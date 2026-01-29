Class AA boys wrestling rankings for Jan. 29

Boys wrestling
Class AA rankings
Jan. 29, 2026
Top 6 teams: 1, Billings West 111; 2, Kalispell Flathead 82; 3, Butte 80; 4, Gallatin 79; 5, Billings Senior 58; 6, Great Falls CMR 57.
103: 1, Renzy LeProwse, Butte; 2, Crew O'Connor, Butte; 3, David Ryder, Skyview; 4, Bo Potter, Great Falls; 5, Jax Miles, West; 6, Ian Dooley, Belgrade.
110: 1, Keegan Hunt, Butte; 2, Hunter Beeman, Senior; 3, Blake Bentley, West; 4, Adrian Lara, Great Falls; 5, Carson Worthen, Belgrade; 6, Dayton Naldrett, Flathead.
118: 1, Aiden Sweat, Glacier; 2, Paydon De La Garza, CMR; 3, Caleb Poe Hatten, Flathead; 4, Reveles McEwen, Butte; 5, Jackson Roby, West; 6, Aiden Lake, Flathead.
126: 1, Cael Floerchinger, Great Falls; 2, Wyatt Shull, Capital; 3, Darryn Rossiter, Butte; 4, Zander Fuehr, Glacier; 5, Isaac McKamey, CMR; 6, Zac Acuna, Senior.
132: 1, Cody Westlake, Belgrade; 2, Quinten Maxwell, Senior; 3, Colton Seger, West; 4, Jayden Simmons, Capital; 5, Bradey Doyle, Butte; 6, Karter Showers, CMR.
138: 1, Kona Fandrich, Senior; 2, Jayce Kolendich, Sentinel; 3, Ryder Crawford, Gallatin; 4, Caleb Wagner, Skyview; 5, Ross Tolliver, Great Falls; 6, Brooks Brosovich, West.
144: 1, Hunter Arriaga, Flathead; 2, Danny Green, Skyview; 3, Kade Wallace, Sentinel; 4, Logan Shores, West; 5, Braxton Barent, West; 6, Jesson Weyand, Senior.
150: 1, Makael Aguayo, West; 2, Isaiah Otto, Gallatin; 3, Ryder McEwen, Butte; 4, John Jackson, Gallatin; 5, Madden Jensen, CMR; 6, Bode Hazlett, Butte.
157: 1, Brett Chivers, Flathead; 2, Jace Komac, Great Falls; 3, Teagan Dixon, CMR; 4, Korbyn Barent, West; 5, Brody Dooley, Belgrade; 6, Bridger Garrison, Butte.
165: 1, Ty Laslovich, Gallatin; 2, Connor Lamping, Helena; 3, Jacob Hahner, Belgrade; 4, Jack Ryan, West; 5, Liam LeDuc, Flathead; 6, Darren Mitchell, Big Sky.
175: 1, Carson Shaw, Gallatin; 2, Matt Ahner, Glacier; 3, Colten Conover, Flathead; 4, Wil Rhoten, CMR; 5, Josh Garcia, West; 6, Karter Whitish, Great Falls.
190: 1, Gage Allen, CMR; 2, Gabe Rosales, West; 3, Conor LeDuc, Flathead; 4, Michael Spears, Belgrade; 5, Daniel Pederson, Glacier; 6, Tyson Scheel, Gallatin.
215: 1, Payton Ciciero, West; 2, Kohen Riley, Flathead; 3, Damen Furthmyre, Great Falls; 4, Willard Windchief, Gallatin; 5, Kolby Noble, Great Falls; 6, Liam Nevin, Belgrade.
285: 1, Quincy King, Big Sky; 2, Woodrow Shirley, Senior; 3, JD McWalter, Gallatin; 4, Chuck Gehl, Big Sky; 5, Tayden Norby, West; 6, Noah Horn, Glacier.