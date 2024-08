Final results from the 2024 Big Sky Pro Rodeo in Great Falls

Big Sky Pro Rodeo final results.

Great Falls, Mont., July 31-Aug. 3

All-around cowboy: (tie) Corbin Fisher, tie-down roping and team roping, and Brad Moreno, bull riding, tie-down roping and team roping, $2,343 each.

Bareback riding: 1. Dean Thompson, 87 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Champagne Toast, $3,277; 2. Jess Pope, 85.5, $2,512; 3. Spur Owens, 85, $1,857; 4. Caleb Bennett, 83, $1,202; 5. Orin Larsen, 82.5, $765; 6. Weston Timberman, 82, $546; 7. Calder Peterson, 80, $437; 8. Clay Jorgenson, 78, $328.

Steer wrestling: First round: 1. Rooster Yazzie, 3.9 seconds, $1,379; 2. (tie) Dalton Massey, J.D. Struxness and Dalyn Wingard, 4.1, $903 each; 5. Stephen Culling, 4.3, $428; 6. Denver Krone, 4.4, $238. Second round: 1. Dalton Massey, 3.9 seconds, $1,379; 2. (tie) Bridger Chambers and J.D. Steen, 4.4, $1,022 each; 4. Stephen Culling, 4.5, $666; 5. Jaden Whitman, 4.6, $428; 6. (tie) Cole Burman and Will Powell, 4.7, $119 each. Average: 1. Dalton Massey, 8.0 seconds on two head, $2,068; 2. Stephen Culling, 8.8, $1,711; 3. J.D. Struxness, 9.6, $1,355; 4. Jaden Whitman, 10.2, $998; 5. Trevin Fox, 10.4, $642; 6. Cole Burman, 11.0, $357.

Team roping: First round: 1. Riley Minor/Brady Minor, 4.7 seconds, $1,294 each; 2. Tee Luttrell/Chris Young, 5.0, $1,071; 3. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor and Brady Tryan/Calgary Smith, 5.1, $736 each; 5. Hayes Smith/Justin Davis, 5.8, $402; 6. Brad Moreno/Corbin Fisher, 7.0, $223. Second round: 1. Jade Stoddard/Mason Trollinger, 4.9 seconds, $1,294 each; 2. (tie) Jason Carlson/Hunter Karlson and Riley Minor/Brady Minor, 5.1, $959 each; 4. (tie) Talan Cummins/Casey Cummins, Talan Cummins/Casey Cummins and Brad Moreno/Corbin Fisher, 6.1, $513 each; 6. Radley Day/Jared Bilby, 6.4, $223. Average: 1. Riley Minor/Brady Minor, 9.8 seconds on two head, $1,941 each; 2. Brad Moreno/Corbin Fisher, 13.1, $1,606; 3. Brit Ellerman/Matt Robertson, 13.8, $1,272; 4. Justin Jones/Austin Rath, 22.7, $937; 5. Daniel Vanek/Eddy Joyce, 23.1, $602; 6. (tie) Hank Hollenbeck/Lane Krutzfeldt and Shayne Bishop/John Graham, 23.3, $167 each.

Saddle bronc riding: 1. (tie) Zeke Thurston, on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Nine Torches, and Jake Watson, on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Speak Easy, 85 points, $3,029 each; 3. Dawson Hay, 82, $1,943; 4. Statler Wright, 81, $1,257; 5. (tie) Damian Brennan, Leon Fountain and Brody Wells, 79, $610 each; 8. Josh Davison, 78, $343.

Tie-down roping: First round: 1. Haven Meged, 8.4 seconds, $1,784; 2. Jobe Johns, 8.7, $1,476; 3. (tie) James Ramirez and Bode Spring, 8.9, $1,015 each; 5. Colton Farquer, 9.0, $554; 6. Zack Jongbloed, 9.2, $308. Second round: 1. Zack Jongbloed, 7.9 seconds, $1,784; 2. Haven Meged, 8.9, $1,476; 3. Colton Farquer, 9.0, $1,169; 4. Nolan Conway, 9.1, $861; 5. Jake Pratt, 9.3, $554; 6. (tie) Blair Burk and James Ramirez, 9.4, $154 each. Average: 1. Zack Jongbloed, 17.1 seconds on two head, $2,675; 2. Haven Meged, 17.3, $2,214; 3. Colton Farquer, 18.0, $1,753; 4. James Ramirez, 18.3, $1,292; 5. Chantz Webster, 21.1, $830; 6. Dean Holyan, 22.3, $461.

Barrel racing: 1. Lindsay Kruse, 15.65 seconds, $2,927; 2. Ashley Day, 15.69, $2,488; 3. Sidney Forrest, 15.72, $2,049; 4. (tie) Tammy Carpenter and Taycie Matthews, 15.78, $1,610 each; 6. Celie Salmond, 15.86, $1,025; 7. (tie) Tia Murphy and Cadee Williams, 15.89, $659 each; 9. Taylour Russell, 15.91, $512; 10. Brittney Cox, 15.93, $439; 11. Sissy Winn, 15.95, $366; 12. AshLee White, 16.01, $293.

Bull riding: * 1. Rawley Johnson, 87 points on Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics' Badger, $4,193; 2. Hawk Whitt, 85, $3,459; 3. Parker Breding, 73, $2,830; no other qualified rides. *(all totals include ground money).Total payoff: $119,195.

Stock contractor: Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics. Rodeo secretary: Rowena Nelson. Officials: Wade Berry, Bruce Keller and Mike Nauman. Timers: Leasa Stratton and Sloane Neuens. Announcer: Will Rasmussen. Bullfighters: Sylvan La Cross and Ruger Jennings. Clown/barrelman: Scott Cameron. Flankmen: Wade Sankey and Matt Cook. Pickup men: Jared Gill and J-2 Brown. Music director: Ryan Sankey. Photographer: Hailey Rae.