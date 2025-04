Montana High School Rodeo Association Standings

April 3, 2025

Girls All Around – 1. Linden Schenk, Joliet, 436; 2. Aspen Swenson, Huntley, 328.5; 3. Brylan Garrett, Butte, 281; 4. Bailey Billingsley, Glasgow, 248.5; 5. Olivia Martell, Three Forks, 234.5; 6. Abigail Devos, Fort Shaw, 226.

Boys All Around – 1. Tike Erickson, Hobson, 194; 2. Teagen Arnold, Conrad, 193; 3. AJ Swenson, Huntley, 185; 4. Blaise Bolich, Belgrade, 160.5; 5. Pacen Buller, Glendive, 161; 6. Cooper McMillan, Huntley, 159.

Trap Shoot – 1. Preston Lee, Choteau, 56; 2. William Barnett, Absarokee, 48.5; 3. Katy Ramsey, Great Falls, 42.5; 4. Ruby Ray, Whitefish, 42; 5. Kamdyn Henderson, Frenchtown, 39; T6. Sophia Wyatt, Dillon, 10; T6. Shea Berner, Great Falls, 10.

Tie Down Roping – 1. Pacen Buller, Glendive, 141; 2. Blaise Bolich, Belgrade, 125.5; 3. Gage Mikkelson, Buffalo, 90; 4. Teagen Arnold, Conrad, 88; 5. Bryton Mikkelson, Buffalo, 83; 6. AJ Swenson, Huntley, 69.

Team Roping – T1. Preston Ostrum, Huntley, 96; T1. Cooper McMillan, Huntley, 96; T3. Linden Schenk, Joliet, 85; T3. Gage Holzum, Rapelje, 85; 5. Sally Robb, Bozeman, 68; 6. Sam Petersen, Three Forks, 63; 7. Raya Elings, Shepherd, 60; 8. Teagen Arnold, Conrad, 58; 9. Mazy Pulasky, Manhattan, 54; T10. Gage Mikkelson, Bufffalo, 53; T10. Bryton Mikkelson, Bufffalo, 53.

Saddle Bronc – 1. Levi Noyes, Sarpy, 109; 2. Randon Boyce, Browning, 78; 3. Tahj Wells, Browning, 48.5; 4. Will Baeth, Manhattan, 18.5; 5. Taylor Kock, Roberts, 19; 6. Jesse Racine, Browning, 10.

Rifle Shoot – 1. Katy Ramsey, Great Falls, 74; 2. Isabella Moran, Kalispell, 67; 3. Sophia Wyatt, Dillon, 58; 4. Ruby Ray, Whitefish, 56; 5. William Barnett, Absarokee, 42; 6. Kaelyn Caraveo, Coffee Creek, 24.

Pole Bending – 1. Tess Megill, Bigfork, 133; 2. Olivia Martell, Three Forks, 116; 3. Mackenzie Martell, Three Forks, 109; 4. Linden Schenk, Joliet, 99; 5. Shelby Gobbs, Glendive, 96; 6. Aspen Swenson, Huntley, 92.

Goat Tying – 1. Aspen Swenson, Huntley 121.5; 2. Brylan Garrett, Butte, 103.5; 3. Cassie Gibson, Havre, 103; 4. Linden Schenk, Joliet, 88; T5. Bailey Billingsley, Glasgow, 82; T5. Madison Kruzich, Shepherd, 82.

Girls Cutting – T1. Mesa Radue, Belgrade, 19; T1. Annastin Maier, East Helena, 19.

Cowhorse – 1. JR Branger, Chinook, 58; 2. Seth Nedens, Worden, 33; 4. Ali Errickson, Hobson, 31; 5. Jocie Roen, Musselshell, 29; 6. Mesa Radue, Belgrade, 19.

Bull Riding – 1. Korbin Baldwin, Whitefish, 47; 2. Tahj Wells, Browning, 40; 3. Joe Delaney, Grass Range, 30; 4. Octavius Christianson, Columbia Falls, 28; T5. John Mangan, Fort Smith; T5. Ryan Kendall, Ronan; T5. Kas Whiteman, Browning.

Breakaway – 1. Linden Schenk, Joliet, 72.5; 2. Josephine Michael, Cut Bank, 68.5; 3. Madison Kruzich, Shepherd, 67; 4. Paisley Verhelst, Pryor, 60; 5. Kylie Toavs, Shepherd, 58; 6. Abigail Devos, Fort Shaw, 57.

Barrel Racing – 1. Abigail Devos, Fort Shaw, 140; 2. Jocie Roen, Musselshell, 121; 3. Olivia Martell, Three Forks, 118.5; 4. Kylie Toavs, Shephard, 95; T5. Allis Huskey, Shepherd, 91.5; T5. Linden Schenk, Joliet, 91.5.

Bareback – 1. William Barnett, Absarokee, 66; 2. Leighton Lafromboise, Helena, 60; 3. Wyatt Warneke, Great Falls, 40.

The Montana High School State Rodeo Finals are scheduled for June 2-7, 2025, at the Majestic Valley Arena in Kalispell.