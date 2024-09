2024 high school soccer standings

Prev Next Lorenzo Cafaro

Posted

High school soccer Standings (Through Sept. 7) CLASS AA Boys Eastern AA

Conf. TP GF GA GD Bozeman Gallatin 3-0-0 9 19 3 16 Billings Senior 2-0-1 7 16 6 10 Billings West 2-0-1 7 5 2 3 Bozeman 1-1-1 4 9 6 3 Billings Skyview 1-1-1 4 4 11 -7 Great Falls CMR 1-2-0 3 6 8 -2 Great Falls 0-3-0 0 4 15 -11 Belgrade 0-3-0 0 1 13 -12 Western AA

Conf. TP GF GA GD Helena Capital 2-0-0 6 13 0 13 Missoula Hellgate 2-0-0 6 11 0 11 Helena 1-0-1 4 7 2 5 Missoula Sentinel 1-1-1 4 5 6 -1 Kalispell Glacer 1-1-0 3 3 3 0 Missoula Big Sky 0-1-2 2 4 7 -3 Kalispell Flathead 0-2-0 0 1 11 -10 Butte 0-2-0 0 0 15 -15 Girls Eastern AA

Conf. TP GF GA GD Bozeman 3-0-0 9 12 0 12 Billings West 3-0-0 9 18 1 17 Bozeman Gallatin 2-1-0 6 13 1 12 Billings Senior 1-1-1 4 2 5 -3 Billings Skyview 1-2-0 3 2 11 -9 Great Falls 0-1-2 2 1 10 -9 Great Falls CMR 0-2-1 1 2 7 -5 Belgrade 0-3-0 0 1 16 -15 Western AA

Conf. TP GF GA GD Missoula Sentinel 2-1-0 6 9 4 5 Missoula Hellgate 1-0-1 4 11 2 9 Helena Capital 1-0-1 4 7 3 4 Kalispell Glacier 1-0-1 4 4 2 2 Missoula Big Sky 1-1-1 4 5 6 -1 Helena 1-1-0 3 11 2 9 Kalispell Flathead 0-2-0 0 2 16 -14 Butte 0-2-0 0 0 14 -14 CLASS A Boys North A

Conf. TP GF GA GD All GF GA PD Bigfork 1-0-0 3 4 2 2 2-0-1 14 7 7 Columbia Falls 0-0-0 0 0 0 0 3-0-0 20 0 20 Whitefish 0-0-0 0 0 0 0 2-1-0 12 7 5 Thompson Falls-Plains 0-0-0 0 0 0 0 0-2-1 1 11 -10 Libby 0-1-0 0 2 4 -2 1-1-0 8 5 3 South A

Conf. TP GF GA GD All GF GA GD Hamilton 1-0-0 3 7 0 7 1-2-0 7 5 2 Stevensville 0-0-0 0 0 0 0 2-1-0 24 5 19 Polson 0-0-0 0 0 0 0 1-1-0 4 2 2 Frenchtown-Loyola 0-0-0 0 0 0 0 1-2-0 11 19 -8 Corvallis 0-1-0 0 0 7 -7 0-3-0 1 19 -18 East A

Conf. TP GF GA GD All GF GA GD Billings Central 1-0-0 3 5 0 5 3-0-0 11 1 10 Lone Peak 1-0-0 3 2 1 1 1-0-2 7 6 1 Lockwood 1-0-0 3 9 0 9 1-2-0 10 12 -2 Livingston 0-1-0 0 1 2 -1 2-1-0 10 3 7 Laurel 0-1-0 0 0 5 -5 1-2-0 1 13 -12 East Helena 0-1-0 0 0 9 -9 0-3-0 3 29 -26 Girls North A

Conf. TP GF GA GD All GF GA GD Bigfork 1-0-0 3 8 0 8 3-0-0 22 1 21 Columbia Falls 0-0-0 0 0 0 0 2-1-0 13 5 8 Whitefish 0-0-0 0 0 0 0 2-1-0 10 7 3 Thompson Falls-Plains 0-0-0 0 0 0 0 0-3-0 4 23 -19 Libby 0-1-0 0 0 8 -8 1-2-0 7 12 -5 South A

Conf. TP GF GA GD All GF GA GD Hamilton 1-0-0 3 9 0 0 1-2-0 12 12 0 Missoula Loyola 1-0-0 3 5 1 4 2-0-0 9 1 8 Polson 0-0-0 0 0 0 0 1-1-0 10 8 2 Stevensville 0-0-0 0 0 0 0 1-1-0 8 8 0 Frenchtown 0-1-0 0 1 5 -4 1-2-0 3 12 -9 Corvallis 0-1-0 0 0 9 -9 0-3-0 1 30 -29 East A

Conf. TP GF GA GD All GF GA GD Lockwood 1-0-0 3 9 0 9 1-2-0 9 5 4 Lone Peak 1-0-0 3 1 0 1 2-1-0 11 3 8 Billings Central 0-0-1 1 0 0 0 2-0-1 12 0 12 Laurel 0-0-1 1 0 0 0 2-0-1 12 3 9 Livingston 0-1-0 0 0 1 -1 2-1-0 8 2 6 East Helena 0-1-0 0 0 9 -9 0-3-0 0 19 -19

Copyright 2024 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.