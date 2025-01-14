Scoreboard: Girls wrestling rankings for Jan. 9

Girls wrestling
Rankings
(Jan. 9, 2025)
100: Angelina Escarcega, Poplar; 2, Wai Fandrich, Lockwood; 3, Emmalyn Miller, Baker; 4, Gracie Bingen, Huntley Project; 5, Katelyn Sphuler, Kalispell Glacier; 6, Ciri Nice, Polson.
105: 1, River Cote, Ronan; 2, Grace Buck, Chinook; 3, Serina Catt, Billings Senior; 4, Emma Hernandez, Billings Central; 5, Liberty Boadie, Baker; 6, Rachel Rodgers, Anaconda.
110: 1, Hayley Petersen, Simms; 2, Brooke Yeadon, Kalispell Glacier; 3, Hannah Leonard, Billings Skyview; 4, Dani Larson, Manhattan; 5, Robin Leidholt, Miles City; 6, Evelyn Arciga, Lockwood.
115: 1, Bella Downing, Kalispell Flathead; 2, Anola Naugle, Arlee; 3, Piper Gershmel, Billings Senior; 4, Day Holland, Anaconda; 5, Araeya Nelson, Billings West; 6, Paulina Holland, Kalispell Flathead.
120: 1, Kaura Coles, Kalispell Glacier; 2, Annaleigh Matejovsky, Wolf Point; 3, Charlie Lund, Belgrade; 4, Serenity Hernandez, Billings Skyview; 5, Rossi Gookin, Lockwood; 6, Elise McDonald, Billings West.
125: 1, Lucia Schlapfer, Missoula Big Sky; 2, Madalyn Dieter, Great Falls CMR; 3, Stella Wahl, Cut Bank; 4, Rebel Montanez, Frenchtown; 5, Harley LaBuda, Big Sandy; 6, Gracie Hicks, Lewistown.
130: 1, Julia Kay, Kalispell Flathead; 2, Taylor Lay, Helena Capital; 3, Emma Klingaman, Harlem; 4, Cadence Weis, Laurel; 5, Jaidyn Holdaway, Anaconda; 6, Taylor Dorvall, Whitefish.
135: 1, Meadow Mahlmeister, Billings Senior; 2, Etta Wicks, Fort Benton; 3, Camryn Fiscus, Lewistown; 4, Kennedy Krebs, Lockwood; 5, Tierra Hoffert, Billings Skyview; 6, Kiera Lackey, Kalispell Flathead.
140: 1, Grayle Fox, Miles City; 2, Lizzy Sherman, Billings Senior; 3, Faye Holland, Dillon; 4, Tita Frandrich, Billings Senior; 5, Lucy Armstrong, Conrad; 6, Jocelyn Covington, Corvallis.
145: 1, Kaitlyn Thorn, Bozeman; 2, Carmelia Horn, Hardin; 3, McKenna Jones, Conrad; 4, Riley Clampitt, Glasgow; 5, Soraya Shirley, Billings Senior; 6, Gracie Tolman, Billings West.
155: 1, Haven Ferguson, Billings Skyview; 2, Kara Jones, Conrad; 3, Bridger Smith, Kalispell Flathead; 4, Hattie Morrow, Missoula Missoula Big Sky; 5, Payton Johnson, Manhattan; 6, Brooke Werth, Shepherd.
170: 1, Jayda Harbaugh, Baker; 2, Bryton Kipp, Helena Capital; 3, Ashton Dziekonski, Helena Capital; 4, Ava Hansen, Malta; 5, Hayden Daly, Billings Senior; 6, Jasmyn Werk, Havre.
190: 1, KyLee Lindsley, Belgrade; 2, Katie Slade, Great Falls; 3, Madilyn Juelke, Miles City; 4, Isabella Rangel, Belgrade; 5, Abigail Sorrell, Polson; 6, Lauren Krebs, Hardin.
235: 1, Tirta Two Teeth, Ronan; 2, Teaka Mahlmeister, Billings Senior; 3, Grayson DeJong, Miles City; 4, JoJo Manning, Fort Benton; 5, Haven Houle, Ronan; 6, Kendahl Guardipee, Browning.