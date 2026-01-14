Class AA boys wrestling rankings for Jan. 14

Boys wrestling
Class AA rankings
Jan. 14, 2026
Top 6 teams: 1, Billings West 124; 2, Kalispell Flathead 82; 3, Gallatin 80; 4, Butte 63; 5, Great Falls 61; 6, Billings Senior 60.
103: 1, Crew O'connor, Butte; 2, Renzy LeProwse, Butte; 3, David Ryder, Skyview; 4, Bo Potter, Great Falls; 5, Jax Miles, West; 6, Lewis Pfarr, Big Sky.
110: 1, Keegan Hunt, Butte; 2, Hunter Beeman, Senior; 3, Blake Bentley, West; 4, Carson Worthen, Belgrade; 5, Jacob Ryder, Skyview; 6, Dayton Naldrett, Flathead.
118: 1, Paydon De La Garza, CMR; 2, Aiden Sweat, Glacier; 3, Caleb Poe Hatten, Flathead; 4, Jackson Roby, West; 5, Aiden Lake, Flathead; 6, Reveles McEwen, Butte.
126: 1, Cael Floerchinger, Great Falls; 2, Wyatt Shull, Capital; 3, Zander Fuehr, Glacier; 4, Isaac McKamey, CMR; 5, Amelio Najar, West; 6, Braylon Walston, West.
132: 1, Cody Westlake, Belgrade; 2, Quinten Maxwell, Senior; 3, Colton Seger, West; 4, Jayden Simmons, Capital; 5, Karter Showers, CMR; 6, Bennett Fuller, Sentinel.
138: 1, Kona Fandrich, Senior; 2, Jayce Kolendich, Sentinel; 3, Ryder Crawford, Gallatin; 4, Brooks Brosovich, West; 5, Caleb Wagner, Skyview; 6, Riley Youngblood, Big Sky.
144: 1, Danny Green, Skyview; 2, Hunter Arriaga, Flathead; 3, Isaiah Otto, Gallatin; 4, Kade Wallace, Sentinel; 5, Braxton Barent, West; 6, Logan Shores, West.
150: 1, Makael Aguayo, West; 2, John Jackson, Gallatin; 3, Bode Hazlett, Butte; 4, Madden Jensen, CMR; 5, Channing Phares, Skyview; 6, Jaxsyn Baker, Skyview.
157: 1, Jace Komac, Great Falls; 2, Brett Chivers, Flathead; 3, Korbyn Barent, West; 4, Bridger Garrison, Butte; 5, Max DeWitt, Senior; 6, Teagan Dixon, CMR.
165: 1, Connor Lamping, Helena; 2, Ty Laslovich, Gallatin; 3, Jacob Hahner, Belgrade; 4, Jack Ryan, West; 5, Liam LeDuc, Flathead; 6, Reynolds King, Sentinel.
175: 1, Carson Shaw, Gallatin; 2, Matt Ahner, Glacier; 3, Wil Rhoten, CMR; 4, Colten Conover, Flathead; 5, Josh Garcia, West; 6, Karter Whitish, Great Falls.
190: 1, Gabe Rosales, West; 2, Gage Allen, CMR; 3, Conor LeDuc, Flathead; 4, Tyson Scheel, Gallatin; 5, Gus Soper, Capital; 6, Andrew Alard, Skyview.
215: 1, Payton Ciciero, West; 2, Kohen Riley, Flathead; 3, Damen Furthmyre, Great Falls; 4, Kolby Noble, Great Falls; 5, Robert Springman, Gallatin; 6, Willard Windchief, Gallatin.
285: 1, Quincy King, Big Sky; 2, Woodrow Shirley, Senior; 3, Chuck Gehl, Big Sky; 4, JD McWalter, Gallatin; 5, Tayden Norby, West; 6, Ryan Angel, Senior.