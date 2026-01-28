Class A boys wrestling rankings for Jan. 28

Boys wrestling
Class A rankings
Jan. 28, 2026
Top 6 teams: 1, Sidney; 2, Hardin; 3, Lockwood; 4, Laurel; 5, Corvallis; 6, Libby.
103: 1, William Alves, Lockwood; 2, Owen Wagner, Billings Central; 3, Tucker Stygles, Havre; 4, Caleb Weldon, Frenchtown; 5, Hazen Foss, Sidney; 6, Brandon Christianson, Columbia Falls.
110: 1, Eli Lonski, Sidney; 2, Eli Erdahl, East Helena; 3, Landon Hansen, Frenchtown; 4, Chase Davis, Corvallis; 5, Levi Nick, Libby; 6, Brody Nedens, Hardin.
118: 1, Jesse Grossman, Hardin; 2, Luke Hesse, Frenchtown; 3, Will Merkel, Miles City; 4, Josiah Houle, Laurel; 5, Aiden Hill, Laurel; 6, Tyson Syth, Sidney.
126: 1, Philip Bryant, Lockwood; 2, Kahle Hill, Corvallis; 3, Bodee Bright, Sidney; 4, Brander McCollum, Ronan; 5, Ethan Leger, Laurel; 6, Bridger Hager, Miles City.
132: 1, Chris Grossman, Hardin; 2, Travis Nygard, Frenchtown; 3, Luc Cheff, Ronan; 4, Bradley Beck, Columbia Falls; 5, Jonah Casterline, Miles City; 6, James Cook, Laurel.
138: 1, Brody Ketterling, Lockwood; 2, Jordan Warner, Frenchtown; 3, Benjamin White, Stevensville; 4, Jaiden Moreland, Laurel; 5, Rafe Wilson, Miles City; 6, Kolbe Cronk, Columbia Falls.
144: 1, Brenner Mullin, Sidney; 2, Byron Stoker, Corvallis; 3, Todd Whitescarver, Stevensville; 4, Micheal Moorman, Laurel; 5, Fisher Whitaker, Columbia Falls; 6, DJay Wipf, Billings Central.
150: 1, Cale Nedens, Hardin; 2, Brody Keysor, Sidney; 3, Cooper Hardy, Frenchtown; 4, Mathias Hogue, Three Forks-Ennis; 5, Tristan Deshazer, Libby; 6, Emerson Nose, Laurel.
157: 1, Aaron Schmitz, Sidney; 2, Bo Miles, Libby; 3, Brandon Saltzman, Hamilton; 4, Daniel O'Rourke, Polson; 5, Greyson Hostetler, Glendive; 6, Will Nedens, Hardin.
165: 1, Blaise Cronk, Columbia Falls; 2, Tatum Todd, Three Forks-Ennis; 3, Colter Bestor, Corvallis; 4, Trystin Knight, Billings Central; 5, Sawyer Pallett, Laurel; 6, Alex Reatz, Libby.
175: 1, Ty Schepens, Sidney; 2, Eli Hill, Laurel; 3, James Mills, Lockwood; 4, Taiven Perkins, Dillon; 5, Colton Snyder, Corvallis; 6, Hunter Rooney, Libby.
190: 1, Holden Hoiness, Laurel; 2, Hank Hagenbarth, Dillon; 3, Cooper Dighans, East Helena ; 4, Ian Thom, Libby; 5, Maurice Craun, Corvallis; 6, Wesley Walks, Hardin.
215: 1, Bruno Pallone, Hardin; 2, Jack Pallett, Lewistown; 3, Cooper Wyman, Ronan; 4, Ashton Orthman, Hardin; 5, Michael Aakre, East Helena; 6, Dallas Jackson, Laurel.
285: 1, Cody Kills On Top, Hardin; 2, Thor Fulgham, Sidney; 3, Beadry Payne, Dillon; 4, Jesse James, Corvallis; 5, Tommy Lewis, Havre; 6, Trey Daly, Lockwood.