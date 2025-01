Scoreboard: Class A boys wrestling rankings for Jan. 21

Prev Next MTN Sports

Boys wrestling Class A rankings (Jan. 21, 2025) Top 10 teams: 1, Laurel; 2, Ronan; 3, Sidney; 4, Hardin; 5, Lockwood; 6, Columbia Falls; 7, Havre; 8, Corvallis; 9, Glendive; 10, Dillon. 103: 1, Jesse Grossman, Hardin; 2, William Alves, Lockwood; 3, Eli Erdahl, East Helena; 4, Chase Davis, Corvallis; 5, Landon Hansen, Frenchtown; 6, Eli Lonski, Sidney. 110: 1, Kaius Rivera, Billings Central; 2, Preston Johnson, Lewistown; 3, James Cook, Laurel; 4, Brander McCollum, Ronan; 5, Lucas Hasse, Frenchtown; 6, Bodee Bright, Sidney. 118: 1, Philip Westrich, Lockwood; 2, Kahle Hill, Corvallis; 3, Aramis Rivera, Billings Central; 4, Justus Orman-Bergman, Ronan; 5, Konner Heath, Laurel; 6, Will Merkel, Miles City. 126: 1, Brody Kettering, Lockwood; 2, Sean Davis, Corvallis; 3, Travis Nygard, Frenchtown; 4, Aiden Smith, Miles City; 5, Logan Clairmont, Polson; 6, Emerson Nose, Laurel. 132: 1, Elijah Nose, Laurel; 2, Brenner Mullin, Sidney; 3, Ridge Cote, Ronan; 4, Logan Barnes, Dillon; 5, Tristan Swanson, Glendive; 6, Darrin Denton, Libby. 138: 1, Aaron Schmitz, Sidney; 2, Nicholis Campbell, Libby; 3, Jake Phalen, Miles City; 4, Matt Lemer, Havre; 5, Skyler Sias, Ronan; 6, Benjamin White, Stevensville. 144: 1, Reece Graves, Sidney; 2, Cale Nedens, Hardin; 3, Matthew Reske, Glendive; 4, Lebaun Shooter, Browning; 5, Landree Aurand, Whitefish; 6, Michael Moorman, Laurel. 150: 1, Tahj Wells, Browning; 2, Brody Keysor, Sidney; 3, Luke Knaub, Laurel; 4, Daniel O’Roake, Polson; 5, Trace Steinmetz, Lockwood; 6, Boe Miles, Libby. 157: 1, Dylan Delorme, Columbia Falls; 2, Jared Krauser, Ronan; 3, Logan Knaub, Laurel; 4, Keenan Huber, Glendive; 5, Tristen DeShazer, Libby; 6, Castin Burkholder, Corvallis. 165: 1, Koda King, Ronan; 2, Holden Hoiness, Laurel; 3, Branch Martin, Frenchtown; 4, Keaton Wergin, Glendive; 5, Kade Bowles, Corvallis; 6, Caleb Cook, Laurel. 175: 1, Hank Hagenbarth, Dillon; 2, Winslow Peters, Columbia Falls; 3, Jaden Silha, Glendive; 4, Deegan Tvedt, Miles City; 5, Ty Schepens, Sidney; 6, Colten Snyder, Corvallis. 190: 1, Bruno Pallone, Hardin; 2, Rowdy Crump, Columbia Falls; 3, Brody Hardy, Frenchtown; 4, Ian Thom, Libby; 5, James Mills, Lockwood; 6, Cooper Dighans, East Helena. 215: 1, Beaudry Payne, Dillon; 2, Jack Pallett, Lewistown; 3, Thor Fulgham, Sidney; 4, Aiden Emerson, Corvallis; 5, Sam Akey, Whitefish; 6, Aston Orthman, Hardin. 285: 1, Tommy Lewis, Havre; 2, Cody Kills on Top, Hardin; 3, Jackson Davis, Laurel; 4, Ty Brown, Laurel; 5, Jesse James, Hamilton; 6, Trey Dailey, Lockwood.



