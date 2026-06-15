Champions crowned, NHSFR qualifiers set at Montana High School Rodeo Association state finals

KALISPELL — The Montana High School Rodeo Association State Finals Rodeo concluded Saturday at Majestic Valley Arena.
Champions were crowned across 14 events and qualifiers determined for the National High School Finals Rodeo, which will run July 19-25 in Lincoln, Neb.
The lists of Montana high school champions and NHSFR qualifiers are below.
Montana High School Rodeo Association State Finals Rodeo
June 8-13 at Majestic Valley Arena, Kalispell
Top four contestants in each event qualify for NHSFR.
Rifle Shoot – 1. Isabella Moran, Kalispell; 2. Bree Werner, Clancy; 3. Kyndal Becker, Simms; 4. Hunter Freeman, Havre; 5. Tyzer Murgel, East Helena.
Trap Shoot – 1. Preston Lee, Choteau; 2. Lane Bantz, Townsend; 3. Hunter Freeman, Havre; 4. Macie Schreckendgust, Kalispell.
Boys Cutting – 1. Jacob Heggie, Choteau.
Girls Cutting – 1. Annastin Maier, East Helena; 2. Peyton Simmons, Cline; 3. Laney Rose Cote, Eureka; 4. Lili Barcus, Cut Bank.
Cowhorse – 1. Jacob Heggie, Choteau; 2. Jocie Roen, Musselshell; 3. Laney Rose Cote, Eureka; 4. Casen Gines, Powell.
Bareback – 1. Azreal Lara, Columbia Falls; 2. William Barnett, Absarokee; 3. Wacey Williams, Browning; 4. Wylee Berglund, Marion.
Barrel Racing – 1. Abigail DeVos, Fort Shaw; 2. Isabella Moran, Kalispell; 3. Havyn Vermandel, Shepherd; 4. Olivia Martell, Three Forks.
Steer Wrestling – 1. Tike Erickson, Hobson; 2. Burke Nowak, Worden; 4. Ryker Peterson, Livingston; 4. David Wagner, Whitehall.
Saddle Bronc – 1. Colton Haase, East Helena; 2. Kael Smith, Cascade; 3. Kesler Harwood, East Glacier; 4. Trace Poppe, Fallon.
Breakaway – 1. Abigail DeVos, Fort Shaw; 2. Aspen Swenson, Huntley; 3. Maizy Pulasky, Manhattan; 4. Paisley Verhelst, Pryor.
Tie Down – 1. Pacen Buller, Glendive; 2. Blaise Bolich, Belgrade; 3. Bryton Mikkelson, Buffalo; 4. Gage Mikkelson, Buffalo.
Goat Tying – 1. Everly Sarrazin, Livingston; 2. Aspen Swenson, Huntley; 3. Josie Robb, Bozeman; 4. Raenee Mapston, Belt.
Team Roping Header – 1. Cooper Fisher, Hardin; 2. Garrett Dowdy, Huntley; 3. Cooper McMillan, Helena; 4. Gavin Begger, Townsend.
Team Roping Heeler – 1. Tryan Knight, Wibaux; 2. Gentre Coulter, Baker; 3. Jace DeSaye, Glendive; 4. David Wagner, Whitehall.
Pole Bending – 1. Mackenzie Martell, Three Forks; 2. Aspen Swenson, Huntley; 3. Ruby Ray, Whitefish; 4. Olivia Martell, Three Forks.
Bull Riding – 1. Wacey Williams, Browning; 2. Andy Wagner, Billings; 3. Rio Luger, Busby; 4. Cameron Beall, Hamilton.
Girls All Around – 1. Aspen Swenson, Huntley; 2. Ruby Ray, Whitefish; 3. Abigail DeVos, Fort Shaw; 4. Everly Sarrazin, Livingston; 5. Raenee Mapston, Belt.
Boys All Around – 1. Tryan Knight, Wibaux; 2. David Wagner, Whitehall; 3. Tike Erickson, Hobson; 4. Wacey Williams, Browning; 5. Ryker Peterson, Livingston.
Raffle Ticket Sales – 1. Gentre Coulter, Baker, 313; 2. Hazen Paul, Belgrade.
Horse of the Year – Isabella Moran, Kalispell.
Boys Rookie All Around – David Wagner, Whitehall
Girls Rookie All Around – Rainey Wilcox, Arlee.
Spirit Award – Charlie Cornwell, Glasgow.
Teskey’s Top Hand Award, $250 Scholarship – Casen Gines, Powell
Championship Round Champions
Light Rifle – 1. Kyndal Becker, Simms
Trap – Lane Bantz, Townsend
Boys Cutting – Jacob Heggie, Choteau
Girls Cutting – Peyton Simmons, Cline
Bareback – William Barnett, Absarokee
Barrels – Isabella Moran, Kalispell
Steer Wrestling – Ryker Peterson, Livingston
Saddle Bronc – Colton Haase, East Helena
Breakaway – Everly Sarrazin, Livingston
Tie Down – Blaise Bolich, Belgrade
Goat Tying – Everly Sarrazin, Livingston
Team Roping Header – Bryton Mikkelson, Buffalo
Team Roping Heeler – Gage Mikkelson, Buffalo
Pole Bending – Mackenzie Martell, Three Forks
Bull Riding – Hutch Welker, Butte