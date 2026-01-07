Girls wrestling rankings for Jan. 7

Girls wrestling
Rankings
Jan. 7, 2026
Top teams: 1, Billings Senior 240; 2, Billings West 121.5; 3, Miles City 120.5; 4, Laurel 99; 5, Helena Capital 95; 6, Baker 90; 7, Kalispell Flathead 86.5; 8, Simms 80.5.
100: 1, Ashlyn, McCann, Billings Central; 2, Cali Gorder, Wolf Point; 3, Ciri Nice, Polson; 4, Josie Hillman, Corvallis; 5, Victoria Tenney, Skyview; 6, Peyton Liva, Butte.
105: 1, Wai Frandrich, Senior; 2, Emma Hernandez, Billings Central; 3, River Cote, Ronan; 4, Danyka Doll, Skyview; 5, Deililah Bahm, West; 6, Serina Catt, Senior.
110: 1, Hayley Petersen, Simms; 2, Payten Van Pelt, West; 3, Idania Ocampo, Gallatin; 4, Ariell Mihara, Polson; 5, Cassidy Collins, Whitehall; 6, Tymber Barnes, Dillon.
115: 1, Hannah Leonard, Skyview; 2, Piper Gershmel, Senior; 3, Ashlynn Saucedo, Hardin; 4, Cadence Crookston, Simms; 5, Dani Larson, Manhattan; 6, Elise McDonald, West.
120: 1, Mariska Harris, Capital; 2, Ava Dewitt, Senior; 3, Araeya Nelson, West; 4, Bella Downing, Flathead; 5, Aly Dinardi, Miles City; 6, Sailee Redding, Hardin.
125: 1, Madalyn Deiter, CMR; 2, Taylor Lay, Capital; 3, Kylie Schwartz, Baker; 4, Rebel Montanez, Frenchtown; 5, Annaleigh Matejovsky, Wolf Point; 6, Aspen Ayers, Deer Lodge.
130: 1, Charlie Lund, Belgrade; 2, Julia Kay, Flathead; 3, Emma Klingaman, Harlem; 4, Taylor Dorvall, Whitefish; 5, Harley LaBuda, Big Sandy; 6, Jocelyn Arthur, Lockwood.
135: 1, Stella Wahl, Cut Bank; 2, Cadance Weis, Laurel; 3, Lizzy Sherman, Senior; 4, Madison Lamb, Glasgow; 5, Kiera Lackey, Flathead; 6, Kinley Liles, Glendive.
140: 1, Meadow Mahlmeister, Senior; 2, Addison Clixby, Big Sky; 3, McKenna Jones, Conrad; 4, Poppy Schenk, Eureka; 5, Jaycee Richardson, Circle; 6, Madisyn Duffner, Choteau.
145: 1, Tita Frandrich, Senior; 2, Grayle Fox, Miles City; 3, Linsday Yoder, Simms; 4, Ryann Gorder, Baker; 5, Vanessa Wheeler, Polson; 6, Aspen Kiser, Eureka.
155: 1, Lucy Armstrong, Conrad; 2, Brooke Werth, Shepherd; 3, Leona Dodson-Howe, Ronan; 4, Meadow Ragen, St. Ignatius-Charlo; 5, Mattie Stepan, Butte; 6, Ruby Herman, Choteau.
170: 1, Jayda Harbaugh, Baker; 2, Hayden Edwards, Browning; 3, Natalia Samson, Choteau; 4, Ashton Dziekonski, Capital; 5, Macey Tate, Baker; 6, Hannah Gohde, Gallatin.
190: 1, Madilyn Juelke, Miles City; 2, Lauren Krebs, Hardin; 3, IsaBella Rangel, Belgrade; 4, Lynley Conrad, Chinook; 5, Brooklyn Larsen, West; 6, JoJo Manning, Fort Benton.
235: 1, Scarlett Hoiness, Laurel; 2, Rylee Murgel, Helena; 3, Elizabeth Henkins, Big Sky; 4, Aniya Odel, Miles City; 5, Jess Elings, Cut Bank; 6, Madison Neely, Jefferson.