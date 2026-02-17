Class A boys wrestling rankings for Feb. 17

Boys wrestling
Class A rankings
Feb. 17, 2026
Top 6 teams: 1, Sidney; 2, Laurel; 3, Hardin; 4, Frenchtown; 5, Lockwood; 6, Corvallis.
103: 1, William Alves, Lockwood; 2, Owen Wagner, Billings Central; 3, Caleb Weldon, Frenchtown; 4, Roger Iverson, Miles City; 5, Jampel Hanley, Butte Central; 6, Tucker Stygles, Havre.
110: 1, Eli Lonski, Sidney; 2, Eli Erdahl, East Helena; 3, Landon Hansen, Frenchtown; 4, Levi Nick, Libby; 5, Brody Nedens, Hardin; 6, Chase Davis, Corvallis.
118: 1, Jesse Grossman, Hardin; 2, Luke Hesse, Frenchtown; 3, Aramis Rivera, Billings Central; 4, Tyson Syth, Sidney; 5, Bridger Bache, Libby; 6, Josiah Houle, Ronan.
126: 1, Phillip Bryant, Lockwood; 2, Bodee Bright, Sidney; 3, Kaius Rivera, Billings Central; 4, Jared Nygard, Frenchtown; 5, Brandon McCollum, Ronan; 6, Bridger Hager, Miles City.
132: 1, Rowen Miller, Stevensville; 2, James Cook, Laurel; 3, Max Kleinke, Sidney; 4, Luc Cheff, Ronan; 5, Xander McCann, Billings Central; 6, Jonah Casterline, Miles City.
138: 1, Brody Ketterling, Lockwood; 2, Jordan Warner, Frenchtown; 3, Benjamin White, Stevensville; 4, Jacob Murphy, Three Forks-Ennis; 5, Yuriah Camacho, Sidney; 6, Hayden Frieboes, Miles City.
144: 1, Chris Grossman, Hardin; 2, Brenner Mullin, Sidney; 3, Todd Whitescarver, Stevensville; 4, DJay Wipf, Billings Central; 5, Micheal Moorman, Laurel; 6, Torean Carroll, Corvallis.
150: 1, Cale Nedens, Hardin; 2, Brody Keysor, Sidney; 3, Cooper Hardy, Frenchtown; 4, Emerson Nose, Laurel; 5, Kale Scheaffer, Columbia Falls; 6, Michael Rummel, Frenchtown.
157: 1, Aaron Schmitz, Sidney; 2, Luke Knaub, Laurel; 3, Tucker Crowe, Dillon; 4, Mathias Hogue, Three Forks-Ennis; 5, David Brant, Frenchtown; 6, Boe Miles, Libby.
165: 1, Blaise Cronk, Columbia Falls; 2, Tatum Todd, Three Forks-Ennis; 3, Kayn Burke, Browning; 4, Jason Sorteberg, Sidney; 5, Trystan Knight, Billings Central; 6, Castin Borkholder, Corvallis.
175: 1, Ty Schepens, Sidney; 2, James Mills, Lockwood; 3, Eli Hill, Laurel; 4, Colton Snyder, Corvallis; 5, Hunter Rooney, Libby; 6, Taiven Perkins, Dillon.
190: 1, Holden Hoiness, Laurel; 2, Hank Hagenbarth, Dillon; 3, Ian Thom, Libby; 4, Cooper Dighans, East Helena ; 5, Wesley Walks, Hardin; 6, Maurice Craun, Corvallis.
215: 1, Bruno Pallone, Hardin; 2, Jack Pallett, Lewistown; 3, Michael Aakre, East Helena; 4, Cooper Fulgham, Sidney; 5, Cooper Wayman, Ronan; 6, Manny Old Chief, Browning.
285: 1, Cody Kills On Top, Hardin; 2, Thor Fulgham, Sidney; 3, Jesse James, Corvallis; 4, Tommy Lewis, Havre; 5, Beaudry Payne, Dillon; 6, Trey Daly, Lockwood.