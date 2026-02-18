Class AA boys wrestling rankings for Feb. 17

Boys wrestling
Class AA rankings
Feb. 17, 2026
Top 6 teams: 1, Billings West 116; 2, Kalispell Flathead 94; 3, Butte 85; 4, Great Falls 74; 5, Gallatin 71; 6, Billings Senior 57; 6, Kalispell Glacier 57.
103: 1, Crew O'Connor, Butte; 2, Renzy LeProwse, Butte; 3, David Ryder, Skyview; 4, Bo Potter, Great Falls; 5, Lewis Pfarr, Big Sky; 6, Reece Martell, Senior.
110: 1, Keegan Hunt, Butte; 2, Hunter Beeman, Senior; 3, Blake Bentley, West; 4, Adrian Lara, Great Falls; 5, Carson Worthen, Belgrade; 6, Dayton Naldrett, Flathead.
118: 1, Anthony Coelho, Glacier; 2, Aiden Sweat, Glacier; 3, Paydon De La Garza, CMR; 4, Aiden Lake, Flathead; 5, Reveles McEwen, Butte; 6, Jackson Roby, West.
126: 1, Cael Floerchinger, Great Falls; 2, Wyatt Shull, Capital; 3, Zander Fuehr, Glacier; 4, Caleb Poe Hatten, Flathead; 5, Noah Carlos, Senior; 6, Amelio Najar, West.
132: 1, Cody Westlake, Belgrade; 2, Kellen Downing, Flathead; 3, Quinten Maxwell, Senior; 4, Colton Seger, West; 5, Jayden Simmons, Capital; 6, Bradey Doyle, Butte.
138: 1, Kona Fandrich, Senior; 2, Jayce Kolendich, Sentinel; 3, Ross Tolliver, Great Falls; 4, Riley Youngblood, Big Sky; 5, Brooks Brosovich, West; 6, Ryder Crawford, Gallatin.
144: 1, Hunter Arriaga, Flathead; 2, Danny Green, Skyview; 3, Braxton Barent, West; 4, Isaiah Otto, Gallatin; 5, Kade Wallace, Sentinel; 6, Logan Shores, West.
150: 1, Makael Aguayo, West; 2, Ryder McEwen, Butte; 3, John Jackson, Gallatin; 4, John Montclair, Belgrade; 5, Madden Jensen, CMR; 6, Channing Phares, Skyview.
157: 1, Brett Chivers, Flathead; 2, Jace Komac, Great Falls; 3, Bode Hazlett, Butte; 4, Brody Dooley, Belgrade; 5, Korbyn Barent, West; 6, Teagan Dixon, CMR.
165: 1, Ty Laslovich, Gallatin; 2, Bridger Garrison, Butte; 3, Connor Lamping, Helena; 4, Jack Ryan, West; 5, Jacob Hahner, Belgrade; 6, Darren Mitchell, Big Sky.
175: 1, Carson Shaw, Gallatin; 2, Matt Ahner, Glacier; 3, Colten Conover, Flathead; 4, Wil Rhoten, CMR; 5, Josh Garcia, West; 6, Lane Anderson, Gallatin.
190: 1, Gage Allen, CMR; 2, Gabe Rosales, West; 3, Conor LeDuc, Flathead; 4, Lane Humphrey, West; 5, Daniel Pederson, Glacier; 6, Tyson Scheel, Gallatin.
215: 1, Payton Ciciero, West; 2, Kohen Riley, Flathead; 3, Damen Furthmyre, Great Falls; 4, Kolby Noble, Great Falls; 5, Willard Windchief, Gallatin; 6, Hunter Van Gundy, Flathead.
285: 1, Quincy King, Big Sky; 2, Woodrow Shirley, Senior; 3, JD McWalter, Gallatin; 4, Chuck Gehl, Big Sky; 5, Tayden Norby, West; 6, Noah Horn, Glacier.