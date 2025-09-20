Photos: No. 5 Montana crushes Indiana State to improve to 3-0
No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports No. 5 Montana hosts Indiana State at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 20, 2025.Photo by: James Dobson / For MTN Sports