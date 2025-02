Scoreboard: Girls wrestling rankings for Jan. 31

Prev Next MTN Sports

Girls wrestling Rankings (Jan. 31, 2025) 100: 1, Angelina Escarcega, Poplar; 2, Peyton Liva, Butte; 3, Emmalyn Miller, Baker; 4, Ronelle LaForge, Billings Senior; 5, Victoria Tenney, Billings Skyview; 6, Gracie Bingen, Huntley Project. 105: 1, River Cote, Ronan; 2, Wai Fandrich, Lockwood; 3, Emma Hernandez, Billings Central; 4, Grace Buck, Chinook; 5, Izzy Baker, Harlem; 6, Danyka Doll, Billings Skyview. 110: 1, Hayley Petersen, Simms; 2, Brooke Yeadon, Kalispell Glacier; 3, Hannah Leonard, Billings Skyview; 4, Robin Leidholt, Miles City; 5, Evelyn Arciga, Lockwood; 6, Sophi Catt, Billings Senior. 115: 1, Kaura Coles, Kalispell Glacier; 2, Bella Downing, Kalispell Flathead; 3, Araeya Nelson, Billings West; 4, Piper Gershmel, Billings Senior; 5, Ady Holland, Anaconda; 6, Ashlyn Sausedo, Hardin. 120: 1, Annaleigh Matejovsky, Wolf Point; 2, Elisa McDonald, Billings West; 3, Rebel Montanez, Frenchtown; 4, Rossi Gookin, Lockwood; Charlie Lund, Belgrade; 6, Izzy Salois, Cut Bank. 125: 1, Madalyn Dieter, Great Falls CMR; 2, Lucia Schlapfer, Missoula Big Sky; 3, Julia Kay, Kalispell Flathead; 4, Stella Wahl, Cut Bank; 5, Harley LaBuda, Big Sandy; 6, Kylie Schwartz, Baker. 130: 1, Taylor Lay, Helena Capital; 2, Emma Klingaman, Harlem; 3, Cadence Weis, Laurel; 4, Jaidyn Holdaway, Anaconda; 5, Keenya Gibson, Stevensville; 6, Rayne Emmett, Columbus. 135: 1, Meadow Mahlmeister, Billings Senior; 2, Lucy Armstrong, Conrad; 3, Kiera Lackey, Kalispell Flathead; 4, Camryn Fiscus, Lewistown; 5, Etta Wicks, Fort Benton; 6, Tierra Hoffert, Billings Skyview. 140: 1, Grayle Fox, Miles City; 2, Lizzy Sherman, Billings Senior; 3, Tita Fandrich, Billings Senior; 4, Faye Holland, Dillon; 5, Logan Paddock, Darby; 6, McKenna Jones, Conrad. 145: 1, Kaitlyn Thorn, Bozeman; 2, Riley Clampitt, Glasgow; 3, Carmelia Horn, Hardin; 4, Mattie Stepan, Butte; 5, Ryann Gorder, Baker; 6, Vanessa Wheeler, Polson. 155: 1, Hattie Morrow, Missoula Big Sky; 2, Haven Ferguson, Billings Skyview; 3, Bridget Smith, Kalispell Flathead; 4, Natalia Samson, Choteau; 5, Kara Jones, Conrad; 6, Macey Tate, Baker. 170: 1, Kylee Lindsley, Belgrade; 2, Jayda Harbaugh, Baker; 3, Bryton Kipp, Helena Capital; 4, Katie Slade, Great Falls; 5, Hayden Daly, Billings Senior; 6, Jasmyn Werk, Havre. 190: 1, Madilyn Juelke, Miles City; 2, Lauren Krebs, Hardin; 3 Kittalla Wise, Great Falls CMR; 4, Abighail Sorrell, Polson; 5, Brooklyn Larsen, Billings West; 6, Jess Elings, Cut Bank. 235: 1, Tirza Two Teeth, Ronan; 2, Teaka Mahlmeister, Billings Senior; 3, Grayson DeJong, Miles City; 4, Haven Houle, Ronan; 5, Kendahl Guardipee, Browning; 6, JoJo Manning, Fort Benton.



