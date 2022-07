FINAL RESULTS: Livingston Roundup

Livingston Roundup Rodeo

Livingston, Mont., July 2-4

All-around cowboy: Connor Murnion, $1,717, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback riding: 1. Jayco Roper, 87.5 points on New West Rodeo Productions' Right Spur, $5,358; 2. (tie) Kaycee Feild and Ethan Mazurenko, 82.5, $3,572 each; 4. Donny Proffit, 81.5, $1,965; 5. Tucker Zingg, 80, $1,250; 6. Brice Patterson, 79.5, $893; 7. (tie) Keenan Hayes and Mike Solberg, 78.5, $625 each.

Steer wrestling: 1. Tanner Milan, 3.7 seconds, $4,614; 2. (tie) Dakota Eldridge and Stockton Graves, 4.0, $3,800 each; 4. (tie) Gavin Soileau and Jaret Whitman, 4.1, $2,714 each; 6. (tie) Ty Allred, Denver Berry, Caden Camp and Ryan Nettle, 4.2, $1,764 each; 10. (tie) Kolby Bignell, Ty Erickson and Don Payne, 4.3, $814 each.

Team roping: 1. Jake Orman/Brye Crites, 4.3 seconds, $4,292 each; 2. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.4, $3,962; 3. (tie) Riley Minor/Brady Minor and Justin Yost/Garrett Smith, 4.5, $3,467 each; 5. (tie) Jake Clay/Billie Jack Saebens, Manny Egusquiza Jr./Walt Woodard, Kellan Johnson/Carson Johnson, Cody Snow/Wesley Thorp and Cooper White/Tucker White, 4.6, $2,344 each; 10. (tie) Erich Rogers/Paden Bray and Levi Simpson/Ryan Motes, 4.7, $1,486 each; 12. (tie) Tanner Pallesen/Arye Espenscheid, Aaron Tsinigine/Landen Glenn and Tyler Waters/Matt Sherwood, 4.8, $936 each; 15. Jeff Flenniken/Jake Minor, 4.9, $330.

Saddle bronc riding: 1. Dylan Schofield, 87 points on Mosbrucker Rodeos' Young Gun, $4,963; 2. Brody Cress, 86.5, $3,805; 3. Layton Green, 86, $2,812; 4. (tie) Alan Gobert and Sage Newman, 85, $1,489 each; 6. CoBurn Bradshaw, 84, $827; 7. Ben Andersen, 83.5, $662; 8. Tanner Butner, 82.5, $496.

Tie-down roping: 1. Shad Mayfield, 7.3 seconds, $6,632; 2. Riley Mason Webb, 7.5, $5,852; 3. King Pickett, 7.7, $5,071; 4. Cody Craig, 7.8, $4,291; 5. (tie) Tyler Boxleitner and Dakota Felton, 8.2, $3,316 each; 7. (tie) Trevor Hale and Haven Meged, 8.5, $2,536 each; 9. Tyson Durfey, 8.6, $1,951; 10. (tie) Marcos Costa, Kincade Henry, Zack Jongbloed, Lucas Potter and Keid Williams, 8.8, $702 each.

Barrel racing: 1. Sissy Winn, 17.24 seconds, $6,609; 2. Lindsay Kruse, 17.26, $5,287; 3. Stevi Hillman, 17.36, $4,296; 4. Brittany Pozzi Tonozzi, 17.42, $3,305; 5. Jordan Driver, 17.61, $2,644; 6. Zoe Braman, 17.65, $1,983; 7. Brittney Barnett, 17.67, $1,652; 8. Katie Halbert, 17.68, $1,487; 9. (tie) Lisa Lockhart, Taycie Matthews and Taylour Russell, 17.72, $1,157 each; 12. Elizabeth Schmid, 17.83, $826; 13. Abigail Knight, 17.84, $661; 14. (tie) Tammy Carpenter and Taylor Johnson, 17.91, $413 each.

Bull riding: * 1. JR Stratford, 88.5 points on Silver Creek Pro Rodeo's Simply Irresistible, $6,181; 2. Jackson Ward Ward, 82, $4,846; 3. Trey Holston, 80.5, $3,701; 4. (tie) Tristen Hutchings and Connor Murnion, 80, $2,175 each; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Total payoff: $221,415.

Stock contractors: New West Rodeo Productions, Silver Creek Rodeo, Korkow Rodeos, Jake Hannum and Mosbrucker Rodeos.