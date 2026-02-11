High School College More Sports Watch Now
High School SportsHigh School Wrestling

Actions

Class AA boys wrestling rankings for Feb. 11

Class AA wrestling
MTN Sports
Class AA wrestling
Posted
and last updated

Boys wrestling

Class AA rankings

Feb. 11, 2026

Top 6 teams: 1, Billings West 113; 2, Kalispell Flathead 96; 3, Butte 76; 4, Gallatin 75; 5, Great Falls 59; 6, Billings Senior 52; 6, Great Falls CMR 52.

103: 1, Renzy LeProwse, Butte; 2, Crew O'Connor, Butte; 3, David Ryder, Skyview; 4, Bo Potter, Great Falls; 5, Ian Dooley, Belgrade; 6, Lewis Pfarr, Big Sky.

110: 1, Keegan Hunt, Butte; 2, Hunter Beeman, Senior; 3, Blake Bentley, West; 4, Adrian Lara, Great Falls; 5, Carson Worthen, Belgrade; 6, Dayton Naldrett, Flathead.

118: 1, Aiden Sweat, Glacier; 2, Paydon De La Garza, CMR; 3, Reveles McEwen, Butte; 4, Jackson Roby, West; 5, Aiden Lake, Flathead; 6, Tyler Hovland, Skyview.

126: 1, Cael Floerchinger, Great Falls; 2, Wyatt Shull, Capital; 3, Caleb Poe Hatten, Flathead; 4, Zander Fuehr, Glacier; 5, Isaac McKamey, CMR; 5, Zac Acuna, Senior.

132: 1, Cody Westlake, Belgrade; 2, Kellen Downing, Flathead; 3, Quinten Maxwell, Senior; 4, Colton Seger, West; 5, Jayden Simmons, Capital; 6, Bradey Doyle, Butte.

138: 1, Kona Fandrich, Senior; 2, Jayce Kolendich, Sentinel; 3, Ryder Crawford, Gallatin; 4, Brooks Brosovich, West; 5, Caleb Wagner, Skyview; 6, Ross Tolliver, Great Falls.

144: 1, Hunter Arriaga, Flathead; 2, Danny Green, Skyview; 3, Isaiah Otto, Gallatin; 4, Kade Wallace, Sentinel; 5, Logan Shores, West; 6, Braxton Barent, West.

150: 1, Makael Aguayo, West; 2, Ryder McEwen, Butte; 3, John Jackson, Gallatin; 4, Madden Jensen, CMR; 5, Bode Hazlett, Butte; 6, Channing Phares, Skyview.

157: 1, Brett Chivers, Flathead; 2, Jace Komac, Great Falls; 3, Teagan Dixon, CMR; 4, Korbyn Barent, West; 5, Brody Dooley, Belgrade; 6, Bridger Garrison, Butte.

165: 1, Ty Laslovich, Gallatin; 2, Connor Lamping, Helena; 3, Jacob Hahner, Belgrade; 4, Jack Ryan, West; 5, Liam LeDuc, Flathead; 6, Darren Mitchell, Big Sky.

175: 1, Carson Shaw, Gallatin; 2, Matt Ahner, Glacier; 3, Colten Conover, Flathead; 4, Wil Rhoten, CMR; 5, Josh Garcia, West; 6, Ryan Conklin, Skyview.

190: 1, Gage Allen, CMR; 2, Gabe Rosales, West; 3, Conor LeDuc, Flathead; 4, Michael Spears, Belgrade; 5, Daniel Pederson, Glacier; 6, Lane Humphrey, West.

215: 1, Payton Ciciero, West; 2, Kohen Riley, Flathead; 3, Damen Furthmyre, Great Falls; 4, Willard Windchief, Gallatin; 5, Kolby Noble, Great Falls; 6, Liam Nevin, Belgrade.

285: 1, Quincy King, Big Sky; 2, Woodrow Shirley, Senior; 3, JD McWalter, Gallatin; 4, Chuck Gehl, Big Sky; 5, Tayden Norby, West; 6, Noah Horn, Glacier.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
mts-scoreboard.png

Results from around the state