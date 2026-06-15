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Champions crowned, NHSFR qualifiers set at Montana High School Rodeo Association state finals

Montana High School Rodeo Association (MHSRA)
MTN Sports
Montana High School Rodeo Association (MHSRA)
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KALISPELL — The Montana High School Rodeo Association State Finals Rodeo concluded Saturday at Majestic Valley Arena.

Champions were crowned across 14 events and qualifiers determined for the National High School Finals Rodeo, which will run July 19-25 in Lincoln, Neb.

The lists of Montana high school champions and NHSFR qualifiers are below.

Montana High School Rodeo Association State Finals Rodeo

June 8-13 at Majestic Valley Arena, Kalispell

Top four contestants in each event qualify for NHSFR.

Rifle Shoot – 1. Isabella Moran, Kalispell; 2. Bree Werner, Clancy; 3. Kyndal Becker, Simms; 4. Hunter Freeman, Havre; 5. Tyzer Murgel, East Helena.

Trap Shoot – 1. Preston Lee, Choteau; 2. Lane Bantz, Townsend; 3. Hunter Freeman, Havre; 4. Macie Schreckendgust, Kalispell.

Boys Cutting – 1. Jacob Heggie, Choteau.

Girls Cutting – 1. Annastin Maier, East Helena; 2. Peyton Simmons, Cline; 3. Laney Rose Cote, Eureka; 4. Lili Barcus, Cut Bank.

Cowhorse – 1. Jacob Heggie, Choteau; 2. Jocie Roen, Musselshell; 3. Laney Rose Cote, Eureka; 4. Casen Gines, Powell.

Bareback – 1. Azreal Lara, Columbia Falls; 2. William Barnett, Absarokee; 3. Wacey Williams, Browning; 4. Wylee Berglund, Marion.

Barrel Racing – 1. Abigail DeVos, Fort Shaw; 2. Isabella Moran, Kalispell; 3. Havyn Vermandel, Shepherd; 4. Olivia Martell, Three Forks.

Steer Wrestling – 1. Tike Erickson, Hobson; 2. Burke Nowak, Worden; 4. Ryker Peterson, Livingston; 4. David Wagner, Whitehall.

Saddle Bronc – 1. Colton Haase, East Helena; 2. Kael Smith, Cascade; 3. Kesler Harwood, East Glacier; 4. Trace Poppe, Fallon.

Breakaway – 1. Abigail DeVos, Fort Shaw; 2. Aspen Swenson, Huntley; 3. Maizy Pulasky, Manhattan; 4. Paisley Verhelst, Pryor.

Tie Down – 1. Pacen Buller, Glendive; 2. Blaise Bolich, Belgrade; 3. Bryton Mikkelson, Buffalo; 4. Gage Mikkelson, Buffalo.

Goat Tying – 1. Everly Sarrazin, Livingston; 2. Aspen Swenson, Huntley; 3. Josie Robb, Bozeman; 4. Raenee Mapston, Belt.

Team Roping Header – 1. Cooper Fisher, Hardin; 2. Garrett Dowdy, Huntley; 3. Cooper McMillan, Helena; 4. Gavin Begger, Townsend.

Team Roping Heeler – 1. Tryan Knight, Wibaux; 2. Gentre Coulter, Baker; 3. Jace DeSaye, Glendive; 4. David Wagner, Whitehall.

Pole Bending – 1. Mackenzie Martell, Three Forks; 2. Aspen Swenson, Huntley; 3. Ruby Ray, Whitefish; 4. Olivia Martell, Three Forks.

Bull Riding – 1. Wacey Williams, Browning; 2. Andy Wagner, Billings; 3. Rio Luger, Busby; 4. Cameron Beall, Hamilton.

Girls All Around – 1. Aspen Swenson, Huntley; 2. Ruby Ray, Whitefish; 3. Abigail DeVos, Fort Shaw; 4. Everly Sarrazin, Livingston; 5. Raenee Mapston, Belt.

Boys All Around – 1. Tryan Knight, Wibaux; 2. David Wagner, Whitehall; 3. Tike Erickson, Hobson; 4. Wacey Williams, Browning; 5. Ryker Peterson, Livingston.

Raffle Ticket Sales – 1. Gentre Coulter, Baker, 313; 2. Hazen Paul, Belgrade.

Horse of the Year – Isabella Moran, Kalispell.

Boys Rookie All Around – David Wagner, Whitehall

Girls Rookie All Around – Rainey Wilcox, Arlee.

Spirit Award – Charlie Cornwell, Glasgow.

Teskey’s Top Hand Award, $250 Scholarship – Casen Gines, Powell

Championship Round Champions

Light Rifle – 1. Kyndal Becker, Simms

Trap – Lane Bantz, Townsend

Boys Cutting – Jacob Heggie, Choteau

Girls Cutting – Peyton Simmons, Cline

Bareback – William Barnett, Absarokee

Barrels – Isabella Moran, Kalispell

Steer Wrestling – Ryker Peterson, Livingston

Saddle Bronc – Colton Haase, East Helena

Breakaway – Everly Sarrazin, Livingston

Tie Down – Blaise Bolich, Belgrade

Goat Tying – Everly Sarrazin, Livingston

Team Roping Header – Bryton Mikkelson, Buffalo

Team Roping Heeler – Gage Mikkelson, Buffalo

Pole Bending – Mackenzie Martell, Three Forks

Bull Riding – Hutch Welker, Butte

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Results from around the state