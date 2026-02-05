Girls wrestling rankings for Feb. 5

Girls wrestling
Rankings
Feb. 5, 2026
100: 1, Ashlyn McCann, Billings Central; 2, Cali Gorder, Wolf Point; 3, Emmalyn Miller, Baker; 4, Corrissa Baker, East Helena; 5, Victoria Tenney, Skyview; 6, Peyton Liva, Butte.
105: 1, Wai Fandrich, Senior; 2, River Cote, Ronan; 3, Emma Hernandez, Billings Central; 4, Deililah Bahm, West; 5, Serina Catt, Senior; 6, Danyka Doll, Skyview.
110: 1, Hayley Petersen, Simms; 2, Payten Van Pelt, West; 3, Idania Ocampo, Gallatin; 4, Kyra Anderson, Chester-Joplin-Inverness; 5, Cassidy Collins, Whitehall; 6, Tymber Barnes, Dillon.
115: 1, Piper Gershmel, Senior; 2, Hannah Leonard, Skyview; 3, Sailee Redding, Hardin; 4, Ashlynn Saucedo, Hardin; 5, Dani Larson, Manhattan; 6, Cadence Crookston, Simms.
120: 1, Taylor Lay, Capital; 2, Mariska Harris, Capital; 3, Aly Dinardi, Miles City; 4, Ava Dewitt, Senior; 5, Araeya Nelson, West; 6, Bella Downing, Flathead.
125: 1, Madalyn Deiter, CMR; 2, Kylie Schwartz, Baker; 3, Rebel Montanez, Frenchtown; 4, Annaleigh Matejovsky, Wolf Point; 5, Aspen Ayers, Deer Lodge; 6, Etta Wicks, Fort Benton.
130: 1, Charlie Lund, Belgrade; 2, Julia Kay, Flathead; 3, Taylor Dorvall, Whitefish; 4, Emma Klingaman, Harlem; 5, Harley LaBuda, Big Sandy; 6, Anola Naugle, Arlee.
135: 1, Stella Wahl, Cut Bank; 2, Cadance Weis, Laurel; 3, Kinley Liles, Glendive; 4, Lizzy Sherman, Senior; 5, Kaiah Dumont, Polson; 6, Madison Lamb, Glasgow.
140: 1, Meadow Mahlmeister, Senior; 2, Madisyn Duffner, Choteau; 3, Jaycee Richardson, Circle; 4, Ariana Banner, Simms; 5, Addison Clixby, Big Sky; 6, Faith Oakland, Great Falls.
145: 1, Tita Fandrich, Senior; 2, Graylee Fox, Miles City; 3, Ryann Gorder, Baker; 4, Kate Van Coutren, Manhattan; 5, McKenna Jones, Conrad; 6, Linsday Yoder, Simms.
155: 1, Lucy Armstrong, Conrad; 2, Leona Dodson-Howe, Ronan; 3, Brooke Werth, Shepherd; 4, Mattie Stepan, Butte; 5, Marley Olsen, Hamilton; 6, Meadow Ragen, St. Ignatius-Charlo.
170: 1, Jayda Harbaugh, Baker; 2, Ashton Dziekonski, Capital; 3, Hannah Gohde, Gallatin; 4, Lynley Conrad, Chinook; 5, Natalia Samson, Choteau; 6, Faith Kistenmacher, Roundup.
190: 1, Madilyn Juelke, Miles City; 2, Malia Glassing, Senior; 3, IsaBella Rangel, Belgrade; 4, Lauren Krebs, Hardin; 5, JoJo Manning, Fort Benton; 6, Brooklyn Larsen, West.
235: 1, Kelby Brewer, Senior; 2, Scarlett Hoiness, Laurel; 3, Rylee Murgel, Helena; 4, Aniya Odei, Miles City; 5, Gabriel Rico, Townsend; 6, Elizabeth Henkins, Big Sky.