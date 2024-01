Class B/C boys wrestling rankings — Jan. 22

Prev Next MTN Sports

Posted at 10:55 AM, Jan 23, 2024

Class B/C Boys Wrestling Coaches Power Poll Jan. 22, 2024 Teams Class B: Huntley Project, Conrad, Eureka, Jefferson, Cut Bank, Baker, Choteau, Glasgow, Plains, Malta. Class C: Forsyth, Fort Benton, Circle, Big Sandy, Cascade. 103 pounds — Richard Schmidt, Cut Bank; Ethan Reynolds, Huntley Project; Hunter Greive, Eureka; Anson Taylor, Circle; Paden Nelson, Circle; Makiya Plummer, Glasgow. 113 — Blake Ramaeker, Huntley Project; Trey Starcher, Forsyth; Ryan Wiggins, Forsyth; Colin Hickman, Eureka; Cody Kuka, Glasgow; Rowan Miller, Florence. 120 — Baylor Burton, Huntley Project; Timothy Schmidt, Eureka; Dylan Mikesell, Jefferson; Logan VanDyke, Conrad; Quinn Rodewald, Big Sandy; Max Rosenthal, Florence. 126 — Blaine VanDyke, Conrad; Asher Clayton, Choteau; Blake Lancaster, Eureka; Huntly Harp, Huntley Project; Tucker Miller, Baker; Isaac Skogen, Whitehall. 132 — Riley Davis, Baker; Payne Reilly, Forsyth; Micah Acker, Superior; Dayton Brown, Jefferson; Cooper Smith, Manhattan; Jake Ellison, Columbus. 138 — Navarjo Escarcega, Poplar; Kohner Shipman, Malta; Drew Carey, Plains; Nolan Evenson, Red Lodge; Chantz Connelly, Valier; Kail Irish, Broadus. 145 — Kanon Branch, Cut Bank; Tyler Niles, Shepherd; Layne Carter, Fairfield; Derek Lachenmeier, Huntley Project; Cooper Mikesell, Jefferson; Jesse Reed, Wolf Point. 152 — Khye Gamas, Glasgow; Grady Schmidt, Huntley Project; Riggin Schaffer, Broadus; Lucas Kovalsky, Superior; John Waterbury, Plains; Nathan Gunderson, Choteau. 160 — Alex Wahl, Cut Bank; Hayden Ramaeker, Huntley Project; William Kirkland, Glasgow; Turner Milender, Superior; Kai Heck, Colstrip; Walter Schoen, Chinook. 170 — Chris Graham, Conrad; Caden Pecora, Eureka; Tucker Kaczmarek, Huntley Project; Percy Bechtold, Choteau; Michael King, Glasgow; Cade Ball, Fort Benton. 182 — McCoy Banner, Fairfield; Max Hannum, Thompson Falls; Tegan Jones, Conrad; Jesse Brawley, Baker; Colton Mears, Malta; Colby Crowell, Cascade. 205 — Brady Armstrong, Jefferson; Wes Banks, Eureka; Christopher Brawley, Baker; Michael Bell, Wolf Point; Damian Ort, Fort Benton; Trysten Robertson, Conrad. 285 — Aiden Miller, Anaconda; Jaxson Green, Superior; Riley Hume, Eureka; Arie McLaughlin, Florence; Ethan Short, Columbus; Spencer Higereda, Huntley Project.

Copyright 2024 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.