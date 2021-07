Ennis Rodeo: Highlights & Results

Posted at 12:41 PM, Jul 05, 2021

ENNIS — 2021 Ennis Rodeo results: Bareback Riding Town Score

1 Brice Patterson Bozeman 78 $742.60

2 Will Norstrom East Helena 74 $556.95

3 Kaleb Norstrom East Helena 64 $371.30

4 Bucky McAlpine Anaconda 59 $185.65 Saddle Bronc Riding Town

1 Andrew Evjene Two Dot 78 $968.20

2 Caleb Meeks Geraldine 72 $726.15

3\4 Qwint Stroh Dickinson 70 $363.08

3\4 Bailey Bench West Yellowstone 70 $363.08 Bull Riding Town

1 Riley Barg Lewisville 83 $902.87

2 Brody Hasenack Jackson 73 $690.43

3 Bucky McAlpine Anaconda 71 $531.10

4 Caleb McMillon Jackson 65 $345.22 Steer Wrestling

1 JD Steen Billings 6.7 $744.48

2 Brice Patterson Bozeman 10.4 $558.36

3 Caden Camp Belgrade 12.0 $372.24

4 Kolby Bignell Helena 15.0 $186.12 Tie Down Roping

1 Coltin Rauch Essex 8.4 $1,112.21

2 Ben Ayre Glendive 10.0 $850.51

3 Caleb Berquist Bozeman 10.4 $654.24

4 Caleb McMillon Jackson 12.1 $425.26

5 Webb O'Neill Charlo 14.8 $228.98 Team Roping

1 Ian Austiguy & Sam Levine Wolf Creek 4.9 $1,025.92

2 Shawn & Matt Robertson Bessette Manhattan 5.1 $784.52

3 Grady Quam Walbeck & Tyce Mcloud 5.4 $603.484 Ladies Barrel Racing

1 Abby Knight Charlo 15.79 $1,137.02

2 Brooke Wilson Helena 15.80 $933.98

3 Chalee Harms Miles City 15.83 $730.94 Ladies Breakaway

1 Sonnie Gartner Ekalaka 2.2 $1,105.44

2 Haven Wolstein Helena 2.3 $908.04

3 Tracey Bolich Belgrade 2.5 $710.64



