Class B/C boys wrestling rankings for Jan. 7

Class B/C Boys Wrestling Rankings
Jan. 7, 2026
Top 6 Class B teams: 1, Huntley Project; 2, Glasgow; 3, Malta; 4, Eureka; 5, Whitehall; 6, Conrad.
Top 4 Class C teams: 1, Circle; 2, Forsyth; 3, Big Sandy; 4, Broadus.
103: 1, Brogan Burton, Huntley Project; 2, Asher Wersal, Glasgow; 3, Rowdy Rutecki, Huntley Project; 4, Truit Nelson, Circle; 5, Charlie Buck, Chinook; 6, Tsugio Watanabe, Shepherd.
110: 1, Paden Nelson, Circle; 2, Teague Ramaeker, Huntley Project; 3, Garrison Riggin, Chester-Joplin-Inverness; 4, Mason Hickman, Eureka; 5, Beckett Squires, Malta; 6, Tate Crabb, Choteau.
118: 1, Anson Taylor, Circle; 2, Jack Morehouse, Glasgow; 3, William Manning, Huntley Project; 4, Weston Block, Thompson Falls; 5, Trent Shay, Eureka; 6, Russell Douglas, Jefferson.
126: 1, Ryan Wiggins, Forsyth; 2, Saunten Games, Glasgow; 3, Hunter Grieve, Eureka; 4, Mason Bazaldua, Red Lodge; 5, Owen Pesanti, Anaconda; 6, Cody Bradley, Colstrip.
132: 1, Timothy Schmidt, Eureka; 2, Ethan Reynolds, Huntley Project; 3, Kye Knaff, Shepherd; 4, Hayden Berreth, Chinook; 5, Blake Hodgekiss, Choteau; 6, AJ Schoenbeck, Broadus.
138: 1, Blaine VanDyke, Conrad; 2, Jordan Niles, Huntley Project; 3, Cody Kuka, Glasgow; 4, Jon Ebel, Red Lodge; 5, Max Rosenthal, Florence; 6, Wyatt Johannes, Huntley Project.
144: 1, Blake Ramaeker, Huntley Project; 2, Quinn Rodewald, Big Sandy; 3, Trooper Stiles, Malta; 4, Jake Eillison, Columbus-Absarokee; 5, Colin Hickman, Eureka; 6, Ray Dagel, Cut Bank.
150: 1, Lane Spencer, Malta; 2, Jesse Gebhardt, Choteau; 3, Westen Lindeen, Huntley Project; 4, Bo Daniel, Deer Lodge; 5, Wyatt Cline, Fort Benton; 6, Blake Vogel, Huntley Project.
157: 1, Khye Gamas, Glasgow; 2, Huntly Harp, Huntley Project; 3, Kai Heck, Colstrip; 4, Jesse Reed, Wolf Point; 5, Bryce Becker, Circle; 6, Sloan Giles, Fairfield.
165: 1, William Kirkland, Glasgow; 2, Ryder Bingen, Huntley Project; 3, Levi Fuller, Whitehall; 4, Payson Allaire, Choteau; 5, Turner Milender, Superior; 6, Tyler Raines, Cut Bank.
175: 1, Tucker Kaczmarek, Huntley Project; 2, Logan Lachenmeier, Huntley Project; 3, Cache Carroll, Cascade; 4, Jack Raty, Whitehall; 5, Owen Jones, Conrad; 6, Rogan Lytle, Eureka.
190: 1, Straud Simms, Malta; 2, Teagan Jones, Conrad; 3, Layne Wallace, Fort Benton; 4, Braxton Walker, Whitehall; 5, Donovan Daniels, St. Ignatius; 6, Austin Brotnov, Cut Bank.
215: 1, Colton Dunlap, Columbus-Absarokee; 2, Kenan LaBrie, Malta; 3, Kaiden Dolan, Deer Lodge; 4, Eli Spross, Darby; 5, Christopher Brawley, Baker; 6, Julian Powell, Chinook.
285: 1, Reuben Kinzer, Broadus; 2, Logan Scherman, Baker; 3, Gavin Schmele, Townsend; 4, Ethan Goodluck, Colstrip; 5, John Williams, Huntley Project; 6, Ryan Sharbono, St. Ignatius.