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Photos: Opening of the new Sam McDonald Stadium at Daylis in Billings

Daylis2.jpg The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis1.jpg The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis7.jpg The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis5.jpg The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis4.jpg The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis3.jpg The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis8.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis17.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis18.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis19.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis16.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis12.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis13.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis14.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis15.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis6.jpg The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis9.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis20.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis11.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Daylis10.JPG The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Reece Silvonen Helena quarterback Reece Silvonen throws a pass during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Treven Thronson Billings Skyview's Treven Thronson takes a handoff during a game against Helena at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Tyse Todorovich Helena's Tyse Todorovich makes a leaping catch in a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Gracen Silvonen Helena's Gracen Silvonen celebrates a touchdown in a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Helena defense The Helena High defense celebrates a fumble recovery during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Helena Bengals Players from Helena High celebrate a touchdown during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Collin Fisher Billings Skyview's Collin Fisher tries to evade tacklers during a game against Helena High at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports Helena Bengals The Helena High defense celebrates a stop on fourth down during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Photo by: Greg Rachac / MTN Sports

Photos: Opening of the new Sam McDonald Stadium at Daylis in Billings

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  • Reece Silvonen
  • Treven Thronson
  • Tyse Todorovich
  • Gracen Silvonen
  • Helena defense
  • Helena Bengals
  • Collin Fisher
  • Helena Bengals

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The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The new Sam McDonald Stadium at Daylis is pictured on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
Helena quarterback Reece Silvonen throws a pass during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
Billings Skyview's Treven Thronson takes a handoff during a game against Helena at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
Helena's Tyse Todorovich makes a leaping catch in a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
Helena's Gracen Silvonen celebrates a touchdown in a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The Helena High defense celebrates a fumble recovery during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
Players from Helena High celebrate a touchdown during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
Billings Skyview's Collin Fisher tries to evade tacklers during a game against Helena High at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
The Helena High defense celebrates a stop on fourth down during a game against Billings Skyview at Sam McDonald Stadium at Daylis on Thursday, Aug. 27, 2026, in Billings.Greg Rachac / MTN Sports
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