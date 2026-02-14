High School College More Sports Watch Now
Photos: 57th Montana high school state swimming meet in Great Falls

Photos from the 57th Montana high school state swim meet at the Swarthout Fieldhouse pool in Great Falls.

DSC_0201.jpeg The Billings Central girls react after winning a relay.Photo by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0242.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0264.jpeg The Bozeman boys make their way poolside for the 400 yard relay.Photo by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0276.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0150.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0182.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0211.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0236.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0124.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0129.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0144.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0113.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0084.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0079.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0074.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports 2026 state swimming Photo by: Tom Wylie / MTN Sports DSC_0051.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0060.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0037.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0011.jpeg Teague McElwee sets a new state record in the 100 yard butterflyPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0004.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0025.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports DSC_0020.jpeg Photos from the 2026 state swim meet in Great FallsPhoto by: TOM WYLIE/MTN Sports

