Scoreboard: Girls wrestling rankings for Jan. 24

Girls wrestling
Rankings
(Jan. 24, 2025)
100: 1, Angelina Escarcega, Poplar; 2, Peyton Liva, Butte; 3, Victoria Tenney, Billings Skyview; 4, Gracie Bingen, Huntley Project; 5, Emmalyn Miller, Baker; 6, Katelyn Sphuler, Kalispell Glacier.
105: 1, River Cote, Ronan; 2, Wai Fandrich, Lockwood; 3, Emma Hernandez, Billings Central; 4, Grace Buck, Chinook; 5, Serina Catt, Billings Senior; 6, Izzy Baker, Harlem.
110: 1, Hayley Petersen, Simms; 2, Brooke Yeadon, Kalispell Glacier; 3, Hannah Leonard, Billings Skyview; 4, Dani Larson, Manhattan; 5, Robin Leidholt, Miles City; 6, Evelyn Arciga, Lockwood.
115: 1, Bella Downing, Kalispell Flathead; 2, Piper Gershmel, Billings Senior; 3, Ady Holland, Anaconda; 4, Ashlyn Sausedo, Hardin; 5, Paulina Holland, Kalispell Flathead; 6, Alara Cooper, Poplar.
120: 1, Kaura Coles, Kalispell Glacier; 2, Annaleigh Matejovsky, Wolf Point; 3, Gracie Hicks, Lewistown; 4, Elise McDonald, Billings West; 5, Serenity Hernandez, Billings Skyview; 6, Rossi Gookin, Lockwood.
125: 1, Madalyn Dieter, Great Falls CMR; 2, Lucia Schlapfer, Missoula Big Sky; 3, Julia Kay, Kalispell Flathead; 4, Stella Wahl, Cut Bank; 5, Rebel Montanez, Frenchtown; 6, Harley LaBuda, Big Sandy.
130: 1, Taylor Lay, Helena Capital; 2, Emma Klingaman, Harlem; 3, Cadence Weis, Laurel; 4, Jaidyn Holdaway, Anaconda; 5, Taylor Dorvall, Whitefish; 6, Destiny Finley, Ronan.
135: 1, Meadow Mahlmeister, Billings Senior; 2, Lucy Armstrong, Conrad; 3, Etta Wicks, Fort Benton; 4, Kiera Lackey, Kalispell Flathead; 5, Tierra Hoffert, Billings Skyview; 6, Emily Zachary, Columbus.
140: 1, Grayle Fox, Miles City; 2, Tita Fandrich, Billings Senior; 3, Lizzy Sherman, Billings Senior; 4, Faye Holland, Dillon; 5, Logan Paddock, Darby; 6, McKenna Jones, Conrad.
145: 1, Kaitlyn Thorn, Bozeman; 2, Riley Clampitt, Glasgow; 3, Carmelia Horn, Hardin; 4, Mattie Stepan, Butte; 5, Ryann Gorder, Baker; 6, Gracie Tolman, Billings West.
155: 1, Haven Ferguson, Billings Skyview; 2, Hattie Morrow, Missoula Big Sky; 3, Bridget Smith, Kalispell Flathead; 4, Natalia Samson, Choteau; 5, Kara Jones, Conrad; 6, Payton Johnson, Manhattan.
170: 1, Kylee Lindsley, Belgrade; 2, Jayda Harbaugh, Baker; 3, Bryton Kipp, Helena Capital; 4, Katie Slade, Great Falls; 5, Hayden Daly, Billings Senior; 6, Jasmyn Werk, Havre.
190: 1, Madilyn Juelke, Miles City; 2, Isabella Rangel, Belgrade; 3, Lauren Krebs, Hardin; 4, Kittalla Wise, Great Falls CMR; 5, Abighail Sorrell, Polson; 6, Brooklyn Larsen, Billings West.
235: 1, Tirza Two Teeth, Ronan; 2, Teaka Mahlmeister, Billings Senior; 3, Grayson DeJong, Miles City; 4, Haven Houle, Ronan; 5, Kendahl Guardipee, Browning; 6, JoJo Manning, Fort Benton.