Girls wrestling rankings for Jan. 28

Jan. 28, 2026

100: 1, Ashlyn McCann, Billings Central; 2, Cali Gorder, Wolf Point; 3, Emmalyn Miller, Baker; 4, Corrissa Baker, East Helena; 5, Ciri Nice, Polson; 6, Victoria Tenney, Skyview.

105: 1, Wai Fandrich, Senior; 2, Emma Hernandez, Billings Central; 3, River Cote, Ronan; 4, Deililah Bahm, West; 5, Serina Catt, Senior; 6, Danyka Doll, Skyview.

110: 1, Hayley Petersen, Simms; 2, Payten Van Pelt, West; 3, Idania Ocampo, Gallatin; 4, Tymber Barnes, Dillon; 5, Kyra Anderson, Chester-Joplin-Inverness; 6, Cassidy Collins, Whitehall.

115: 1, Piper Gershmel, Senior; 2, Hannah Leonard, Skyview; 3, Ashlynn Saucedo, Hardin; 4, Sailee Redding, Hardin; 5, Dani Larson, Manhattan; 6, Cadence Crookston, Simms.

120: 1, Taylor Lay, Capital; 2, Mariska Harris, Capital; 3, Araeya Nelson, West; 4, Aly Dinardi, Miles City; 5, Ava Dewitt, Senior; 6, Bella Downing, Flathead.

125: 1, Madalyn Deiter, CMR; 2, Kylie Schwartz, Baker; 3, Rebel Montanez, Frenchtown; 4, Annaleigh Matejovsky, Wolf Point; 5, Aspen Ayers, Deer Lodge; 6, Etta Wicks, Fort Benton.

130: 1, Charlie Lund, Belgrade; 2, Julia Kay, Flathead; 3, Taylor Dorvall, Whitefish; 4, Emma Klingaman, Harlem; 5, Harley LaBuda, Big Sandy; 6, Anola Naugle, Arlee.

135: 1, Stella Wahl, Cut Bank; 2, Kinley Liles, Glendive; 3, Cadance Weis, Laurel; 4, Lizzy Sherman, Senior; 5, Kaiah Dumont, Polson; 6, Carley Mears, Malta.

140: 1, Meadow Mahlmeister, Senior; 2, Jaycee Richardson, Circle; 3, Faith Oakland, Great Falls; 4, Madisyn Duffner, Choteau; 5, Ariana Banner, Simms; 6, Addison Clixby, Big Sky.

145: 1, Tita Fandrich, Senior; 2, Grayle Fox, Miles City; 3, Ryann Gorder, Baker; 4, Kate Van Coutren, Manhattan; 5, McKenna Jones, Conrad; 6, Linsday Yoder, Simms.

155: 1, Lucy Armstrong, Conrad; 2, Brooke Werth, Shepherd; 3, Mattie Stepan, Butte; 4, Leona Dodson-Howe, Ronan; 5, Meadow Ragen, St. Ignatius-Charlo; 6, Ruby Herman, Choteau.

170: 1, Jayda Harbaugh, Baker; 2, Ashton Dziekonski, Capital; 3, Hannah Gohde, Gallatin; 4, Lynley Conrad, Chinook; 5, Natalia Samson, Choteau; 6, Faith Kistenmacher, Roundup.

190: 1, Madilyn Juelke, Miles City; 2, Malia Glassing, Senior; 3, IsaBella Rangel, Belgrade; 4, Lauren Krebs, Hardin; 5, JoJo Manning, Fort Benton; 6, Brooklyn Larsen, West.

235: 1, Rylee Murgel, Helena; 2, Aniya Odei, Miles City; 3, Kelby Brewer, Senior; 4, Scarlett Hoiness, Laurel; 5, Gabriel Rico, Townsend; 6, Elizabeth Henkins, Big Sky.

