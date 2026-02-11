Class B/C boys wrestling rankings for Feb. 11

Class B/C boys wrestling rankings
Feb. 11, 2026
Top 6 Class B teams: 1, Huntley Project; 2, Glasgow; 3, Malta; 4, Eureka; 5, Chinook; 6, Colstrip.
Top 5 Class C teams: 1, Circle; 2, Cascade; 3, Big Sandy; 4, Forsyth; 5, Broadus.
103: 1, Brogan Burton, Huntley Project; 2, Jacob Willoughby, Colstrip; 3, Asher Wersal, Glasgow; 4, Rowdy Rutecki, Huntley Project; 5, Truit Nelson, Circle; 6, Charlie Buck, Chinook.
110: 1, Paden Nelson, Circle; 2, Teague Ramaeker, Huntley Project; 3, Garrison Riggin, Chester-Joplin-Inverness; 4, Asher Miles, Circle; 5, Beckett Squires, Malta; 6, Tate Crabb, Choteau.
118: 1, William Manning, Huntley Project; 2, Anson Taylor, Circle; 3, Jack Morehouse, Glasgow; 4, Weston Block, Thompson Falls; 5, Russell Douglas, Jefferson; 6, Kael Smith, Cascade.
126: 1, Ryan Wiggins, Forsyth; 2, Saunten Gamas, Glasgow; 3, Hunter Grieve, Eureka; 4, Matthew Thurston, Plains; 5, Riley Peterson, Simms; 6, Owen Pesanti, Anaconda.
132: 1, Ethan Reynolds, Huntley Project; 2, Timothy Schmidt, Eureka; 3, Kye Knaff, Shepherd; 4, Hayden Berreth, Chinook; 5, Blake Hodgekiss, Choteau; 6, Elijah Kennerson, Cascade.
138: 1, Jordan Niles, Huntley Project; 2, Blaine VanDyke, Conrad; 3, Cody Kuka, Glasgow; 4, Colin Hickman, Eureka; 5, Ray Dagel, Cut Bank; 6, Cale Hoover, Whitehall.
144: 1, Blake Ramaeker, Huntley Project; 2, Quinn Rodewald, Big Sandy; 3, Trooper Stiles, Malta; 4, Wyatt Cline, Fort Benton; 5, Parker Hunt, Townsend; Trevor Standley, Cascade.
150: 1, Jake Ellison, Columbus; 2, Westen Lindeen, Huntley Project; 3, Jesse Reed, Wolf Point; 4, Lane Spencer, Malta; 5, Bo Daniel, Deer Lodge; 6, Garrett LeFurgey, Big Sandy.
157: 1, Khye Gamas, Glasgow; 2, Sloan Giles, Fairfield; 3, Huntly Harp, Huntley Project; 4, Bryce Becker, Circle; 5, Joey Beebout, Whitehall; 6, Liam Harriman, Anaconda.
165: 1, William Kirkland, Glasgow; 2, Kai Heck, Colstrip; 3, Levi Fuller, Whitehall; 4, Turner Milender, Superior; 5, Ryder Bingen, Huntley Project; 6, Brody Lau, Fairfield.
175: 1, Tucker Kaczmarek, Huntley Project; 2, Logan Lachenmeier, Huntley Project; 3, Rogan Lytle, Eureka; 4, Cache Carroll, Cascade; 5, Jack Raty, Whitehall; 6, Patrick McKenzie, Chinook.
190: 1, Tegan Jones, Conrad; 2, Straud Simms, Malta; 3, Layne Wallace, Fort Benton; 4, Donovan Daniels, St. Ignatius; 5, Christian Englund, Florence; 6, Austin Brotnov, Cut Bank.
215: 1, Colton Dunlap, Columbus-Absarokee; 2, Kenan LaBrie, Malta; 3, Julian Powell, Chinook; 4, Grant Holen, Manhattan; 5, Eli Spross, Darby; 6, Christopher Brawley, Baker.
285: 1, Logan Scherman, Baker; 2, Ethan Goodluck, Colstrip; 3, Reuben Kinzer, Broadus; 4, Gavin Schmele, Townsend; 5, Joe Banks, Eureka; 6, John Williams, Huntley Project.