Scoreboard: Girls wrestling rankings

Girls wrestling
Rankings
(Dec. 12, 2024)
100: 1, Angelina Escarcega, Poplar; 2, Victoria Tenney, Billings Skyview; 3, Gracie Bingen, Huntley Project; 4, Ciri Nice, Polson; 5, Breana Sawyer, Cascade; 6, Was Fandrich, Lockwood.
105: 1, Grace Buck, Chinook; 2, Serina Catt, Billings Senior; 3, Hannah Leonard, Billings Skyview; 4, Avari Stone, Polson; 5, Peyton Liva, Butte; 6, Liberty Boadie, Baker.
110: 1, River Cote, Ronan; 2, Hayley Petersen, Simms; 3, Dani Larson, Manhattan; 4, Brooke Yeadon, Kalispell Glacier; 5, Sailee Redding, Hardin; 6, Robin Leidholt, Miles City.
115: 1, Bella Downing, Kalispell Flathead; 2, Rossi Gookin, Lockwood; 3, Saellah Nomee, Ronan; 4, Alex Johnson, Billings Senior; 5, Ashlyn Sausedo, Hardin; 6, Anola Naugle, Arlee.
120: 1, Kaura Coles, Kalispell Glacier; 2, Taylor Lay, Helena Capital; 3, Bailey Billmayer, Chinook; 4, Praire-Daw Sellers, Browning; 5, Taylor Bernhardt, Fort Benton; 6, Kyra Anderson, Chester-Joplin.
125: 1, Madalyn Dieter, Great Falls CMR; 2, Stella Wahl, Cut Bank; 3, Rebel Montanez, Frenchtown; 4, Ava Krings, Conrad; 5, Ananaleigh Matejovsky, Wolf Point; 6, Kylie Schwartz, Baker.
130: 1, Meadow Mahlmeister, Lockwood; 2, Faye Holland, Dillon; 3, Emma Klingman, Harlem; 4, Lucia Schlapfer, Missoula Big Sky; 5, Keenya Gibson, Stevensville; 6, Etta Wicks, Fort Benton.
135: 1, Grayle Fox, Miles City; 2, Camryn Fiscus, Lewistown; 3, Sage Machado, Frenchtown; 4, Braydee Lehman, Fort Benton; 5, Sarah Templer, Ronan; 6, Mackayla Dewitt, Sidney.
140: 1, Brynn Courville, Ronan; 2, Kaylee Orcut, Miles City; 3, Tita Fandrich, Billings Senior; 4, Jocelyn Covington, Corvallis; 5, Lucy Armstrong, Conrad; 6, Lindsay Yoder, Simms.
145: 1, Kaitlyn Thorn, Bozeman; 2, McKenna Jones, Conrad; 3, Carmelia Horn, Hardin; 4, Vanessa Wheeler, Polson; 5, Riley Clampitt, Glasgow; 6, Hattie Morrow, Missoula Big Sky.
155: 1, Leona Dodson-Howe, Ronan; 2, Mattie Stepan, Butte; 3, Meadow Ragen, St. Ignatius-Charlo; 4, Brooke Werth, Shepherd; 5, Dylan Fraker-Fox, Lockwood; 6, Octavia Weis, Laurel.
170: 1, KyLee Lindsley, Belgrade; 2, Jayda Harbaugh, Baker; 3, Lexi Lunceford, Deer Lodge; 4, Abby Zickfoose, Choteau; 5, Ava Hansen, Malta; 6, Macey Tate, Baker.
190: 1, Katie Slade, Great Falls; 2, Ariana Ellison, Miles City; 3, Isabella Rangel, Belgrade; 4, Abighail Sorrell, Poison; 5, Madilyn Juelke, Miles City; 6, Daijalin Sunchild, Big Sandy.
235: 1, Tirza Two Teeth, Ronan; 2, Evy Mackey, Billings West; 3; Maisie Barrus, Custer-Hysham; 4, Grayson DeJong, Miles City; 5, Kendall Guardipee, Browning; 6, Teaka Mahlmeister, Billings Senior.