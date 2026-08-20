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Photos: Scott Breen flies with the Blue Angels over Billings

MTN's Scott Breen was able to experience something unique this week — a ride in the passenger's seat with the Blue Angels. See these images from his prep time and flight.

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Photos: Scott Breen flies with the Blue Angels over Billings

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  • breen blue angels -8.jpg
  • breen blue angels -5.jpg
  • breen blue angels -7.jpg
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  • breen blue angels -31.jpg
  • breen blue angels -35.jpg
  • breen blue angels -30.jpg
  • breen blue angels -29.jpg
  • breen blue angels -28.jpg
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  • breen blue angels -26.jpg
  • breen blue angels -27.jpg
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Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
Justin Hosa/ MTN News
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