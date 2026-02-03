Class A boys wrestling rankings for Feb. 3

Boys wrestling
Class A rankings
Feb. 3, 2026
Top 6 teams: 1, Sidney; 2, Hardin; 3, Laurel; 4, Lockwood; 5, Frenchtown; 6, Billings Central.
103: 1, William Alves, Lockwood; 2, Owen Wagner, Billings Central; 3, Tucker Stygles, Havre; 4, Hazen Foss, Sidney; 5, Dash Morgan, Laurel; 6, Caleb Weldon, Frenchtown.
110: 1, Eli Lonski, Sidney; 2, Eli Erdahl, East Helena; 3, Landon Hansen, Frenchtown; 4, Chase Davis, Corvallis; 5, Brody Nedens, Hardin; 6, Levi Nick, Libby.
118: 1, Jesse Grossman, Hardin; 2, Luke Hesse, Frenchtown; 3, Will Merkel, Miles City; 4, Tyson Syth, Sidney; 5, Logan Steinmetz, Lockwood; 6, Bridger Backe, Libby.
126: 1, Kaius Rivera, Billings Central; 2, Phillip Bryant, Lockwood; 3, Bodee Bright, Sidney; 4, Kahle Hill, Corvallis; 5, Ethan Leger, Laurel; 6, Bridger Hager, Miles City.
132: 1, Chris Grossman, Hardin; 2, Travis Nygard, Frenchtown; 3, Jonah Casterline, Miles City; 4, Max Kleinke, Sidney; 5, Rowen Miller, Stevensville; 6, Xander McCann, Billings Central.
138: 1, Brody Ketterling, Lockwood; 2, Jordan Warner, Frenchtown; 3, Benjamin White, Stevensville; 4, Rafe Wilson, Miles City; 5, Yuriah Camacho, Sidney; 6, Kolbe Cronk, Columbia Falls.
144: 1, Brenner Mullin, Sidney; 2, Byron Stoker, Corvallis; 3, Micheal Moorman, Laurel; 4, DJay Wipf, Billings Central; 5, Todd Whitecarver, Stevensville; 6, Hayden Frieboes, Miles City.
150: 1, Brody Keysor, Sidney; 2, Cale Nedens, Hardin; 3, Emerson Nose, Laurel; 4, Michael Rummer, Frenchtown; 5, Tristan DeShazer, Libby; 6, Kale Scheaffer, Columbia Falls.
157: 1, Aaron Schmitz, Sidney; 2, Tucker Crowe, Dillon; 3, Mathias Hogue, Three Forks-Ennis; 4, David Brant, Frenchtown; 5, Will Nedens, Hardin; 6, Greyson Hostetler, Glendive.
165: 1, Blaise Cronk, Columbia Falls; 2, Tatum Todd, Three Forks-Ennis; 3, Sam Koyama, Hardin; 4, Jason Sorteberg, Sidney; 5, Trystin Knight, Billings Central; 6, Sawyer Pallett, Laurel.
175: 1, Ty Schepens, Sidney; 2, Eli Hill, Laurel; 3, James Mills, Lockwood; 4, Colton Snyder, Corvallis; 5, Taiven Perkins, Dillon; 6, Hunter Rooney, Libby.
190: 1, Holden Hoiness, Laurel; 2, Hank Hagenbarth, Dillon; 3, Ian Thom, Libby; 4, Cooper Dighans, East Helena ; 5, Wesley Walks, Hardin; 6, Lane Drga, Miles City.
215: 1, Bruno Pallone, Hardin; 2, Jack Pallett, Lewistown; 3, Cooper Fulgham, Sidney; 4, Cooper Wyman, Ronan; 5, Michael Aakre, East Helena; 6, Dallas Jackson, Laurel.
285: 1, Cody Kills On Top, Hardin; 2, Thor Fulgham, Sidney; 3, Beaudry Payne, Dillon; 4, Tommy Lewis, Havre; 5, Jesse James, Corvallis; 6, Trey Daly, Lockwood.