Class B/C boys wrestling rankings for Jan. 13

Class B/C boys wrestling rankings
Jan. 14, 2026
Top 6 Class B teams: 1, Huntley Project; 2, Glasgow; 3, Malta; 4, Chinook; 5, Eureka; 6, Whitehall.
Top 5 Class C teams: 1, Circle; 2, Cascade; 3, Forsyth; 4, Big Sandy; 5, Broadus.
103: 1, Brogan Burton, Huntley Project; 2, Asher Wersal, Glasgow; 3, Rowdy Rutecki, Huntley Project; 4, Truit Nelson, Circle; 5, Charlie Buck, Chinook; 6, Jacob Willoughby, Colstrip.
110: 1, Paden Nelson, Circle; 2, Teague Ramaeker, Huntley Project; 3, Garrison Riggin, Chester-Joplin-Inverness; 4, Asher Miles, Circle; 5, Beckett Squires, Malta; 6, Tate Crabb, Choteau.
118: 1, William Manning, Huntley Project; 2, Anson Taylor, Circle; 3, Jack Morehouse, Glasgow; 4, Weston Block, Thompson Falls; 5, Kael Smith, Cascade; 6, Russell Douglas, Jefferson.
126: 1, Ryan Wiggins, Forsyth; 2, Hunter Grieve, Eureka; 3, Saunten Games, Glasgow; 4, Riley Peterson, Simms; 5, Mason Bazaldua, Red Lodge; 6, Owen Pesanti, Anaconda.
132: 1, Ethan Reynolds, Huntley Project; 2, Timothy Schmidt, Eureka; 3, Hayden Berreth, Chinook; 4, Kye Knaff, Shepherd; 5, Elijah Kennerson, Cascade; 6, Blake Hodgekiss, Choteau.
138: 1, Jordan Niles, Huntley Project; 2, Blaine VanDyke, Conrad; 3, Cody Kuka, Glasgow; 4, Cale Hoover, Whitehall; 5, Colin Hickman, Eureka; 6, Max Rosenthal, Florence.
144: 1, Blake Ramaeker, Huntley Project; 2, Quinn Rodewald, Big Sandy; 3, Ray Dagel, Cut Bank; 4, Trooper Stiles, Malta; 5, Jake Eillison, Columbus-Absarokee; 6, Wade Callaway, Superior.
150: 1, Jesse Gebhardt, Choteau; 2, Lane Spencer, Malta; 3, Jesse Reed, Wolf Point; 4, Garrett LeFurgey, Big Sandy; 5, Bo Daniel, Deer Lodge; 6, Wyatt Cline, Fort Benton.
157: 1, Khye Gamas, Glasgow; 2, Sloan Giles, Fairfield; 3, Huntly Harp, Huntley Project; 4, Bryce Becker, Circle; 5, Joey Beebout, Whitehall; 6, Brett Riley, Florence.
165: 1, William Kirkland, Glasgow; 2, Kai Heck, Colstrip; 3, Levi Fuller, Whitehall; 4, Ryder Bingen, Huntley Project; 5, Brody Lau, Fairfield; 6, Griffen Crowley, Chinook.
175: 1, Tucker Kaczmarek, Huntley Project; 2, Logan Lachenmeier, Huntley Project; 3, Jack Raty, Whitehall; 4, Turner Milender, Superior; 5, Patrick McKenzie, Chinook; 6, Owen Davies, Conrad.
190: 1, Teagan Jones, Conrad; 2, Straus Simms, Malta; 3, Laynce Wallace, Fort Benton; 4, Donovan Daniels, St. Ignatius; 5, Christian Englund, Florence; 6, Braxton Walker, Whitehall.
215: 1, Colton Dunlap, Columbus-Absarokee; 2, Kenan LaBrie, Malta; 3, Julian Powell, Chinook; 4, Eli Spross, Darby; 5, Christopher Brawley, Baker; 6, Grant Holen, Manhattan.
285: 1, Reuben Kinzer, Broadus; 2, Logan Scherman, Baker; 3, Gavin Schmele, Townsend; 4, Joe Banks, Eureka; 5, Ethan Goodluck, Colstrip; 6, John Williams, Huntley Project.