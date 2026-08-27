Photos: Opening of the new Sam McDonald Stadium at Daylis in Billings
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Helena quarterback Reece Silvonen throws a pass during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Billings Skyview's Treven Thronson takes a handoff during a game against Helena at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Helena's Tyse Todorovich makes a leaping catch in a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Helena's Gracen Silvonen celebrates a touchdown in a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The Helena High defense celebrates a fumble recovery during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Players from Helena High celebrate a touchdown during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Billings Skyview's Collin Fisher tries to evade tacklers during a game against Helena High at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports The Helena High defense celebrates a stop on fourth down during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports