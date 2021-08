Billings West, Bozeman Gallatin earn golf wins in Billings

BILLINGS - West High's girls and Bozeman Gallatin's boys picked up team golf victories Tuesday at the Billings Invitational.

West's Bella Johnson won the girls individual by 13 strokes after shooting a 136 total (70-66). Gallatin's Justus Verge took male medalist honors shooting 140 (68-72), to beat teammates Jordan Verge and Ramey Lloyd who tied at 142.

Billings Invitational

Monday, Tuesday, Peter Yegen and Lake Hills golf courses

Boys

Team scores: Bozeman Gallatin 278-292-570; Laurel 307-323-630; Billings Senior 305-327-632; Billings West 300-341-641; Bozeman 316-340-656; Great Falls CMR 323-340-663; Billings Skyview 326-343-669; Billings West JV 340-335-675; Billings Central 342-342-684; Belgrade 330-358-688; Billings Senior JV 337-363-700; Billings Skyview JV 362-385-747; Great Falls 370-396-766; Sidney 374-412-786.

Top 15 individuals: Justus Verge, Gallatin, 68-72-140; Jordan Verge, Gallatin, 67-75-142; Ramey Lloyd, Gallatin, 69-73-142; Stevie Voigt, Gallatin, 74-72-146; Eli Groshelle, CMR, 75-75-150; Cameron Hackmann, Laurel, 73-78-151; Cade Wagner, Senior, 71-83-154; Reece Mayala, Senior, 74-80-154; Reece Jensen, Central, 78-76-154; Treyden Haber, West, 73-82-155; Logan Connolly, Skyview, 78-78-156; Gavin Klein, Gallatin, 77-79-156; Sam Norman, Laurel, 75-81-156; Palmer Coleman, West, 73-83-156; Siam Wilailuck, Senior, 80-77-157; Spencer Wilkinson, Bozeman, 75-82-157.

Girls

Team scores: Billings West 307-329-636; Bozeman 328-352-680; Bozeman Gallatin 334-357-691; Billings Senior 350-344-694; Laurel 348-348-696; Billings West JV 375-398-773; Belgrade 380-401-781; Great Falls CMR 387-400-787; Billings Skyview 425-436-861; Sidney 444-425-869.

Top 15 individuals: Bella Johnson, West, 70-66-136; Addiley Lloyd, Gallatin, 72-77-149; Kadence Fischer, West, 75-76-151; Sara Priebe 75-84-159; Hannah Adams, Laurel, 81-79-160; Kenzie Walsh, Senior, 82-80-162; Ella Torsleff, Gallatin, 79-89-168; Elly Atkins, Bozeman, 83-85-168; Lauren Mayala, Senior, 87-84-171; Becca Washington, Senior, 83-88-171; Avery Bertram, Bozeman, 80-91-171; Breana Jensen, Laurel, 84-88-171; Hayden Trost, West, 80-94-174; Annika Brocklebank, West, 82-93-175; Zoie Ceartin, Gallatin, 87-88-175; Karly Volk, Sidney, 88-89-177.