Scoreboard: Class AA boys wrestling rankings for Jan. 14

Boys wrestling Class AA rankings (Jan. 14, 2025) Top 6 teams: 1, Billings West 143; 2, Kalispell Flathead 91; 3, Great Falls 82; 4, Great Falls CMR 59; 5, Belgrade 52; 6, Butte 49. 103: 1, Keegan Hunt, Butte; 2, Aiden Lake, Kalispell Flathead; 3, Hunter Beeman, Billings Senior; 4, Adrian Lara, Great Falls; 5, Renzy LeProwse, Butte; 6, Kellen Booth, Billings Skyview. 110: 1, Cody Westlake, Belgrade; 2, Aiden Sweat, Kalispell Glacier; 3, Jackson Roby, Billings West; 4, Caleb Poe-Hatten, Kalispell Flathead; 5, Carson Worthen, Belgrade; 6, Braylon Walston, Billings West. 118: 1, Zach Morse, Billings West; 2, Danny Green, Billings Skyview; 3, Kellen Downing, Kalispell Flathead; 4, Wyatt Shull, Helena Capital; 5, Paydon De La Garza, Great Falls CMR; 6, Reveles McEwen, Butte. 126: 1, Cael Floerchinger, Great Falls; 2, Nolan Brown, Belgrade; 3, Jayce Kolendich, Missoula Sentinel; 4, Diesel Thompson, Kalispell Flathead; 5, Braxton Barent, Billings West; 6, Bradlye Doyle, Butte. 132: 1, Chris Grossman, Billings Skyview; 2, Hunter Arriaga, Kalispell Flathead; 3, Cashton Spolar, Helena Capital; 4, Kona Fandrich, Billings Senior; 5, Ryder Crawford, Gallatin; 6, Ross Tolliver, Great Falls. 138: 1, Makael Aguayo, Billings West; 2, Gage Clothier, Great Falls; 3, Madden Jensen, Great Falls CMR; 4, Daniel Evert, Kalispell Flathead; 5, Jayden Simmons, Helena Capital; 6, Ryder McEwen, Butte. 144: 1, Devin Grossman, Billings Skyview; 2, Bode Hazlett, Butte; 3, Kade Wallace, Missoula Sentinel; 4, Korbyn Barent, Billings West; 5, Aiden Downing, Kalispell Flathead; 6, Landon De La Garza, Great Falls CMR. 150: 1, Chris Acuna, Billings Senior; 2, Jace Komac, Great Falls 3, Jerin Coles, Kalispell Glacier; 4, Will Stepan, Butte; 5, Josh Garcia, Billings West; 6, Dane Lake, Kalispell Flathead. 157: 1, Kale Baumann, Great Falls; 2, Teagan Dixon, Great Falls CMR; 3, Ty Laslovich, Gallatin; 4, Jack Ryan, Billings West; 5, Paul Murch, Billings Senior; 6, Luke Widman, Missoula Sentinel. 165: 1, Nikola Coles, Kalispell Glacier; 2, Boden Bentley, Billings West; 3, Lane Chivers, Kalispell Flathead; 4, Tanner Davis, Missoula Big Sky; 5, Kenny Carlos, Billings Senior; 6, Colten Conover, Kalispell Flathead. 175: 1, Gabe Rosales, Billings West; 2, Carson Shaw, Gallatin; 3, Payton Cicero, Billings West; 4, Clifford Nance, Kalispell Flathead; 5, Dane Butler, Helena Capital; 6, Nash Gentry, Belgrade. 190: 1, Cole Graham, Helena Capital; 2, Gage Allen, Great Falls CMR; 3, Anthony Garcia, Billings West; 4, Weston James, Gallatin; 5, Brayden Shaw, Gallatin; 6, Kohen Riley, Kalispell Flathead. 215: 1, Ben Rodgers, Belgrade; 2, Colby Reichenbach, Billings West; 3, Noah Dionne, Great Falls CMR; 4, Conor LeDuc, Kalispell Flathead; 5, Quinn Hale, Billings West; 6, Tommy Springman, Gallatin. 285: 1, Isaac Tolen, Great Falls; 2, Christian Allies, Billings West; 3, Brady Lewis, Great Falls CMR; 4, JD McWalter, Gallatin; 5, Josh Kenny, Missoula Sentinel; 6, Chuck Gehl, Missoula Big Sky.



