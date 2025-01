Scoreboard: Class B-C boys wrestling rankings for Jan. 28

Prev Next MTN Sports

Boys wrestling Class B-C rankings (Jan. 28, 2025) Class B Top 10 teams: 1, Huntley Project; 2, Eureka; 3, Glasgow; 4, Conrad; 5, Choteau; 6, Malta; 7, Whitehall; 8, Florence-Carlton; 9, Colstrip; 10, Baker. Class C Top 5 teams: 1, Circle; 2, Cascade; 3, Forsyth; 4, Big Sandy; 5, Broadus. 103: 1, Anson Taylor, Circle; 2, Jack Morehouse, Glasgow; 3, Landon Macioroski, Forsyth; 4, Brogan Burton, Huntley Project; 5, Trent Shay, Eureka; 6, Tate Crabb, Choteau. 110: 1, Ethan Reynolds, Huntley Project; 2, William Manning, Huntley Project; 3, Paden Nelson, Circle; 4, Weston Block, Thompson Falls; 5, Riley McLeod, Conrad; 6, Riley Peterson, Simms. 118: 1, Ryan Wiggins, Forsyth; 2, Cody Kuka, Glasgow; 3, Ruben Nelson, Circle; 4, Hunter Grieve, Eureka; 5, Kye Knaff, Shepherd; 6, Izaak Munski, Cascade. 126: 1, Timothy Schmidt, Eureka; 2, Trey Starcher, Forsyth; 3, Tucker Miller, Baker; 4, Hayden Berreth, Chinook; 5, Blaine VanDyke, Conrad; 6, Elijah Kennerson, Cascade. 132: 1, Asher Clayton, Choteau; 2, Blake Ramaeker, Huntley Project; 3, Rowan Miller, Florence; 4, Quinn Rodewald, Big Sandy; 5, Colin Hickman, Eureka; 6, Jordan Niles, Huntley Project. 138: 1, Baylor Burton, Huntley Project; 2, Navajo Escarcega, Poplar; 3, Jake Ellison, Columbus-Absarokee; 4, Lane Spencer, Malta; 5, Jon Ebel, Red Lodge; 6, Chantz Connelly, Valier. 144: 1, Jesse Gebhardt, Choteau; 2, Nolan Evenson, Red Lodge; 3, Kohner Schipman, Malta; 4, Huntly Harp, Huntley Project; 5, Westen Lindeen, Huntley Project; 6, Cody Fuller, Whitehall. 150: 1, Grady Schmidt, Huntley Project; 2, Nathan Gunderson, Choteau; 3, Jesse Reed, Wolf Point; 4, Sloan Giles, Fairfield; 5, Josh Lambertson, Eureka; 6, Wesley Cox, Big Sandy. 157: 1, Khye Gamas, Glasgow; 2, John Waterbury, Plains; 3, Turner Milender, Superior; 4, Bryce Becker, Circle; 5, Dylan Grant, Colstrip; 6, Ryder Bingen, Huntley Project. 165: 1, Alex Wahl, Cut Bank; 2, Tucker Kaczmarek, Huntley Project; 3, William Kirkland, Glasgow; 4, Levi Fuller, Whitehall; 5, Kai Heck, Colstrip; 6, Eric Humphreys, Townsend. 175: 1, Chris Graham, Conrad; 2, Chancy Segeberg, Columbus-Absarokee; 3, Straud Simms, Malta; 4, Jett Murray, Florence; 5, Trent King, Harlem; 6, Cache Carroll, Cascade. 190: 1, Hayden Ramaeker, Huntley Project; 2, Kenan LaBrie, Malta; 3, Michael King, Glasgow; 4, Teagan Jones, Conrad; 5, Layne Wallace, Fort Benton; 6, Colton Dunlap, Columbus-Absarokee. 215: 1, Brady Armstrong, Jefferson; 2, Reuben Kinzer, Broadus; 3, Christopher Brawley, Baker; 4, Kaiden Dolan, Deer Lodge; 5, Eli Spross, Darby; 6, Darrell Sunchild, Big Sandy. 285: 1, Wes Banks, Eureka; 2, Ethan Wock, Whitehall; 3, Michael Bell, Wolf Point; 4, Shannon Stuart, Darby; 5, Trapper Kinamon, Conrad; 6, Gavin Schmele, Townsend.



