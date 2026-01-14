High School College More Sports Watch Now
Girls wrestling rankings for Jan. 14

Jan. 14, 2026

Top teams: 1, Billings Senior 217.5; 2, Miles City 124.5; 3, Billings West 116; 4, Baker 98; 5, Laurel 95; 5, Helena Capital 95; 7, Kalispell Flathead 94.5; 8, Simms 90.

100: 1, Ashlyn McCann, Billings Central; 2, Cali Gorder, Wolf Point; 3, Corrissa Baker, East Helena; 4, Josie Hillman, Corvallis; 5, Ciri Nice, Polson; 6, Victoria Tenney, Skyview.

105: 1, Wai Fandrich, Senior; 2, Emma Hernandez, Billings Central; 3, River Cote, Ronan; 4, Danyka Doll, Skyview; 5, Deililah Bahm, West; 6, Serina Catt, Senior.

110: 1, Hayley Petersen, Simms; 2, Payten Van Pelt, West; 3, Idania Ocampo, Gallatin; 4, Ariell Mihara, Polson; 5, Cassidy Collins, Whitehall; 6, Tymber Barnes, Dillon.

115: 1, Hannah Leonard, Skyview; 2, Piper Gershmel, Senior; 3, Ashlynn Saucedo, Hardin; 4, Cadence Crookston, Simms; 5, Dani Larson, Manhattan; 6, Elise McDonald, West.

120: 1, Mariska Harris, Capital; 2, Ava Dewitt, Senior; 3, Araeya Nelson, West; 4, Bella Downing, Flathead; 5, Aly Dinardi, Miles City; 6, Sailee Redding, Hardin.

125: 1, Madalyn Deiter, CMR; 2, Taylor Lay, Capital; 3, Kylie Schwartz, Baker; 4, Rebel Montanez, Frenchtown; 5, Annaleigh Matejovsky, Wolf Point; 6, Aspen Ayers, Deer Lodge.

130: 1, Charlie Lund, Belgrade; 2, Julia Kay, Flathead; 3, Emma Klingaman, Harlem; 4, Taylor Dorvall, Whitefish; 5, Harley LaBuda, Big Sandy; 6, Jocelyn Arthur, Lockwood.

135: 1, Stella Wahl, Cut Bank; 2, Cadance Weis, Laurel; 3, Lizzy Sherman, Senior; 4, Madison Lamb, Glasgow; 5, Kiera Lackey, Flathead; 6, Kinley Liles, Glendive.

140: 1, Meadow Mahlmeister, Senior; 2, Addison Clixby, Big Sky; 3, McKenna Jones, Conrad; 4, Poppy Schenk, Eureka; 5, Ariana Banner, Simms; 6, Jaycee Richardson, Circle.

145: 1, Tita Fandrich, Senior; 2, Grayle Fox, Miles City; 3, Linsday Yoder, Simms; 4, Ryann Gorder, Baker; 5, Vanessa Wheeler, Polson; 6, Aspen Kiser, Eureka.

155: 1, Lucy Armstrong, Conrad; 2, Brooke Werth, Shepherd; 3, Leona Dodson-Howe, Ronan; 4, Meadow Ragen, St. Ignatius-Charlo; 5, Mattie Stepan, Butte; 6, Ruby Herman, Choteau.

170: 1, Jayda Harbaugh, Baker; 2, Hayden Edwards, Browning; 3, Natalia Samson, Choteau; 4, Ashton Dziekonski, Capital; 5, Macey Tate, Baker; 6, Lynley Conrad, Chinook.

190: 1, Madilyn Juelke, Miles City; 2, Lauren Krebs, Hardin; 3, IsaBella Rangel, Belgrade; 4, Brooklyn Larsen, West; 5, Jess Elings, Cut Bank; 6, JoJo Manning, Fort Benton.

235: 1, Scarlett Hoiness, Laurel; 2, Rylee Murgel, Helena; 3, Elizabeth Henkins, Big Sky; 4, Aniya Odel, Miles City; 5, Gabriel Rico, Townsend; 6, Judasha Ellsworth, Ronan.

