 17.63, $639; 11. Keyla Polizello Costa, 17.72, $548; 12. Lindsay Kruse, 17.75, $457; 13. (tie) Lexi Bagnell and Virginya Foran, 17.80, $320 each; 15. Brittney Barnett, 17.83, $183.

Bull riding: 1. Boudreaux Campbell, 89, $3,102; 2. JR Stratford, 85.5, $2,378; 3. Creek Young, 83, $1,758; 4. Parker Breding, 81.5, $1,137; 5. Tristan O'Neal, 81, $724; 6. Maverick Potter, 77, $517; 7. Trevor Kastner, 76.5, $414; 8. Dawson Gleaves, 76, $310.